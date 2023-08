Lộ diện dàn diễn viên nhí trong Đất Rừng Phương Nam bản điện ảnh

Dàn diễn viên nhí góp phần không nhỏ cho sự thành công của "Đất rừng phương Nam" bản điện ảnh.

Sau hơn 25 năm, bộ phim truyền hình Đất Phương Nam chuyển thể từ tiểu thuyết của nhà văn Đoàn Giỏi vẫn để lại nhiều dấu ấn trong lòng người hâm mộ. Trong đó, sự yêu thương dành cho cặp bạn thân An và Cò có lẽ là một trong những ưu ái to lớn nhất.



Chính vì vậy, khi Đất Rừng Phương Nam công bố ra mắt bản điện ảnh, nhiều khán giả đã rất mong chờ vào bộ ba An - Cò - Xinh bởi câu chuyện và sự tương tác của các nhân vật này là điểm sáng bên cạnh cốt truyện chính trong bộ phim lần này.

Câu chuyện casting đầy trùng hợp giữa An và Cò

Diễn viên Kiều Trinh, Đỗ Kỳ Phong (vai Cò) và Hạo Khang (vai An) ở hậu trường phim.

Diễn viên Kiều Trinh - mẹ bé Đỗ Kỳ Phong (vai Cò) từng cho biết khi Đất Rừng Phương Nam công bố tìm diễn viên vào vai An, cô đã đưa con trai đến thử vai thì gặp Hạo Khang (vai An) đang casting vai Cò.



“Hai cậu bé vừa gặp đã thân, quấn quýt vô cùng. Và cũng từ đó, các nét tính cách khi ở cạnh nhau của cả hai bộc lộ rõ hơn. Hạo Khang đằm tính, nhiều cảm xúc hơn, còn Kỳ Phong hiếu động, thẳng thắn đã khiến đạo diễn Nguyễn Quang Dũng yêu cầu cả hai đổi vai để casting lại. Thế là “Đất rừng phương Nam” đã tìm ra bé An và Cò một cách đầy tự nhiên và bất ngờ”, nữ diễn viên tiết lộ.

Trong “Đất rừng phương Nam”, Cò là một cậu bé lém lỉnh, láu cá, thông minh và thường hay tị nạnh với An. Trái ngược với Cò, An lại là một cậu bé trung thực, thẳng thắn, mang nhiều tâm sự, nhưng mối liên kết của hai là cực kì khắng khít. Còn Xinh lại là một cô bé dịu dàng, có cá tính để tạo nên một bộ ba hoàn hảo An - Cò - Xinh

Trong phim, Cò - An - Xinh có mối quan hệ mật thiết với nhau.

Thằng Cò và bé An trên phim trường hệt như hai đứa bạn nối khố từ lâu. Cả hai vô cùng ăn ý trong những cảnh quay chung và cực kì lăn xả để biến mình thành những đứa trẻ của thời đại đó, trong sáng nhưng cũng lắm ưu tư của thời cuộc.



Kỳ Phong mang đúng tinh thần của thằng Cò – lì lợm và can đảm. Em chia sẻ trong quá trình học cưỡi trâu, vì kéo sợi dây dắt trâu mạnh quá làm con trâu bị hoảng, mém hất em xuống dưới bùn.

Chính bởi thế, việc cast hai diễn viên có ngoại hình và tính cách đối lập như Đỗ Kỳ Phong (vai Cò) và Hạo Khang (vai An) chắc chắn sẽ giúp khán giả vừa nhìn đã thấy được sự “kèn cựa” từ trong ánh mắt và nụ cười của hai diễn viên trẻ.

Bộ ba An - Cò – Xinh lần đầu tiết lộ câu chuyện hậu trường

Tạo hình của Bảo Ngọc trong vai bé Xinh.

Để cân bằng lại hai cậu chàng khác nhau như nước với lửa, bé Xinh (Bảo Ngọc) như một làn gió mát dịu êm khiến cả bé An và thằng Cò ai cũng phải bớt ương bướng lại mấy phần, phần vì bé Xinh rất “xinh”, lại còn là em út, mà còn bởi Xinh vô cùng hiểu chuyện, giỏi xoa dịu bất kì nỗi đau và gánh nặng đang đè lên những người xung quanh. Từ đó, tạo nên sự cân bằng hoàn hảo của bộ ba An - Cò - Xinh của Đất Rừng Phương Nam.



Theo như Kỳ Phong chia sẻ trong clip phỏng vấn bộ ba An - Cò - Xinh, trước khi vào vai, Kỳ Phong phải luyện tập để trở thành một chuyên gia bắt rắn thực thụ, và người bạn cùng huấn luyện với Kỳ Phong là một bé rắn nhỏ. Đến khi lên phim, những con rắn được sử dụng lại quá to, thậm chí bằng cả bắp đùi Kỳ Phong khiến cậu chàng tá hỏa. Thậm chí sợ chẳng kém gì An khi bị Cò dọa trong phim.

Bên cạnh đó, những chia sẻ ngây thơ đầy thú vị khác của Hạo Khang và Bảo Ngọc cũng khiến khán giả phải bật cười vì thấy được một góc nhìn khác, chân thực, trẻ con hơn của bộ ba diễn viên nhí của "Đất rừng phương Nam".

Hạo Khang cho biết, kỉ niệm đáng nhớ nhất có lẽ nằm ở cảnh cưỡi trâu, cả An và Cò vì đùa giỡn mà té xuống dưới bùn.

Trong khi đó, Bảo Ngọc lại nhớ những lần bị hai anh Kỳ Phong và Hạo Khang ăn hiếp. Thậm chí lúc cả hai chơi ném bùn với nhau, Bảo Ngọc không tham gia cũng chẳng quan tâm, ấy thế mà người gánh nạn lại chính là cô em út trong bộ 3 này.

Từ những điều nhỏ bé như thế thôi, lại khiến khán giả thấy được phản ứng hóa học giữa An – Cò – Xinh trở nên đơn giản và gần gũi. Chẳng khác gì đồng bạn nơi thôn quê, có những trò chơi, những lần hờn giận hết sức chân thực.

Có thể thấy, sự xuất hiện của bộ ba An - Cò - Xinh, những nhân tố quan trọng giúp bé An đi tìm cha gần như đã tụ họp đầy đủ, từ đây bắt đầu mở ra những cầu nối quan trọng. Biến những mảnh ghép tưởng chừng lệch pha trở nên gắn kết hơn bao giờ hết. Và điều kì diệu đó, sẽ chỉ có tại “Đất rừng phương Nam”.