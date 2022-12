Lộ diện bộ phim ăn khách nhất phòng vé Việt 2022

Trong ngày cuối cùng của năm 2022, phòng vé Việt Nam vừa chứng kiến một cuộc soán ngôi ngoạn mục ở vị trí phim điện ảnh có doanh thu cao nhất năm giữa hai bom tấn cùng do Disney phát hành là Avatar: The Way of Water và Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Theo dữ liệu thống kê doanh thu từ Box Office Vietnam, tính đến 17h ngày 31/12, Avatar: The Way of Water đã thu về 203,9 tỷ đồng chỉ sau hơn hai tuần phát hành tại thị trường Việt Nam.

Với thành tích này, Avatar: The Way of Water đã xuất sắc vượt qua kỷ lục doanh thu 200,5 tỷ đồng mà Doctor Strange in the Multiverse of Madness từng xác lập hồi tháng 5 và trở thành tác phẩm điện ảnh ăn khách nhất phòng vé Việt 2022. Bom tấn siêu anh hùng của Marvel Studios từng giữ ngôi vị này suốt 7 tháng trời cho tới ngày cuối cùng của năm.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness hiện là phim có doanh thu cao thứ hai trong năm 2022 tại Việt Nam (Ảnh: Disney)

Chia sẻ với chúng tôi về cú soán ngôi phút chót của Avatar: The Way of Water, ông Nguyễn Khánh Dương - nhà sáng lập đơn vị phân tích dữ liệu doanh thu phòng vé Box Office Vietnam - cho biết: "Việc Avatar: The Way of Water trở thành phim có doanh thu cao nhất năm 2022 là điều đã được dự đoán trước. Trong tuần qua, mỗi ngày bộ phim thu trung bình 5 tỷ đồng. Trong hai ngày cuối cùng của năm 2022, con số này tăng lên mức 7-8 tỷ đồng/ngày, giúp đẩy doanh thu phim nhanh chóng vượt 200 tỷ trước thềm năm mới".

Việc Avatar: The Way of Water thu về hơn 200 tỷ đồng tại Việt Nam (và 1,16 tỷ USD từ phòng vé toàn cầu) chỉ sau hai tuần - khoảng 1/3 khoảng thời gian phát hành độc quyền tại rạp của một tựa phim trước khi được đưa lên các nền tảng trực tuyến - cho thấy sức hút mạnh mẽ của tác phẩm do James Cameron đạo diễn. Hơn nữa, nó còn dự báo một tương lai doanh thu huy hoàng cho bom tấn tiêu tốn đến 400 triệu USD để sản xuất và cần kiếm về khoảng 2 tỷ USD để hòa vốn - theo chính chia sẻ của nhà làm phim.

Tại Việt Nam, Avatar: The Way of Water đã chắc chắn ngôi vị phim ăn khách nhất năm và được kỳ vọng thu tới 300 tỷ đồng sau đợt phát hành. Trên thị trường quốc tế, tác phẩm chỉ thua bộ phim hiện giữ ngôi vị top 1 toàn cầu trong năm nay là Top Gun: Maverick 320 triệu USD. Avatar: The Way of Water có thể có, có thể không san bằng cách biệt với Top Gun: Maverick trong những giờ phút cuối cùng của năm 2022. Tuy nhiên, việc phim của đạo diễn James Cameron chỉ tốn chưa đầy một tháng để đuổi kịp thành tích mà Top Gun 2 mất nhiều tháng mới đạt được cũng đủ sức chứng minh cho thành công thương mại vang dội của phim.

Doanh thu Avatar: The Way of Water được dự đoán còn tiếp tục tăng cao trong những ngày tới (Ảnh: 20th Century Studios)

Avatar: The Way of Water là phần hậu truyện của bom tấn Avatar (2009), mở ra ở mốc thời gian 15 năm sau các sự kiện của phần phim đầu tiên. Bước ra từ cuộc chiến khốc liệt với Người Trời, Jake Sully (Sam Worthington) và Neytiri (Zoe Saldana) đã trở thành vợ chồng, sinh con đẻ cái và chớp mắt thành phụ huynh của 4 đứa trẻ. Nhưng biến cố ập đến đã buộc nhà Sully phải rời bỏ mảnh đất quê hương giữa núi rừng, trở thành những kẻ tị nạn tại bộ tộc Metkayina sinh sống rải rác ở các vùng duyên hải của Pandora. Bộ phim của đạo diễn James Cameron ghi điểm với khán giả nhờ phần hình ảnh hùng vĩ, tráng lệ cùng cốt truyện tôn vinh các giá trị gia đình và đan xen với thông điệp bảo vệ môi trường.

Theo thống kê từ Box Office Vietnam, trong năm 2022 có khoảng 250 tựa phim điện ảnh đã được phát hành tại rạp Việt Nam. Trong số đó có hơn 200 tựa là phim nước ngoài. Phim ngoại áp đảo tác phẩm trong nước cả về số lượng lẫn doanh thu. Top 10 phim ăn khách nhất phòng vé Việt Nam trong năm 2022 ghi nhận 8/10 cái tên là bom tấn ngoại nhập. Trong số đó có 5 phim doanh thu vượt mốc 100 tỷ đồng gồm Avatar: The Way of Water (200,8 tỷ đồng), Doctor Strange in the Multiverse of Madness (200,5 tỷ đồng), Minions: The Rise of Gru (199 tỷ đồng), Bỗng Dưng Trúng Số (181 tỷ đồng), Thor: Love and Thunder (119,5 tỷ đồng).