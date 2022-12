Bản sao diễn ăn đứt Song Hye Kyo ở The Glory: Vào nghề từ năm 12 tuổi, diễn đỉnh nhưng chết vai vì visual quá non

The Glory là bộ phim gắn mác 18+, mang đề tài bạo lực học đường, báo thù sẽ ra mắt vào ngày cuối năm 2022. Phim được kỳ vọng sẽ giúp Song Hye Kyo lột xác sau nhiều năm bị chỉ trích vì đóng đinh bản thân ở một hình tượng, không dám ra khỏi vùng an toàn. Trong phim, Song Hye Kyo vào vai Moon Dong Eun, một người phụ nữ từng trải qua quá khứ bi thương, bị bạo lực học đường nghiêm trọng, kết quả là phải từ bỏ ước mơ trở thành kiến trúc sư, mười mấy năm sống trong đau đớn, ám ảnh.

Đảm nhận vai Moon Dong Eun trong quá khứ là nữ diễn viên Jung Ji So. Dù chỉ xuất hiện trong khoảng 1 tập phim nhưng Jung Ji So đã khiến khán giả thực sự ám ảnh với màn thể hiện của mình. Nếu Dong Eun phiên bản Song Hye Kyo mang nét trầm mặc, u uất, đầy bí ẩn thì Dong Eun phiên bản Jung Ji So lại đơn độc, yếu đuối, bất lực trước những kẻ đang hành hạ, chà đạp mình. Cô bé mới 18 tuổi phải chống chọi lại cả thế giới, khi bị đám tiểu thư công tử nhà giàu coi như đồ tiêu khiển, bị thầy giáo coi khinh, đánh đập và thậm chí là bị cả mẹ ruột coi như công cụ kiếm tiền. Khoảnh khắc Dong Eun đau đớn nằm giữa trời mưa tuyết, để những bông tuyết rơi vào vết bỏng khắp tay chân chính là cảnh tượng đắt giá nhất 8 tập đầu The Glory. Khách quan mà nói so với Song Hye Kyo, Jung Ji So thể hiện vai Dong Eun có phần xuất sắc hơn.

Jung Ji So trong The Glory

Đảm nhận phiên bản ngày trẻ của Song Hye Kyo ở The Glory - Jung Ji So là một gương mặt vô cùng quen thuộc với khán giả Hàn. Cô nàng sinh năm 1999 nhưng đã có 10 năm kinh nghiệm diễn xuất, từng là một sao nhí sáng giá được khán giả và giới chuyên môn vô cùng yêu mến và ưu ái. Thú vị hơn khi trở thành diễn viên nhí vào năm 2012, Jung Ji So từng là vận động viên trượt băng nghệ thuật chuyên nghiệp.

Năm 2012, Jung Ji So bén duyên với phim ảnh nhờ bộ phim May Queen. Ngay bộ phim này, Jung Ji So đã được đánh giá cao bởi diễn xuất tự nhiên dù chưa từng được đào tạo bài bản. Liên tiếp những năm sau đó, Jung Ji So được mời vào hàng loạt dự án lớn. Chỉ trong năm 2013, cô tham gia tới 4 dự án truyền hình, trong đó bao gồm siêu phẩm Hoàng Hậu Ki (Empress Ki), trong phải phiên bản ngày nhỏ của nữ chính.

Jung Ji So trong phim Hoàng Hậu Ki

Bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp của Jung Ji So là khi cô góp mặt trong bom tấn Parasite. Trong phim cô vào vai Park Da Hye, con gái lớn của gia đình nhà giàu, người góp phần khởi nguồn mọi bi kịch khi vì chuyện học thêm của cô mà Kim Gi Woo mới có cơ hội trở thành gia sư rồi lần lượt đưa gia đình vào sống cùng nhà họ Park. Dù xuất hiện không nhiều nhưng màn thể hiện của Jung Ji So được đánh giá rất cao khi cô thể hiện thành công tâm lý nhân vật - một cô nữ sinh trung học, sinh ra trong gia đình giàu có nhưng thiếu tình thương cha mẹ và phải sống bấu víu vào tình cảm nam nữ với anh gia sư.

Jung Ji So ở bộ phim Parasite

Danh tiếng vang dội của Parasite trở thành chất xúc tác khiến sự nghiệp của Jung Ji So sang một trang mới. Cũng nhờ vai diễn này, cô đã được vinh danh bởi Nghiệp đoàn Diễn viên Màn ảnh (Screen Actors Guild).

Năm 2020, sự nghiệp của Jung Ji So sang trang khi cô có vai nữ chính đầu tay ở tuổi 22. Đó là bộ phim Ám Thuật: Xác Sống Săn Mồi (The Cursed: Dead Man's Prey) thuộc thể loại kinh dị huyền bí. Vai diễn này giúp Jung Ji So thoát khỏi cái bóng từ Parasite, một lần nữa khẳng định bản thân là cái tên thuộc trường phái thực lực. Từ đó trở đi, Jung Ji So đa phần đảm nhận vai chính hoặc thứ chính trong các dự án của mình. Gần đây nhất, cô cũng xuất hiện trong bộ phim Hạ Màn, tái hợp "hoàng hậu Ki" Ha Ji Won, đáng tiếc bộ phim này không được chú ý nhiều. Một vấn đề nữa là vì Jung Ji So ở hữu gương mặt khá "non" dù đã 23 tuổi nên cô liên tục được chọn vào vai học sinh, dù những học sinh đó có hoàn cảnh, xuất thân và tính cách khác nhau nhưng vẫn vô tình khiến cho cô không thể tìm được cú bứt phá xứng tầm cho mình.



Jung Ji So nhận được nhiều lời khen với diễn xuất trong phim Ám Thuật

Nữ diễn viên tái xuất truyền hình trong bộ phim Hạ Màn

Nguồn ảnh: Hancinema