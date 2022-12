Nhìn lại bức tranh tương lai của vũ trụ điện ảnh DC sau một năm đầy biến động

Vũ trụ điện ảnh DC (DCU) đã trải qua một năm 2022 đầy biến động, đặc biệt là trong khoảng thời gian 2 tháng cuối năm, khi James Gunn và Peter Safran trở thành Chủ tịch kiêm CEO của DC Studios.

DC và Warner Bros. vẫn cho ra mắt rất nhiều dự án lớn, ví dụ như The Batman hay Black Adam. Thế nhưng, ở thời điểm hiện tại, có thể nói vũ trụ điện ảnh của họ đã buộc phải đập đi xây lại hoàn toàn để phục vụ cho kế hoạch 10 năm của James Gunn và mang đến một DCU hoàn toàn khác biệt trong tương lai.

DCU sẽ vắng bóng những gương mặt quen thuộc

Rất nhiều dự án phim của DC đã bị hủy bỏ, và cũng không ít diễn viên đã nói lời chia tay với DCU một cách đầy tiếc nuối - Ảnh: Warner Bros.

Sau gần 1 thập kỷ phát triển, DCEU (vũ trụ điện ảnh DC mở rộng), tiền thân của DCU, đã đưa rất nhiều siêu anh hùng lên màn ảnh lớn, với yếu tố trung tâm là biệt đội Justice League. Trong đó, Superman, Batman và Wonder Woman được xem là những nhân vật chủ chốt của vũ trụ điện ảnh này, bên cạnh một số cái tên đáng chú ý khác như Aquaman hay Shazam.

Tuy nhiên, tương lai của DCU có lẽ sẽ vắng bóng rất nhiều gương mặt quen thuộc trong số đó sau cuộc “đại trùng tu” của James Gunn và Peter Safran. Ben Affleck vốn đã xác nhận sẽ chia tay vai diễn Batman sau khi dự án Justice League kết thúc, dù nam diễn viên vẫn sẽ xuất hiện trong bom tấn The Flash với tư cách khách mời. Tiếp đến, Henry Cavill cũng sẽ không trở lại với vai trò Superman bởi DCU muốn một phiên bản Siêu Nhân trẻ trung hơn để mang đến những câu chuyện khác biệt hơn.

Bên cạnh đó, tương lai của Gal Gadot trong vũ trụ điện ảnh này cũng đang là một dấu hỏi lớn, khi mà dự án Wonder Woman 3 của đạo diễn Patty Jenkins đã chính thức bị hủy bỏ. Tuy nhiên, dù chưa xác nhận chính thức, nhưng James Gunn đã úp mở rằng ông vẫn muốn nữ diễn viên tiếp tục gắn bó với DCU trong vai trò nữ chiến binh Amazon mà cô đã thể hiện quá xuất sắc trong những năm qua.

Henry Cavill và Ben Affleck sẽ chia tay DCU, trong khi tương lai của Gal Gadot hiện vẫn đang bỏ ngỏ - Ảnh: Warner Bros.

Jason Momoa vẫn sẽ trở lại với vai diễn Arthur Curry trong phần phim Aquaman & The Lost Kingdom, dự kiến ra mắt vào dịp Giáng sinh năm 2023. Thế nhưng, rất nhiều nguồn tin đã đồng loạt khẳng định đây là dự án cuối cùng của nam diễn viên trong vai trò Đế vương biển khơi nhà DC, trước khi chuyển sang một vai trò mới, một nhân vật mới trong tương lai.

Ray Fisher, nam diễn viên thủ vai Cyborg Victor Stone, sẽ không trở lại với DC vì những mâu thuẫn trong quan điểm và cách làm việc với đạo diễn Joss Whedon cũng như đội ngũ sản xuất của Warner Bros. Như vậy, gần như toàn bộ biệt đội Justice League do đạo diễn Zack Snyder xây dựng trước đây sẽ vắng bóng hoàn toàn trong các dự án tương lai của DC.

Black Adam, dù mới gia nhập DCU trong năm nay, nhưng cũng không thoát khỏi cuộc đại trùng tu của James Gunn. Cách đây ít ngày, đích thân nam diễn viên Dwayne “The Rock” Johnson đã lên tiếng xác nhận nhân vật của anh không nằm trong chương đầu tiên của vũ trụ điện ảnh DC. The Rock cho biết Black Adam có thể sẽ trở lại trong tương lai, với những câu chuyện liên quan đến đa vũ trụ. Thế nhưng, nếu điều đó thực sự xảy ra, thì có lẽ phải rất nhiều năm nữa, khán giả mới được gặp lại nhân vật này trên màn ảnh lớn.

Batman của Robert Pattinson sẽ trở thành trung tâm cho một vũ trụ điện ảnh mới của DC

Những thay đổi của DCU không ảnh hưởng đến quá trình phát triển của vũ trụ điện ảnh The Batman - Ảnh: Warner Bros.

The Batman là một trong số ít những dự án không bị ảnh hưởng bởi kế hoạch mới mà James Gunn dành cho DC, với phần 2 vẫn được tiếp tục sản xuất theo đúng tiến độ ban đầu. Điều này một phần là do The Batman được xếp vào một vũ trụ điện ảnh riêng biệt, với nhân vật trung tâm là Người Dơi do Robert Pattinson đảm nhiệm. Trong khi DCU vẫn đang từng bước làm mới lại mình, The Batman có thể trở thành đầu tàu để giữ chân khán giả với các tác phẩm siêu anh hùng của DC.

Không phải ngẫu nhiên DC lại quyết định phát triển vũ trụ điện ảnh The Batman song song với vũ trụ điện ảnh chính của họ. Kể từ khi ra mắt vào đầu tháng 3/2022, bom tấn này đã thu về gần 771 triệu USD (theo số liệu của BoxOfficeMojo), cùng với đó là vô số những đánh giá tích cực từ cả giới chuyên môn lẫn khán giả đại chúng. Màn trình diễn của Pattinson cũng là điểm sáng trong The Batman, giúp khắc họa rõ nét khía cạnh trí tuệ cũng như tài trinh thám của chàng Dơi và mang đến những câu chuyện mới mẻ hơn so với những dự án phim Kỵ sĩ bóng đêm trước đây.

Hiện tại, bên cạnh The Batman 2, DC Studios cũng đang ấp ủ một số dự án truyền hình để từng bước xây dựng vũ trụ điện ảnh mini dành riêng cho Pattinson. Một trong số đó là series Penguin, xoay quanh một trong những phản diện nổi tiếng nhất của Người Dơi, do Colin Farrell thủ vai. Ngoài ra, một số nguồn tin cho biết DC sẽ sớm triển khai cả các dự án riêng dành cho Sở cảnh sát Gotham, Arkham và Catwoman.

Đội hình bom tấn mới của DCU trong tương lai

DCU sẽ ra mắt rất nhiều dự án phim trong năm 2023 - Ảnh: ScreenRant

Mặc dù vẫn đang trong quá trình “đập đi xây lại”, nhưng DCU vẫn sẽ phát hành một số dự án điện ảnh trong năm 2023 theo kế hoạch ban đầu. Shazam! Fury of the Gods, The Flash, Blue Beetle và Aquaman & the Lost Kingdom là những cái tên đã thoát khỏi quá trình “khai tử” của James Gunn và Peter Safran.

Trong đó, The Flash được đánh giá là bom tấn quan trọng nhất năm của DC khi khai thác yếu tố du hành thời gian và đa vũ trụ. Rất có thể siêu tốc độ của anh chàng Barry Allen sẽ giúp tái khởi động lại toàn bộ DCU, giúp vũ trụ điện ảnh này bước vào một giai đoạn mới, với những Batman mới, Superman mới một cách hợp tình hợp lý nhất. Tuy nhiên, theo một số nguồn tin gần đây cho biết, phân đoạn cameo của Henry Cavill và Gal Gadot trong bom tấn này đã bị cắt bỏ.

Trong số những bộ phim trên đây, Blue Beetle là cái tên duy nhất sẽ đưa một siêu anh hùng hoàn toàn mới lên màn ảnh lớn. Đó chính là Jaime Reyes, do Xolo Mariduena thủ vai. James Gunn từng khẳng định rằng ông muốn khai thác cả những siêu anh hùng và phản diện ít danh tiếng hơn, ít được chú ý đến hơn, giống như cái cách mà ông đã làm được với The Suicide Squad hay Guardians of the Galaxy của Marvel.

Hiện tại, James Gunn vẫn đang tỏ ra khá kín tiếng với những kế hoạch và dự định mà ông dành cho DCU. Nam đạo diễn mới chỉ xác nhận sẽ sản xuất một bộ phim điện ảnh về Superman, nhưng không phải do Henry Cavill thủ vai chính. Dự án của Gunn sẽ không khai thác về xuất thân và nguồn gốc của chàng Siêu Nhân, mà mang đến một câu chuyện mới mẻ về thời tuổi trẻ của nhân vật này.

HBO Max là nền tảng quan trọng đối với DCU sau thành công của series Peacemaker

Peacemaker đã mang đến công thức thành công mới của DC Studios - Ảnh: Warner Bros.

Nói về The Suicide Squad, chúng ta không thể không nhắc đến series ăn theo Peacemaker của chính đạo diễn James Gunn. Ra mắt vào đầu năm 2022, dự án này đã nhanh chóng trở thành một hiện tượng truyền hình trong dòng phim siêu anh hùng, đồng thời cũng là một trong những series thành công nhất của DC trên nền tảng HBO Max. Đó chính là lý do vì sao DC Studios đã ngay lập tức “bật đèn xanh” cho mùa thứ 2, dù hiện tại vẫn chưa thể ấn định thời điểm ra mắt cụ thể.

Thành công của Peacemaker đã cho thấy tầm quan trọng của HBO Max đối với tương lai của DCU. Không phải ngẫu nhiên mà rất nhiều dự án đang được phát triển trên nền tảng này, bao gồm một series dành cho nhân vật Amanda Waller, hay The Penguin và Arkham Asylum như đã nêu trên.

Mối quan hệ hợp tác giữa HBO Max và DC Studios không những sẽ tiếp diễn, mà còn có thể kéo dài trong rất nhiều năm tiếp theo, khi mà DCU sẽ phủ sóng cả mảng điện ảnh lẫn truyền hình. Bản thân James Gunn cũng là một trong những đạo diễn ủng hộ mạnh mẽ việc đưa các sản phẩm siêu anh hùng lên màn ảnh nhỏ, đặc biệt là sau những trải nghiệm thăng hoa cùng Peacemaker.

Nguồn: ScreenRant