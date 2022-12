The Glory: Từ chuyện Song Hye Kyo lột xác đến báo thù nặng đô, toàn là lừa khán giả!

The Glory (Vinh Quang Trong Hận Thù) là bộ phim được quảng bá rầm rộ nhất của Netflix Hàn giai đoạn cuối năm 2022. Với sự góp mặt của Song Hye Kyo - Lee Do Hyun và hàng loạt diễn viên bảo chứng về mặt diễn xuất lại thêm ekip quá hùng hậu phía sau, nổi bật là biên kịch Kim Eun Sook và đạo diễn Ahn Gil Ho, The Glory “gánh” trên vai sự kỳ vọng vô cùng nặng nề từ khán giả.

Kỳ vọng càng lớn hơn khi mà nhà sản xuất liên tục quảng bá, gắn cho phim cái mác 19+ cùng lời hứa hẹn về một nội dung nặng nề, cảnh nóng táo bạo và bạo lực gây ám ảnh. Và chắc chắn, The Glory không dở nhưng nếu khán giả không được reo quá nhiều hy vọng để rồi ôm kỳ vọng thì trải nghiệm xem phim có lẽ sẽ dễ chịu hơn.

Mở đầu hoàn hảo, câu chuyện bạo lực học đường gây ám ảnh

The Glory mở đầu với câu chuyện thời trung học của Dong Eun (Jung Ji So) - một nữ sinh nhà nghèo, sống với mẹ trong căn phòng trọ tồi tàn. Vì nghèo khó, Dong Eun trở thành trò tiêu khiển cho đám công tử, tiểu thư nhà giàu. Không chỉ đánh đập như bao bộ phim về bạo lực học đường khác, những nỗi đau mà Dong Eun phải chịu đựng còn nặng nề và gây ám ảnh hơn rất nhiều. Hội nhà giàu mà đứng đầu là Park Yeon Jin - kẻ luôn khoác lên mình vẻ ngoài thánh thiện, nụ cười rạng rỡ tới mức ám ảnh - thực sự là ác quỷ. Dong Eun năm 18 tuổi sống với một cơ thể đầy những vết bỏng khi phải trở thành công tự “thử máy ép tóc” của Yeon Jin, bị đám bạn cùng tuổi đày đoạ, lăng mạ tới mức nhiều lần muốn tìm tới cái chết.

Chua chát làm sao khi một cô bé 18 tuổi định nhảy xuống sông Hàn để làm dịu vết bỏng và cũng là để khép lại mọi bi kịch vì muốn mua thuốc giảm đau thì phải đợi tới khi trời sáng còn ra sông Hàn chỉ mất 30 phút. Chuyện hiệu thuốc không mở chỉ là một cái cớ, cái cớ đau xót để khoả lấp đi việc Dong Eun quá đơn độc, không một ai trên thế giới này bênh vực cô, kể cả mẹ. Người mẹ đó vì tiền mà phủ nhận chuyện con gái bị bạo hành, để con thôi học với lý do “không thích nghi được môi trường”, sau đó là cầm mớ tiền bỏ đi không một lời từ biệt. Trong tập mở đầu của The Glory, thế giới người lớn thật đáng sợ, khi mẹ vì tiền bỏ bỏ rơi con, thầy giáo vì sự thăng tiến, vì danh dự và dĩ nhiên cũng vì tiền mà đánh đập một nữ sinh, ngang nhiên khước từ sự cầu cứu của cô bé đó.

Nếu đám bạn nhà giàu là phạm nhân thì người lớn mà Dong Eun gặp năm cô 18 tuổi cũng là đồng phạm, những đồng phạm đẩy cô gái nhỏ vào bước đường cùng. Khiến một cô bé với cơ thể đầy vết bỏng phải lột bỏ lớp quần áo ngoài, nằm co quắp giữa cơn mưa tuyết, để những bông tuyết trở thành liều thuốc giảm đau duy nhất và rẻ nhất mà cô có được cho những vết bỏng đang rỉ nước của mình.

Đúng như sự hứa hẹn, câu chuyện bạo lực học đường được khắc họa đầy ám ảnh trong phim dù nó chỉ xuất hiện trong thời lượng khoảng 1 tập. Phải dành một lời khen ngợi đặc biệt cho dàn diễn viên trẻ đảm nhận các nhân vật chính thuở học sinh. Là Jung Ji So xuất sắc đến độ khán giả có phần hụt hẫng khi Song Hye Kyo xuất hiện; là phản diện Shin Ye Eun với dáng vẻ “thiên thần”, nụ cười rạng rỡ nhưng lại vô cùng méo mó, như thứ nội tâm ác quỷ ẩn sau vẻ thánh thiện của cô. Dù chỉ xuất hiện chủ yếu trong tập 1 nhưng quả thật, Jung Ji So và Shin Ye Eun đã làm nên những thước phim ám ảnh và xuất sắc nhất tổng thể mùa 1 của The Glory.

Câu chuyện báo thù khiên cưỡng và nhẹ đô

Bạo lực học đường thực chất chỉ là thứ khơi mào cho câu chuyện báo thù sau này. Và biên kịch Kim đã làm quá tốt phần mở đầu, hứa hẹn từ tập 2 trở đi sẽ là cuộc chiến báo thù đẫm cả máu lẫn nước mắt. Đáng tiếc, từ tập 2, câu chuyện lại không thực tàn khốc như mong đợi, thậm chí tiết tấu còn trùng xuống, khá chậm và dễ đoán. Như những gì đã nhá hàng, Dong Eun trở thành giáo viên tiểu học, cô dùng nửa năm để tìm ra điểm yếu của hiệu trường ngôi trường nơi con gái kẻ thù đang theo học, thuận lợi trở thành giáo viên chủ nhiệm của bé Ye Sol. Đây là lúc cuộc chiến bắt đầu, Dong Eun tiếp cận từng người, không ngần ngại mà đối diện với những kẻ đã từng đày đọa mình.

Quá khứ ám ảnh đã biến cô thành một người “bị hủy hoại hoàn toàn, không còn chút phẩm giá nào”, không cho phép bản thân mình được hạnh phúc hay mở lòng với bất kỳ ai. Chẳng gào thét hay khóc lóc, biểu cảm cũng chẳng nhiều biến động, gương mặt trống rỗng và lạnh ngắt, Dong Eun uất hận một cách bình thản, sự uất hận làm mục ruỗng cả một tâm hồn.

Hành trình đơn độc của Dong Eun có thêm những người bạn đồng hành là người em cùng xưởng may Seong Hee đã luôn đi nhón chân để không gây tiếng ồn lúc Dong Eun ôn luyện; là Hyun Nam - nạn nhân của bạo hành gia đình nghiêm trọng, tìm tới Dong Eun để mong tìm được người giúp mình giải thoát; và sau cùng là Joo Yeo Jung (Lee Do Hyun) - người sẵn sàng làm “đao phủ” giúp Dong Eun báo thù sau khi nhìn thấy những vết sẹo trên khắp cơ thể cô. Sau 8 tập của mùa 1, thứ có thể tạm gọi là “liên minh báo thù” đã phần nào được thiết lập và đó có lẽ cũng là nhiệm vụ duy nhất mà phần 1 làm được. Phần đáng mong chờ nhất là sự trả giá của những kẻ thủ ác thì gần như chưa có (ngoại trừ thầy giáo cũ của Dong Eun).

Nhìn chung ở phần 1, Dong Eun mới chỉ đang khai màn cho việc báo thù của mình bằng cách dành thời gian để tìm điểm yếu và gửi những lời dọa dẫm tới từng đối tượng. Và dù kẻ thù toàn là những kẻ có tiền, có quyền nhưng Dong Eun lại kiểm soát họ rất dễ dàng. Giống như việc Hyun Nam từ một người phụ nữ không biết lái xe hay chụp ảnh, nhanh chóng trở thành trợ thủ đắc lực của Dong Eun, thuận lợi theo dõi tới cả cảnh sát. Những chi tiết này khiến cho cuộc báo thù trở nên đầy khiên cưỡng, khác xa với câu chuyện tàn gốc mà ekip từng hứa hẹn. Đó là chưa kể tới việc vai trò của nam chính Lee Do Hyun ở phần 1 thực sự nhạt nhòa dù bản thân nhân vật cũng có một câu chuyện ẩn ức riêng nhưng không đủ thời lượng để lên hình.

Tóm lại, kịch bản The Glory không tệ nhưng ở thời điểm hiện tại, nó thiên về đấu trí nhiều hơn là hành động. Nếu The Glory là một bộ phim truyền hình truyền thống, chiếu trên các đài thì có lẽ sẽ phù hợp hơn, chí ít là ở việc khán giả sẽ không kỳ vọng quá nhiều về độ nặng đô để rồi cảm thấy hẫng hụt như "bị lừa". Hoặc có thể yếu tố nặng đô đáng trông chờ hay những màn báo thù đủ để khán giả hả giận sẽ nằm ở phần 2, lên sóng vào tháng 3 này. Quay trở lại với biên kịch Kim Eun Sook, người đứng sau thành công của hàng loạt bom tấn lãng mạn như Hậu Duệ Mặt Trời, Yêu Tinh, Người Thừa Kế, Quân Vương Bất Diệt,... có lẽ phim báo thù, kinh dị vẫn là một mảnh đất chưa thực sự nằm trong tầm với của cô.

Ghi nhận nỗ lực lột xác của Song Hye Kyo nhưng...

So với những bộ phim sau Hậu Duệ Mặt Trời, mỹ nhân họ Song lần này thực sự dám bước ra khỏi vùng an toàn của mình. Ngay từ cảnh phim đầu tiên, nhiều người đã phải bất ngờ với màn thể hiện của cô, thậm chí là mong chờ một dự án mà Song Hye Kyo vào vai mỹ nhân hành động. Tuy nhiên màn lột xác này vẫn không thực sự xuất sắc, thậm chí so với diễn viên đảm nhận vai Dong Eun hồi học sinh, Song Hye Kyo còn có phần kém cạnh. Khán giả thấy được ở Song Hye Kyo một Dong Eun lạnh ngắt cả tâm can nhưng chưa đủ điên rồ và cuồng loạn, để có thể tuyên chiến, thậm chí là giết chết những kẻ đã từng đày đọa mình.

Song Hye Kyo chưa đủ “đã” nhưng dàn nhân vật phản diện thì thực sự xuất sắc, tiêu biểu là Lim Ji Yeon và Park Sung Hoon - một cặp đôi ác toàn diện. Lim Ji Yeon đã là cái tên khá quen với khán giả, diễn xuất của cô chẳng còn gì để bàn cãi. Tương tự với Yeon Jin ngày trẻ, Lim Ji Yeon cũng giúp nhân vật của mình có một vỏ bọc thánh thiện, nụ cười rạng rỡ nhưng tâm can thì thối nát, tàn độc. Còn Park Sung Hoon, anh là một gương mặt khá lạ bởi đã đóng phim nhiều năm nhưng chưa có vai diễn bứt phá. Ở The Glory, Park Sung Hoon vào vai Jeon Jae Joon, một thiếu gia giàu có, trong quá khứ từng cùng Yeon Jin làm ra những trò táng tận lương tâm để dồn các nữ sinh yếu đuối đến bước đường cùng. Ở thì hiện tại, Sung Hoon vẫn giữ thái độ phách lối, chưa từng biết ăn năn hối cải, chưa kể anh ta còn là người tình của Yeon Jin, kể cả trước hay sau khi Yeon Jin kết hôn. Cặp đôi ác toàn diện này thực sự làm cho người xem “nóng máu” với những chiêu trò tàn độc và suy nghĩ lệch lạc.

Ngoài ba cái tên nổi bật này thì dàn diễn viên còn lại cũng thể hiện rất tốt vai diễn. Đáng tiếc là người được giới thiệu là nam chính trong phim - Lee Do Hyun lại chưa có cơ hội để chứng minh thực lực.

Tạm kết

The Glory phần 1 bước đầu làm tốt vai trò giúp khán giả hình dung ra hoàn cảnh của nhân vật cũng như cách mà họ tìm lấy nhau, cùng báo thù. Đây có thể coi là một tác phẩm không tệ nhưng với thời lượng 8 tập, một con số không nhỏ cho mùa 1, nếu thứ mà nó mang đến chỉ là sự khơi mào cho cuộc chiến thực sự ở phía sau, thì quả là lãng phí.