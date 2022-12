Top 10 phim hoạt hình Nhật Bản được yêu thích nhất năm 2022, số 1 gây bất ngờ lớn

Năm 2022 là một năm quan trọng đối với anime (phim hoạt hình Nhật Bản). Đây là một năm có rất nhiều tác phẩm được kỳ vọng cao từ trước khi ra mắt như Chainsaw Man, Shingeki no Kyojin (Attack on Titan) và Lycoris Recoil, cũng như loạt phim gây bất ngờ lớn như Bocchi the Rock! và Paripi Koumei (Ya Boy Kongming!).

Và để tổng kết 1 năm vừa qua, một chuyên trang nổi tiếng Nhật Bản - Anime!Anime! đã tiết lộ kết quả bình chọn của độc giả cho bộ anime được bình chọn hay nhất năm 2022.

Cuộc khảo sát này được thực hiện từ ngày 1 đến ngày 12 tháng 12 năm nay và đã có kết quả chính thức. Trong tổng 8.271 người tham gia bình chọn, có tỷ lệ là 55,2% nam giới và 42,5% nữ giới. Trong những người được khảo sát có 44,2% dưới 19 tuổi, 11,7% từ 20 đến 24 tuổi và 7,4% từ 25 đến 29 tuổi, 36,7% còn lại trên 30 tuổi.

Bây giờ, cùng điểm qua top 10 anime hay nhất năm 2022 do fan Nhật bình chọn nhé!

10. Summertime Render

9. Sono Bisque Doll wa Koi wo Suru (My Dress-Up Darling)

8. Mob Psycho 100 mùa thứ 3

7. Boku no Hero Academia mùa thứ 6 (My Hero Academia)

6. Blue Lock

5. SPY x FAMILY

4. Chainsaw Man

Vị trí top 3 anime hay nhất năm 2022 với những cái tên lần lượt là Lycoris Recoil, Bocchi the Rock! và Jashin-chan Dropkick mùa 3 quả thực gây bất ngờ lớn cho nhiều khán giả. Vượt qua những cái tên sừng sỏ khác như SPY x FAMILY hay Chainsaw Man, 3 bộ anime thuộc top 3 này đã vững vàng vị trí đầu bảng trong sự ngỡ ngàng của mọi người.

3. Jashin-chan Dropkick mùa 3 (Dropkick On My Devil!)

Á quân của danh sách này cũng là 1 trường hợp thú vị. Trước khi phim chính thức lên sóng, Bocchi the Rock! là 1 cái tên không được nhiều người quan tâm.

Tuy nhiên, sau khi tập 1 của phim lên sóng, anime về gái nhạc kịch này bỗng nhận được lượng lớn người hâm mộ theo dõi trên toàn cầu. Dù phải đối đầu với nhiều đối thủ nặng ký khác ra mắt cùng thời điểm Anime mùa Thu 2022, nhưng Bocchi the Rock! vẫn tỏa sáng theo cách riêng của nó.

2. Bocchi the Rock!

Cuối cùng, ngôi vương của chúng ta - Lycoris Recoil cũng từng được đánh giá là "anime hay nhất của mùa Hè 2022". Số sản phẩm vật lý bán được của Lycoris Recoil vô cùng lớn, vượt xa nhiều tác phẩm khác. Điều thú vị ở chỗ, Lycoris Recoil là một tân binh, một bộ phim hoạt hình nguyên bản, hoàn toàn mới mẻ trong mắt khán giả.

Bản thân cốt truyện của Lycoris Recoil cũng khá đơn giản, nhưng nó lại hấp dẫn một cách kỳ lạ. Nhật Bản khi ấy là một quốc gia an toàn bậc nhất thế giới. Để làm được điều này, chính phủ đã tạo ra Lycoris, một biệt đội tinh nhuệ là các nữ sinh trung học, với nhiệm vụ sẵn sàng loại bỏ bất cứ mối nguy nào có thể xảy ra.

1. Lycoris Recoil

Nguồn: Anime!Anime!