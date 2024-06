Lộ ảnh "cam thường" của mẹ bỉm sữa Doãn Hải My khi ở nhà chăm con cùng Đoàn Văn Hậu, nhan sắc có xinh lung linh như ảnh tự đăng?

Gia đình hậu vệ Đoàn Văn Hậu và Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 Doãn Hải My đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng khi tối 2/6, cặp đôi bất ngờ tung ảnh làm đầy tháng cho con trai mới chào đời. Theo đó, nàng WAG Doãn Hải My đã âm thầm hạ sinh cho Đoàn Văn Hậu một cậu quý tử vào ngày 2/5/2024. Em bé có tên thật là Minh Đăng, biệt danh ở nhà gọi là "Lúa" vừa gợi nhớ đến quê hương Thái Bình của Văn Hậu, vừa liên quan đến biệt danh "Thóc" ở Doãn Hải My. Khoe ảnh đón con đầu lòng, Văn Hậu và Hải My ôm con nhưng vẫn chọn góc chụp khéo léo không để lộ dung nhan của nhóc tỳ.

Mới đây, một hình ảnh hậu trường ở lễ đầy tháng của cậu nhóc Minh Đăng nhà Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My được cư dân mạng chia sẻ gây chú ý. Trong ảnh, cả Văn Hậu và Hải My đều đang tất bật chuẩn bị cho dịp ý nghĩa của con trai cưng. Đoàn Văn Hậu diện đồ đơn giản với áo phông trắng, quần tối màu vẫn bảnh bao. Còn mẹ bỉm sữa Doãn Hải My diện pháp phục thêu tay rộng rãi che vòng hai, tóc buông xõa. Camera thường ghi lại dáng vẻ của mẹ bỉm sữa sau một tháng sinh con vẫn không có nhiều thay đổi so với thời chưa mang bầu.

Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My qua camera thường (Ảnh: Hồng Vân)

Trước đó, khi Văn Hậu và Hải My tung ảnh đầy tháng con đầu lòng, cộng đồng mạng không khỏi xuýt xoa về nhan sắc của mẹ bỉm Doãn Hải My. Mới sinh em bé, bà xã Đoàn Văn Hậu đã nhanh chóng lấy lại vẻ ngoài tươi tắn, xinh đẹp, ngọt ngào, ngồi bên Văn Hậu xứng danh trai tài gái sắc.

Trong ảnh hậu trường còn có sự xuất hiện của Bảo Lâm - cháu trai của Văn Hậu. Có thể thấy, vào lễ đầy tháng ý nghĩa của con trai đầu lòng, Văn Hậu và Hải My đón gia đình ở quê lên thăm và chúc mừng bé cưng. Chị dâu của Đoàn Văn Hậu sau đó cũng đã khoe ảnh hẹn hò cùng Doãn Hải My.

Văn Hậu và Hải My qua ảnh tự đăng

Tiệc đầy tháng của bé Minh Đăng nhà Văn Hậu