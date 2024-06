Tiết lộ tên thật của quý tử mới chào đời nhà Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My

Tối 2/6, Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My hạnh phúc chia sẻ hình ảnh lễ đầy tháng của con trai đầu lòng. Cặp đôi đã chuẩn bị một bữa cỗ đầy tháng vô cùng đầy đủ và bắt mắt, dồn rất nhiều tình yêu thương trong ngày mừng bé con tròn 1 tháng tuổi. Một tháng trước, Doãn Hải My đã hạ sinh một cậu quý tử cho Đoàn Văn Hậu.

Cặp đôi công khai biệt danh của con trai khi ở nhà là "Lúa". Dân tình càng chú ý hơn đến tên mà Văn Hậu và Hải My đặt cho cục cưng.

Trong bức ảnh khung cảnh lễ đầy tháng, người hâm mộ chú ý đến tấm biểu ghi tên của nhóc tỳ nhà Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My. Cùng với câu "cả nhà yêu con" đầy tình cảm, tên thật của bé trai cũng được tiết lộ là "Minh Đăng". Trong khi đó, biệt danh "Lúa" có liên quan đến quê hương Thái Bình của Đoàn Văn Hậu, cũng liên hệ mật thiết với biệt danh "Thóc" của Doãn Hải My.

Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My hạnh phúc đón con đầu lòng chào đời

Trong một chia sẻ gần đây, Doãn Hải My cho biết cô đặt tên con để cái tên hợp mệnh và thần số học của con mình.

Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My làm đám cưới vào tháng 11/2023. Sau 6 tháng về chung một nhà, cả hai đã chính thức lên chức "bố mẹ" khi bé "Lúa" chào đời. Trước đám cưới, Doãn Hải My đã dính nghi vấn có tin vui khi thay đổi phong cách thời trang một cách rõ rệt. Tạm biệt những dáng đồ ôm sát, khoe vòng eo thắt đáy lưng ong, Hải My chuyển sang ưa chuộng diện đồ rộng giấu vòng hai.