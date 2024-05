Dân mạng hạnh phúc lây với khoảnh khắc Đoàn Văn Hậu tập làm bố bỉm sữa, cùng Doãn Hải My đeo địu em bé

Trên trang Instagram cá nhân, mới đây, nàng WAG Doãn Hải My đã vui vẻ chia sẻ với người hâm mộ về quá trình chuẩn bị cho việc đón con đầu lòng sắp chào đời. Trong đó, đáng chú ý là khoảnh khắc Doãn Hải My cùng ông xã là Đoàn Văn Hậu tập đeo địu em bé. Văn Hậu hào hứng đeo chiếc địu trước ngực, bên cạnh là Hải My tỉ mỉ điều chỉnh các nút cài. Hai vợ chồng cùng nhau nở nụ cười hạnh phúc, vô cùng hào hứng và tận hưởng việc sắp được lên chức "bố mẹ" và đón "bé Rồng".

Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My cực kì hạnh phúc khi chuẩn bị đón con đầu lòng

Ngoài niềm hạnh phúc trong ánh mắt, nụ cười của đôi vợ chồng trẻ, nhan sắc của bà xã Đoàn Văn Hậu khi mang bầu cũng khiến dân mạng thi nhau thả tim vì vẫn giữ được vẻ rạng rỡ, xinh đẹp, dịu hiền. Doãn Hải My chia sẻ về ngoại hình của mình khi mang thai: "Chị phải công nhận là tay chân chị không thay đổi gì nhiều thật, thậm chí nếu nhìn thẳng người vẫn thấy được cái thắt eo. Mặt thì phúng phính hơn xíu. Có lẽ là trộm vía vào hết em bé".

Doãn Hải My chỉnh chiếc địu em bé để Văn Hậu đeo lên người

Về dự định đặt tên cho con đầu lòng, Doãn Hải My cho biết, nàng WAG sẽ đặt tên để hợp mệnh và thần số học của con. Với câu hỏi về chuyện nuôi con theo phương pháp khoa học của bác sĩ hay truyền thống của ông bà xưa, bà xã Đoàn Văn Hậu khẳng định cô sẽ kết hợp cả hai cách làm nhưng sẽ thiên về các phương pháp khoa học và tham khảo ý kiến bác sĩ hơn. "Trước khi làm gì thì để cẩn thận, My nghĩ nên tham khảo ý kiến của các bác sĩ trước".