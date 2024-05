Diễn viên Bình An bảnh bao lộ diện sau vụ phải leo lên mái nhà vì đám cháy, khoác vai Đoàn Văn Hậu, Văn Toàn thân thiết

Ba ngày trước, vào tối muộn ngày 17/5, nam diễn viên Bình An gây lo lắng khi đăng dòng trạng thái chia sẻ cảm xúc khi anh có mặt tại một tòa nhà bị cháy ở khu vực Đường Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội. Sau khi xảy ra hỏa hoạn, Bình An cùng nhiều người đã leo lên mái nhà để chờ lực lượng chức năng giải cứu. Sau đó, Bình An và những người có mặt tại hiện trường đám cháy đã được cứu thoát an toàn.

Sau vụ leo mái nhà vì đám cháy, mới đây, Bình An đã bảnh bao xuất hiện trong bức ảnh chụp cùng bộ đôi cầu thủ nổi tiếng Đoàn Văn Hậu và Nguyễn Văn Toàn. Văn Toàn và Văn Hậu diện sơ mi lịch lãm, tươi cười tới dự sự kiện khai trương quán billiards của Bình An. Trong ảnh, Bình An điển trai nở nụ cười rạng rỡ khoác vai bộ đôi tuyển thủ đội tuyển Việt Nam, thể hiện tình anh em thân thiết. Trong ảnh còn có sự xuất hiện của MC xinh đẹp Huyền Trang (nickname Mù Tạt) của VTV.

Bình An khoác vai Văn Hậu, Văn Toàn

Hình ảnh nam diễn viên Bình An hội ngộ Văn Toàn, Văn Hậu nhận về nhiều sự chú ý. Trước đó, tại đám cưới của Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My vào cuối tháng 11/2023, Bình An cũng đã góp mặt chúc mừng hạnh phúc người em thân thiết và tranh thủ trò chuyện cùng hội cầu thủ nổi tiếng như Văn Toàn, Quang Hải. Yêu thích bóng đá, Bình An cũng từng cùng Hoàng Đức tham dự một trận giao hữu cùng các cựu tuyển thủ nổi danh của bóng đá Việt Nam.

Bình An thân thiết cùng Văn Toàn

Bình An bảnh bao tham dự lễ cưới Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My

Nam diễn viên trò chuyện cùng Quang Hải