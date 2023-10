Live concert 15 năm của Trung Quân: Điểm sáng vocalist top đầu, nhiều chiêu trò như Ca Sĩ Mặt Nạ bản mở rộng?

Live concert 1589 của Trung Quân đặt dưới sự chỉ đạo của Giám đốc Âm nhạc - NS Đức Trí. Hơn 4.000 khán giả đã lấp kín Nhà thi đấu Quân Khu 7. Khán giả đã được đắm chìm chìm trong hành trình âm nhạc 15 năm của Trung Quân: từ một cậu sinh viên Kiến trúc, một thí sinh Vietnam Idol, một “thánh mưa” của làng nhạc Việt, một “Bướm Mặt Trăng” đầy duyên dáng và tất nhiên một Trung Quân biến hóa của đêm live concert.

Trung Quân nhiều chiêu trò

Chương trình chia ra làm 4 chương với thời lượng gần 3 tiếng rưỡi, Trung Quân đã hát các bản hit làm nên tên tuổi của bản thân, cover một số ca khúc cũng như lần đầu hát các ca khúc trong album mới. Tuy nhiên 3 tiếng rưỡi vẫn là quãng thời gian khá lê thê, nhiều tiết mục hoàn toàn có thể cắt đi mà không ảnh hưởng đến kịch bản chung..

Chương đầu tiên Chuyện Mưa mở đầu với Xin Mưa Rơi Nhanh và Thả Vào Mưa. Các ca khúc về mưa gắn liền với biệt danh “thánh mưa” của Trung Quân quả là sự lựa chọn không thể hợp lí hơn cho chương đầu tiên: Chuyện Mưa (ca khúc debut), Chờ Cơn Mưa, Chạy Mưa. Nam ca sĩ cũng có bản cover Ngày Chưa Giông Bão phiên bản “bão tố” khiến toàn bộ khán phòng “chết lặng”, thậm chí trên MXH cũng đã có không ít sự so sánh “một chín một mưa” với phiên bản đến từ divo Tùng Dương.

Trung Quân trong chương mở đầu

Chương thứ hai - Căn Phòng Phía Tây - đánh dấu những cảm xúc nội tâm sâu kín nhất trong lòng của Trung Quân. Ẩn dụ “căn phòng” chỉ về quãng thời gian nam ca sĩ trầm cảm, cô độc giữa bốn bức tường. Trong chương thứ hai, Trung Quân đã tái hiện lại câu chuyện tình trai dở dang, nhiều xúc cảm trong bản mashup Tình Nào Không Như Tình Đầu và Anh Tự Do Nhưng Cô Đơn. Tun Phạm, nhân vật chính trong 2 MV, cũng đã xuất hiện và không kìm được nước mắt trước phần thể hiện của Trung Quân. Tun Phạm cũng gửi lời cảm ơn đến Trung Quân vì đã trao cho anh những cơ hội ở thời điểm chưa nhiều người biết đến.

Trung Quân tại “căn phòng phía Tây”

Chương thứ ba - Chưa Bao Giờ - đúng như tên gọi là những điều Trung Quân “chưa bao giờ” làm trong suốt sự nghiệp của mình. Hình ảnh cánh bướm khổng lồ đầy lộng lẫy cũng là ẩn dụ đầy thú vị về sự “hóa bướm” của Trung Quân. Phần cuối cùng của chương 3, Trung Quân cũng có lần thể hiện vũ đạo cực kì hiếm hoi cùng dàn vũ công hùng hậu với mashup Một Ngày Khác và Đi Qua Thương Nhớ.

Trung Quân “hóa bướm” tại live concert 1589

Chương cuối cùng - Người Nói Thương Quân Đi - là đoạn kết đầy cảm xúc, như lời tri ân lớn nhất mà Trung Quân muốn gửi đến những người đã đồng hành và yêu thương anh suốt 15 năm qua. Chương cuối cùng gây ấn tượng khi một “cơn mưa” thực sự đã đổ xuống sân khấu, Trung Quân và các vũ công hào hứng trình diễn dù toàn bộ người ướt sũng. Các nghệ sĩ khách mời cũng hài hước “tháo chạy” khi Trung Quân “nghịch nước” bắn tung tóe xuống phía dưới khán đài.

Giọng hát của Trung Quân vẫn là yếu tố quan trọng nhất để chinh phục khán giả. Dù không thực sự nổi rầm rộ ở mặt truyền thông đại chúng hay MXH nhưng giới bầu show, các chủ phòng trà hay các địa điểm tổ chức đêm nhạc live band đều đánh giá Trung Quân là cái tên “bán vé” tốt với tần suất show bán vé dày đặc từ Việt Nam sang Hoa Kỳ, Australia, Châu Âu,... chứng tỏ khán giả vẫn dành sự ưu ái cho những nghệ sĩ theo trường phái thực lực.

Trung Quân cầm ô hát dưới màn mưa trên sân khấu ở chương cuối

Trung Quân chứng minh anh không chỉ là một vocalist đẳng cấp mà còn có tố chất nghệ sĩ giải trí với nhiều “mảng miếng” giao lưu kèm chiêu trò. Ban đầu trước khi đến tham dự đêm nhạc, khách mời cũng chỉ tưởng tượng về một đêm nhạc nơi Trung Quân chỉ khoe giọng và có những tiết mục giao lưu ngắn. Tuy nhiên, những gì xuất hiện trong live concert cũng khiến khán giả thay đổi suy nghĩ rất nhiều. Đặc biệt là cách “tung hứng”, “quăng miếng” cực kì duyên dáng mà cũng rất “tỉnh” đến từ Trung Quân thực sự đã khiến bầu không khí chương trình luôn được giữ ở nhịp vui vẻ.

Trung Quân trước đó cũng từng chia sẻ tham vọng về việc trở thành một hình mẫu như Sam Smith tại Việt Nam: cởi mở về câu chuyện giới tính và bản dạng giới, phong cách thời trang phi giới tính, đan xen với chất liệu âm nhạc khai thác về những tâm tư riêng trong giới,... Trong live concert, không khó để thấy Trung Quân cố gắng khoác lên mình những bộ cánh lồng lộn, nhiều tầng nhiều lớp phức tạp, song trang phục quá rườm rà cũng nhiều lúc cản trở nam ca sĩ khi anh không dưới hai lần nhắc khéo các vũ công hỗ trợ anh tháo bớt trang phục để thoải mái trình diễn.

Trung Quân gợi nhắc về một phiên bản của Sam Smith

Live Concert 1589 được ví von như The Masked Singer mùa 1… bản mở rộng!

Về cách lựa chọn các nghệ sĩ khách mời (diva Hà Trần, Thùy Chi và Khởi My), không ít khán giả tại nhà thi đấu đã nhận xét như đang theo dõi phiên bản mở rộng của chương trình The Masked Singer - Ca Sĩ Mặt Nạ. Bởi lẽ, cả 4 ca sĩ (bao gồm cả Trung Quân) đều bước ra từ chương trình The Masked Singer, vốn dĩ quá quen thuộc với khán giả. Cách chọn các bài hát cũng từng được sử dụng để trình diễn tại The Masked Singer càng khiến không ít khán giả như được “tua ngược thời gian”.

Diva Hà Trần xuất hiện đầy quyền lực với trang phục mang cảm hứng “phượng hoàng lửa”, cả hai đã song ca Sắc Màu và Góc Tối, đều là hai ca khúc mang dấu ấn của diva. Trong đó Góc Tối là ca khúc được Phượng Hoàng Lửa thể hiện thành công tại mùa 1 The Masked Singer. Diva Hà Trần cho biết kể từ sau The Masked Singer mùa 1, cả hai thân thiết khi liên tục đi lưu diễn cùng nhau ở trong nước và nước ngoài. Cô cũng hé lộ ca khúc kết hợp với Trung Quân sẽ sớm được ra mắt.

Hà Trần và Trung Quân song ca Góc Tối





Thùy Chi là người bạn vô cùng thân thiết với Trung Quân thuở cả hai chưa đạt được danh tiếng như hiện tại. Xuất hiện đầy dịu dàng, nền nã, Thùy Chi khoe giọng hát nội lực kết hợp tuyệt vời với Trung Quân trong 2 bản hit Chưa Bao Giờ - Giữ Em Đi. Thùy Chi cho biết Live Concert của Trung Quân cũng trở thành động lực để cô làm show. Một nghĩa cử đẹp khi hàng nghìn khán giả có mặt cũng giơ tay hứa sẽ ủng hộ Thùy Chi, người bạn thân của Trung Quân trong show cá nhân của nữ ca sĩ. Trước đó, Thùy Chi cũng chính là mascot Tí Nâu đã lọt vào tận vị trí top 4 chung cuộc của mùa 1 The Masked Singer, chỉ dừng chân ngay trước đêm Chung kết.

Thùy Chi duyên dáng bên Trung Quân

Khởi My là vị khách mời “bất đắc dĩ” và cũng không hề ngẫu nhiên khi cũng tham gia mùa 2 The Masked Singer với vai mascot Cừu Bông. Vốn dĩ ban đầu, cô cũng chỉ là một trong các khách mời của Trung Quân ngồi dưới hàng ghế khán giả tuy nhiên nữ ca sĩ lại bị “bắt” lên sân khấu giao lưu và… sau đó được trao micro, đeo in-ear đầy đủ để hát trong sự ngạc nhiên của toàn thể khán giả. Vì không có thời gian chuẩn bị trước và là một tiết mục hoàn toàn bất ngờ, Trung Quân và Khởi My đã song ca các ca khúc của nữ ca sĩ gồm 2 bản hit Vì Sao và Người Yêu Cũ.

Trung Quân và Khởi My liên tục “quăng miếng”

Việc được ví von như vòng mở rộng của The Masked Singer một mặt khẳng định được sức hút quá lớn từ mùa 1, tạo một sự thay đổi rõ rệt lên sự nghiệp không ít ca sĩ từng tham gia mà trường hợp như Trung Quân là ví dụ tiêu biểu nhất. Từ sức hút từng mùa 1 nhìn sang mùa 2, khán giả không khỏi cảm thấy hụt hẫng

Sau Live Concert 1589 tối 29/10, Trung Quân sẽ tiếp tục mang đến đêm diễn thứ 2 với khán giả Hà Nội vào tối 11/10. Khách mời của đêm diễn tại Hà Nội sẽ có sự thay đổi với sự trở lại của Diva Hà Trần, sự xuất hiện mới của Uyên Linh và ca sĩ bí mật cũng sẽ khác với đêm diễn tại TP.HCM.