Lisa có một thành tích bằng tất cả thành viên BLACKPINK cộng lại

Mới đây, tạp chí Forbes danh tiếng đã đăng tải bài viết với tiêu đề: “Lisa của BLACKPINK có nhiều bản hit được xếp hạng tại Vương quốc Anh bằng tất cả các thành viên trong nhóm cộng lại”.

Theo đó mở đầu bài viết, Forbes dành lời có cánh cho Lisa: “Ngôi sao Lisa của BLACKPINK đang rất thành công tại Anh Quốc. Chỉ trong vài tuần qua, nữ ca sĩ đã có tới hai bản hit mới được phát hành trong khoảng thời gian được xem là kỷ nguyên mới trong sự nghiệp solo. Khi ca khúc mới nhất được ra mắt, cô đã tiến xa hơn tất cả các thành viên của nhóm và trở thành cái tên quen thuộc ở rất nhiều nơi trên thế giới”.

Forbes khẳng định Lisa tiến xa hơn các thành viên còn lại của BLACKPINK và trở thành cái tên quen thuộc trên thế giới

Phân tích rõ hơn về thành tích của Lisa tại thị trường Anh Quốc, Forbes cho hay: “New Woman là sản phẩm âm nhạc hợp tác giữa Lisa và nghệ sĩ Latin - Rosalía. Sự hợp tác vô cùng được mong chờ này đã đưa hai người phụ nữ lên bảng xếp hạng bài hát chính thức ở Anh ở thứ hạng #55.

Khi New Woman xuất hiện trên BXH đĩa đơn của Anh, Lisa đã tạo nên lịch sử. Bài hát đánh dấu lần xuất hiện thứ 4 của cô trong danh sách với tư cách là nghệ sĩ solo và tiếp tục dẫn đầu so với tất cả những nghệ sĩ Kpop solo khác.

Trên thực tế, với 4 chiến thắng trên bảng xếp hạng bài hát của Anh, Lisa hiện có thành tích bằng 3 thành viên khác của BLACKPINK cộng lại”.

MV New Woman - Lisa (BLACKPINK) x Rosalía

Forbes cho biết hit của Lisa trên BXH âm nhạc tại Anh Quốc bằng 3 thành viên còn lại của BLACKPINK cộng lại

Forbes nói về thành tích của Jennie, Jisoo và Rosé: “Jennie là thành viên duy nhất còn lại xuất hiện trên bảng xếp hạng bài hát của Anh hơn một lần. Cô đã ra mắt trên bảng xếp hạng vào tháng 10/2023 với ca khúc solo You & Me và xuất sắc lọt vào top 40. Tiếp đó, Jennie tham gia vào ca khúc One Of The Girls cùng The Weeknd, Lily-Rose và leo lên vị trí #21.

Cả Jisoo và Rosé đều chỉ có một bản hit duy nhất lọt vào BXH này. Trong đó, ca khúc On The Ground của Rosé đã lọt vào thứ hạng #43. Riêng Flower của Jisoo đã lọt vào top 40, vươn lên vị trí cao nhất là #38”.

Ở cuối bài viết, Forbes tiếp tục dành lời khen ngợi cho các sản phẩm âm nhạc solo của Lisa khi cả hai ca khúc mới nhất đều đạt thứ hạng cao trên BXH tại Anh: “New Woman là một hit lớn tại Anh bởi nó không chỉ xuất hiện trên 1 BXH chính mà còn được tiêu thụ rất nhiều tại quốc gia này. Ca khúc New Woman của Lisa mở màn trên 4 BXH và lọt vào top 10 trên cả BXH Official Singles Downloads và Official Singles Sales. Ngoài ra cũng ra mắt trên bảng xếp hạng Official Streaming cùng lúc.

Tháng trước, Lisa đã ra mắt ca khúc solo ROCKSTAR ở vị trí thứ 49 trên bảng xếp. Cô đã tạo dựng tên tuổi của mình ở Anh với tư cách là một nghệ sĩ solo vào năm 2021, khi cả Lalisa và Money đều lọt vào BXH và mất khoảng 2 tháng để leo lên top 40”.

Lisa thành công khi tấn công thị trường quốc tế và tạo được tiếng vang bằng những ca khúc solo trên BXH tại Anh

Mới đây nhất, Lisa đã giành được bốn đề cử tại Giải thưởng Video âm nhạc MTV năm 2024 với bản hit ROCKSTAR. Các đề cử bao gồm Ca khúc Kpop xuất sắc nhất, Biên đạo xuất sắc nhất, Chỉ đạo nghệ thuật xuất sắc nhất và Biên tập xuất sắc nhất. Với các hạng mục đã đề cập ở trên, Lisa đã trở thành nghệ sĩ solo Kpop nhận được nhiều đề cử nhất.

Cũng tại VMAs 2024, Lisa cũng sẽ trở thành nghệ sĩ solo Kpop đầu tiên biểu diễn tại đây. Hiện các fan đang vote “cật lực” để mong mỏi thần tượng sẽ lập lịch sử như tại VMAs 2022.