Linh Ka: "Sau này tôi mong có thể trở thành một người phụ nữ bản lĩnh như chị Ngô Thanh Vân"

Linh Ka nổi lên từ MXH nhiều năm về trước với những hình ảnh và những phát ngôn không mấy tích cực. Thời gian trôi qua, Linh Ka nông nổi của ngày nào đã trưởng thành và chín chắn hơn xưa, những bình luận xoay quanh hiện tượng mạng một thời đã không còn quá gay gắt - mà ngược lại đã có ít nhiều sự nhìn nhận tích cực lẫn công nhận từ cư dân mạng. Hôm 9/5 vừa qua, sau 3 năm ấp ủ, Linh Ka và ekip đã tổ chức buổi họp báo ra mắt dự án đánh dấu màn debut chính thức của cô với sự nghiệp ca hát.

Tất nhiên, việc Linh Ka debut đi hát vẫn vấp phải vô số ý kiến trái chiều, có nhiều người khen nhưng cũng không ít lời chê. Nhưng rõ ràng, nhìn lại hành trình từ một hiện tượng mạng bị "tẩy chay" năm xưa đến hình ảnh hiện tại là một quá trình nỗ lực dài của chính Linh Ka. Cùng ngồi xuống nghe Linh Ka trải lòng về màn debut đi hát, nhìn về những vấp ngã trong quá khứ để nhìn về những đường hướng phát triển trong tương lai.

Sau này tôi mong có thể trở thành một người phụ nữ bản lĩnh như chị Ngô Thanh Vân

Nhiều ngày đã trôi qua kể từ lúc bạn chính thức debut, đi theo con đường ca hát. Những ý kiến khen cũng có và chê cũng không ít, Linh Ka hẳn cũng đã quá quen với việc đối diện những luồng dư luận trái chiều?

Hôm họp báo, tôi đã khóc nức nở khi chương trình kết thúc. Đấy là giọt nước mắt sau khi tôi làm được điều mình mong muốn bao năm, đó là cảm giác nhẹ nhõm được phần nào khi thực hiện xong phần trình diễn và được trò chuyện với các anh chị báo chí.

Sau khi kết thúc họp báo, việc đầu tiên tôi chạy vào hậu trường là check xem mọi thứ đang diễn ra như thế nào vì họp báo kết thúc là cũng gần giờ MV rồi. Lúc đó tôi chưa check được mọi thứ diễn ra trên MXH nhưng có đọc được một số bình luận của khán giả, xem các video trong họp báo, xem MV rồi phải cất điện thoại đi luôn vì còn nhiều việc phải giải quyết. Tôi ngồi xem MV với mẹ luôn ngay trong hậu trường.

Hiện tại, nhìn nhận về sự đón nhận và các chỉ số của sản phẩm, tôi thấy mọi thứ diễn ra rất ổn, tôi vui và đón nhận kết quả hiện tại. Tôi rất thẳng thắn nhìn nhận vấn đề vì bản thân vốn không phải người hay trốn tránh nên tôi đã đọc hết cả những bình luận tích cực và tiêu cực.

Tôi đã bình tĩnh hơn khi gặp ý kiến trái chiều, biết phải kiểm soát cảm xúc. Trong quá khứ, khi nhận được ý kiến trái chiều, tôi sẽ hoài nghi không biết sao mình bị nói như vậy, không bình tĩnh và suy nghĩ còn hiện tại, tôi đã bình tĩnh và suy nghĩ hơn. Nếu khán giả đưa ra 1 lời nhận xét, tôi cho là mọi người muốn tốt cho mình vì đó toàn là những ý kiến đóng góp, xây dựng chứ không có gì là quá khắt khe. Còn những ý kiến quá tiêu cực, làm ảnh hưởng không tốt đến suy nghĩ và cảm xúc của tôi thì tôi sẽ gạt qua 1 bên và tiếp tục cố gắng.

Vậy ta sẽ bắt đầu từ những ngày đầu tiên: từ khi nào Linh Ka quyết định mình phải đi theo con đường ca hát này, một con đường dễ gây tranh cãi với những trường hợp "đá chéo sân" như bạn? Bạn đã chuẩn bị kỹ lưỡng hay chỉ đơn thuần là sự đam mê của bản thân?

Ngay từ nhỏ tôi đã rất thích nghe nhạc, chắc là do ảnh hưởng từ dòng họ, ông bà bố mẹ đều thích nghệ thuật. Đến sau này, khi được tiếp xúc gần hơn với âm nhạc, tôi cảm thấy lúc nào cũng phải có âm nhạc. Khi có âm nhạc, tôi cảm thấy mình được là chính mình. Tôi may mắn vì ba mẹ hiểu mình như những người bạn, cho tôi thoải mái làm những điều mình thích và sống đúng với đam mê. Hồi xưa, mẹ còn đạp xe chở tôi đi học múa ballet, nhảy dancesport. Thời gian đó, nhà tôi không có điều kiện dư dả để theo học năng khiếu nhưng mẹ biết tôi rất thích nên cố gắng để tôi 1 tuần không học được 4-5 buổi như các bạn cũng học được 1-2 buổi. Tôi rất biết ơn mẹ.

Khi bắt đầu vào TP.HCM thì tôi đã chắc chắn phải làm để thực hiện được đam mê của mình. Trong 3 năm đó, việc đi tìm và tích luỹ 3 bài hát tạo thành E.P CHU cũng tốn nhiều thời gian vì phải làm sao cho phù hợp, cùng màu sắc. Về phần xây dựng hình tượng, phong cách thời trang hay thường ngày đều là chính tôi chứ không phải cố giống với 1 hình tượng nào đó.

Về kỹ năng hát, nhảy thì tôi có kết hợp giữa việc đi học và xem những nghệ sĩ đã truyền cảm hứng cho mình. Tôi rất thích học những cái mới, ví dụ trước đó tôi hoàn toàn không có kỹ năng nhảy nhưng chị Lan Nhi đã uốn nắn cho tôi gần 3 năm, từ những lúc nhảy không đẹp đến hiện tại là cả 1 hành trình dài cố gắng của 2 cô trò.

Sau đó, tôi cũng tham gia khoá học của YGX, đó là 1 thử thách lớn vì các bạn đều rất giỏi, học nhanh. Thường ở Việt Nam, 1 bài tôi học 2-3 buổi nhưng khi sang YGX phải hoàn thành trong 1 tiếng rưỡi. Lớp học nhảy YGX là lớp học công khai, có từng khóa một. Tôi đăng ký 1 khóa theo từng buổi học, sẽ được các anh chị dancer ở trong YG dạy. Khi đến lớp học tôi cảm thấy được truyền năng lượng khiến mình phải nỗ lực làm được vì mọi người đều rất giỏi. Tất cả mọi người, kể cả thuộc các nhóm nhảy hay ngành nghề khác đều có thể tham gia khóa học của YGX. Tôi nghĩ khi qua Hàn học thì kỹ năng của mình chắc là thấp nhất vì đa số các bạn đều biết nhảy và là dancer. Tôi có nói chuyện thì mọi người có nói đã học nhảy từ rất lâu. Điều đó khiến tôi phải cố gắng nhiều hơn.

Cá tính và con người của Linh Ka đặt vào dự án này là bao nhiêu? Hay mọi thứ đã được ekip "dọn mâm" sẵn, việc của bạn chỉ là chi tiền?

Tôi là 1 người luôn phải có ý kiến của mình vào các dự án. Mọi người có thể hiểu tôi 60-70% nhưng không thể hoàn toàn là 100% nên tôi phải đưa vào đó ý kiến của mình về mọi mảng, từ nghệ thuật, bài hát, trang phục. Tôi muốn đóng góp ý kiến mà cảm thấy nếu theo như vậy mình sẽ làm tốt nhất. Mọi người trong team cũng muốn tôi đóng góp ý kiến và tham gia cùng chứ không phải để mọi người quyết định hoàn toàn. Kể cả thiệp mời tôi cũng tự tay viết rồi lên list danh sách, thiết kế cũng đưa những đóng góp hay khi thu âm mọi người đều thấy ổn nhưng bản thân tôi chưa hoàn toàn tự tin cũng xin được thu lại. Về phần phục trang, tôi cũng nêu ra ý kiến cá nhân của mình với stylist.

Đương nhiên là việc tôi đầu tư cho sản phẩm đầu tay hay các sản phẩm sau này tôi đều muốn được chỉn chu nhất, nếu không chỉn chu tôi sẽ không làm. Số tiền để làm dự án này phải tích lũy trong nhiều năm. Chi phí đầu tư cho dự án này cũng không hề nhỏ. Ngoài ra, tôi cũng rất hạnh phúc khi được các nhãn hàng tin tưởng cho dự án lần này. Con số tôi có thể nói ra là không dưới 3-4 tỉ đồng đâu.

Trong họp báo chị Ngô Thanh Vân có nói: "Đến khi nào Linh Ka thành công thì mới công nhận Will thành công", vậy theo bạn đến khi nào bạn xem mình là "thành công"?

Tôi nghĩ anh Will và chị Vân đều đã có thành công nhất định trong nghệ thuật. Anh Will có những thành tựu trong sự nghiệp ca hát và diễn xuất còn chị Ngô Thanh Vân thì không phải nói, là một tiền bối tôi rất kính trọng. Hôm đó tôi rất vui và hạnh phúc khi được chị đến ủng hộ. Tôi nghĩ thành công thì không có thước đo, chỉ cần mình biết đủ là được. Khi hoạt động nghệ thuật, với tôi thành công nhất là được là chính mình, được hát, được nhảy và hòa cùng khán giả. Hiện tại thì được mọi người đón nhận là thành công của tôi còn sau này tôi mong có thể trở thành một người phụ nữ bản lĩnh như chị Ngô Thanh Vân.

Trong đợt debut này bạn bị đặt so sánh khá nhiều với trường hợp của Chi Pu. Cũng là người đẹp rẽ sân sang đi hát, đều gây phản ứng trái chiều với sản phẩm đầu tay…

Chị Chi Pu là 1 người tiền bối mà tôi đã biết từ lâu, từ khi chị còn đi chụp cho các báo đến từng bước chị thay đổi như hiện nay. Tôi nể phục sự cố gắng và không ngừng học tập được của chị. Tôi nghĩ mục đích của mỗi người là khác nên để so sánh thì chỉ muốn so sánh mình với quá khứ hoàn thiện hơn là thành công rồi.

Tôi không biết mọi người có còn ghét mình hay không...

Các nghệ sĩ trẻ đều có mục tiêu chứng minh mình trong tương lai, nhưng với Linh Ka, có phải bạn còn nhiệm vụ rũ bỏ quá khứ?

Để nói rũ bỏ quá khứ thì chắc hơi nặng nề, tôi phải cảm ơn những điều trong quá khứ đã giúp tôi hiểu được rằng mình chưa trưởng thành. Tôi cũng phải cảm ơn vì khán giả đã yêu thương mình rất nhiều. Tôi nghĩ khoảng thời gian 5 năm qua là rất dài để tôi thay đổi bản thân và nhận được sự yêu thương, bỏ qua của khán giả về việc chưa trưởng thành trong quá khứ. Tôi nghĩ đó cũng là một cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của mình.

Khi gặp scandal đó, tôi tầm 13-14 tuổi nên sẽ không suy nghĩ quá nhiều về việc làm cách nào để nổi tiếng. Việc quay app là do tôi thích, đơn giản là cảm thấy vui. Tôi cũng nghĩ đa số mọi người sẽ cho rằng scandal đó là có sự tính toán nhưng thực sự với cô bé 13-14 tuổi, để tính bước đi mà 80-90% đều là antifan rồi nhận công kích thì tôi không thể làm điều đó. Tôi sẽ không để bản thân phải tổn thương ở độ tuổi quá nhỏ như vậy. Đó là sự chưa trưởng thành của tôi, việc làm sai lúc chưa bình tĩnh. Tôi tự nhận mình rất bướng, chưa kiềm chế được bản thân mỗi khi gặp điều gì quá lớn. Đó cũng là lần đầu tôi bị công kích dữ dội như vậy và tiếp xúc với nguồn dư luận quá mạnh đã khiến tôi khó kiểm soát.

Sau khi đọc được bình luận thì tôi đã phải tắt điện thoại đi và tự hỏi bản thân đã làm những gì để sự việc ra nông nỗi này. Tôi cũng lo sợ bạn bè và gia đình sẽ bị ảnh hưởng về việc làm của mình, cảm thấy xấu hổ và bật khóc. Khoảng thời gian đó tôi đã rất khủng hoảng, nhờ có mẹ và người thân, bạn bè luôn ở cạnh động viên tôi đã giúp tôi đứng dậy để đi tiếp. Lúc đó bên cạnh tôi nhiều nhất chỉ có gia đình và một vài người bạn thân để đỡ cảm thấy trống vắng.

Cuộc sống tôi lúc ấy đã bị ảnh hưởng rất nhiều, từ việc tôi tới trường đi học hay sinh hoạt hằng ngày, đi đến đâu cũng đều không cảm thấy thoải mái như trước. Tôi cảm thấy mặc cảm về những ngón tay chỉ trỏ hay lời bàn tán xung quanh khi thấy tôi xuất hiện ở đâu đó. Tôi có thể chịu đựng được nếu đi một mình, còn khi có bố mẹ gia đình đi cùng thì cảm thấy rất áp lực, chỉ muốn trốn vào 1 góc. Đó cũng là khoảng thời gian tôi khá mệt mỏi vì sự thay đổi so với cuộc sống đời thường.

Ở trường học thì tôi không bị bắt nạt, khi sự việc xảy đến, có nhiều bạn còn chưa tiếp xúc với tôi từ ghét thành thương tôi. Khi đó tôi vừa mới vào cấp 3, ngồi 1 góc bàn không dám bắt chuyện với ai, các bạn có thể cũng sợ ảnh hưởng nếu nói chuyện với tôi vì không biết tôi là người như nào. Lúc đó, tôi khá khép mình, còn muốn xin chuyển trường vì các bạn cứ nhìn. Sau đó chắc do thời gian, mọi người dần tiếp xúc, bắt chuyện và hỏi thăm nên tôi đã có khoảng thời gian cấp 3 rất ý nghĩa với các bạn.

Tôi nghĩ khán giả hiện nay cũng rất khách quan. Sau khi tôi đọc bình luận hiện tại, cảm thấy khán giả đã tích cực hơn rất nhiều so với thời điểm sự việc trong quá khứ. Khán giả cũng không muốn đẩy Linh Ka xuống vực nữa mà chỉ muốn tôi ngày càng làm tốt hơn. Đối với những bình luận tiêu cực, tôi tiếp nhận rất vui vẻ. Tuy nhiên, những bình luận tiêu cực hiện tại lại ở khía cạnh khác vì khi mà đã quyết định và nghiêm túc làm ca sĩ, tôi sẽ rất áp lực nếu khán giả không thương mình nữa.

Tôi mới chỉ rời khỏi hoàn toàn được những hình ảnh trong quá khứ còn về mặt cảm xúc thì đôi khi vẫn nghĩ đến. Nhiều lúc tôi gặp các anh chị rất dễ thương nhưng tôi vẫn sợ, không biết mọi người còn ghét mình hay không…

Suốt những năm qua, bạn đã thay đổi như thế nào để dần lấy lại niềm tin từ công chúng?

Khi tôi là chính mình, tôi thấy khán giả nhìn nhận tôi một cách tốt nhất. Khi scandal xảy ra, từ cách ăn mặc đến lối make up tôi đều làm theo trend, thấy mọi người làm đẹp cũng làm nên chưa được phù hợp với bản thân. Sau đó, tôi được mọi người thương vì cố gắng và trở thành con người thật, là chính mình. Để nhìn lại, tôi thấy mọi người nhìn nhận mình tốt hơn giống như 1 lộ trình. Từ khi tôi vào Sài Gòn sinh sống, tôi vui và hạnh phúc với những điều mình làm, khiến mọi người thương và có thiện cảm với mình hơn.

Thời trở thành hiện tượng trên 1 nền tảng MXH, hình ảnh của tôi quá già, quá điệu vì tôi muốn cố theo hình tượng một ai đó. Hình ảnh hồi đó không phù hợp với tôi. Mỗi khoảng thời gian cách nhìn nhận của khán giả sẽ khác nên hiện tại mọi người có cái nhìn khác cũng dễ hiểu. Lúc đó khi bắt đầu chơi app ấy mọi người thường đánh giá tôi nhiều nhất ở lối make up, nhìn bị già dặn hơn các bạn đồng trang lứa nên không được có thiện cảm.

Hội bạn "đình đám" ngày xưa giờ sao rồi? Mọi người còn giữ liên lạc chứ?

Họp báo của tôi Long Hoàng và Long Bi có đến, Chi thì đang vướng 2 đứa con nên không đi được. Các bạn đều có con đường riêng. Lúc đó 4 đứa chơi với nhau chẳng nghĩ gì, chỉ rủ nhau quay video linh tinh mà không nghĩ rằng lại bị bàn tán nhiều. Nhưng cũng có nhiều video mọi người cũng ủng hộ, không hẳn toàn bình luận tiêu cực.

Dù giờ ở xa nhau những 4 đứa vẫn luôn ủng hộ nhau và mối quan hệ vẫn tốt, rảnh ra Hà Nội là mấy đứa tụ tập đi chơi. Có nhiều tin đồn nói 4 em nghỉ chơi vì ít thấy tương tác nhưng không có lý do gì để nghỉ chơi cả.

Lấn sân sang ca hát thì hiện tại lịch trình một ngày có đủ để bạn chăm sóc cho bản thân, cân bằng về cảm xúc?

Buổi sáng thức dậy tôi check tin nhắn công việc, đánh răng rửa mặt, ăn sáng rồi cho cún ăn rồi đi tập này kia. Tôi thường dậy lúc 8-9 giờ và nhiều hôm đi ngủ lúc 3-4 giờ sáng (nếu hôm nào có nhiều việc). Khoảng nửa năm nay tôi thường bị mất ngủ. Như hôm họp báo phải rehearsal phải check hết lại mọi thứ tôi phải dậy từ 8 giờ sáng và nằm lên giường lúc 1 giờ nhưng phải đến 5 giờ sáng tôi mới có thể ngủ được. Tôi phải mở podcast rồi nhạc để nghe nhưng mãi không ngủ được, chắc do hồi hộp cho họp báo. Tôi cũng thường xuyên đi tập, ăn uống đầy đủ để giữ gìn sức khỏe vì phải có sức khỏe mới làm việc tốt được.

Tôi không bị ám ảnh về cân nặng nhưng đợt mới vào TP.HCM, tôi mặc quần thấy đùi to nên giảm cân nhưng giảm từ từ, vẫn ăn những món mình thích kết hợp với việc tập luyện chứ không bỏ bữa, nhịn ăn. Khoảng 6 tháng gần đây tôi không đứng lên bàn cân mà chỉ nhìn vào gương thấy yêu cơ thể mình là được. Tôi nghĩ không chỉ các nghệ sĩ nữ mà nghệ sĩ nam cũng sẽ bị ám ảnh về cân nặng, không ít thì nhiều nhưng tôi vẫn mong mọi người sẽ luôn bảo vệ sức khỏe của mình.

Khi ra ngoài thì tôi luôn muốn giao lưu, vui vẻ với mọi người nhưng khi ở 1 mình tôi lại là một con người khác, tôi suy nghĩ nhiều. Chị quản lý cũng bảo tôi đừng để bị overthinking quá. Một ngày tôi có thể ngồi suy nghĩ 1 mình rồi bật khóc, hay có những hôm tôi không muốn gặp ai, chỉ muốn ở nhà và không đi ra ngoài phải tầm 2 tuần. Nhưng đến khi ra ngoài tôi lại có năng lượng, trở thành người hoạt bát, tích cực, quay liên tục mà không hề mệt mỏi.

Thẳng thắn về mối quan hệ hiện tại giữa bạn và Will đi?

Anh Will hiện tại là giám đốc dự án cho sản phẩm lần này của tôi, còn những lý do cá nhân tôi xin phép không đề cập tới để mọi người có thể làm việc hết năng suất. Anh Will cũng là 1 người khó tính nhưng nhờ vậy mà tôi mới biết mình chưa tốt ở đâu. Thường trong âm nhạc, anh Will và anh Andiez là người chỉ bảo tôi. Anh Andiez thường nói rất nhẹ nhàng còn anh Will thì thẳng thắn, căng thẳng hơn chút.

2023 sẽ còn những dự án nào của Linh Ka?

Tôi sẽ không để cho khán giả phải đợi lâu, sẽ có những dự án chia đều các mốc thời gian sắp tới để hình ảnh của Linh Ka đến gần hơn với khán giả. Ngoài âm nhạc thì tôi rất yêu điện ảnh. Tôi mong mình có thể làm 1 dự án về điện ảnh nào đó trong tương lai.