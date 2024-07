Linh Ka ra sao sau cuộc chia tay với Will?

Linh Kavà Will là một trong những cặp đôi khá nổi tiếng của Vbiz, nhận được nhiều sự quan tâm. Cả hai dính nghi vấn hẹn hò từ năm 2019 khi netizen soi ra bằng chứng cả hai đi du lịch Singapore cùng nhau.

Dù không có bên nào chính thức xác nhận về tình trạng mối quan hệ song với loạt biểu hiện trên mạng xã hội (MXH) lẫn những khoảnh khắc team qua đường bắt gặp, netizen đều cho rằng họ là một cặp đôi. Will cũng là người hỗ trợ nhiều về mặt chuyên môn cho Linh Ka trong dự án âm nhạc debut của cô vào năm ngoái.

Linh Ka và Will bị bắt gặp ngồi trong rạp phim cùng nhau tại một sự kiện họp báo ra mắt phim.

Song hồi tháng 5/2023, trong một chia sẻ với truyền thông, Will thẳng thắn chia sẻ Linh Ka là talent của công ty mình và Will là giám đốc dự án cho Linh Ka. Còn về mối quan hệ cá nhân thì Will từ chối chia sẻ. Tháng 3/2021, Linh Ka trả lời phỏng vấn về người đàn ông đặc biệt. Cô rơi nước mắt khi mô tả về đối phương. Ngoài ra, Linh Ka cũng tiết lộ rằng bố mẹ mình biết và rất yêu thương, quý trọng nhân vật bí ẩn này. Ở thời điểm đó, nhiều cư dân mạng đã gọi tên Will song cặp đôi không phản hồi.

Linh Ka và Will không còn follow nhau trên MXH.

Tuy nhiên thời gian gần đây, Linh Ka và Will vướng nghi vấn đã chia tay trong âm thầm. Một trong những dấu hiệu rõ ràng nhất là cả 2 không còn theo dõi đối phương trên Instagram. Bên cạnh đó lần cuối cùng Will nhắc đến Linh Ka là từ cuối tháng 3/2024, khi giới thiệu một dự án âm nhạc của cô nàng. Liên hệ với đại diện của Linh Ka, người này xác nhận: “Mối quan hệ của Will và Linh Ka đã dừng lại. Hiện Linh Ka đang tập trung vào công việc”. Đây cũng là lần đầu tiên một trong 2 bên làm rõ mối quan hệ của mình.

Trên MXH của mình, Linh Ka và Will mấy ngày qua vẫn đăng tải các bức ảnh bình thường hoặc các photoshoot thực hiện cho nhãn hàng.

Tối 10/7, Linh Ka có mặt tại sự kiện ra mắt dự án Tự Tâm Hòa Tâm của Nguyễn Trần Trung Quân và Denis Đặng cùng Dược Sĩ Tiến. Chia sẻ bên lề buổi họp báo, Linh Ka cho biết sắp tới cô sẽ sớm comeback với âm nhạc, mong được khán giả chào đón. Về câu chuyện chia tay Will, Linh Ka cho biết không chia sẻ về chuyện cá nhân nhưng về âm nhạc thì dù có chuyện tình cảm hay không xen vào thì vẫn là mục tiêu duy nhất mà cô hướng tới.