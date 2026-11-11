Liên tục ném tạ xuống sàn, phớt lờ lời nhắc nhở, cô gái bị nam thanh niên trong phòng tập gym tấn công

Đoạn video ghi lại cảnh một người phụ nữ bị nam thanh niên đấm liên tiếp hai cú sau cuộc tranh cãi tại phòng gym đang lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc, thu hút sự chú ý của nhiều người.

Ngày 10/11, đoạn video ghi lại vụ việc được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội Trung Quốc. Hình ảnh từ camera giám sát cho thấy, mâu thuẫn giữa hai người bắt nguồn từ việc sử dụng và sắp xếp dụng cụ tập luyện.

Theo hình ảnh từ camera giám sát, một người phụ nữ sau khi sử dụng tạ đã thả mạnh dụng cụ xuống sàn thay vì đặt lại đúng vị trí. Hành động này khiến một người đàn ông tập luyện gần đó không hài lòng và lên tiếng nhắc nhở. Tuy nhiên, cô gái sau đó vẫn phớt lờ và lặp lại nhiều lần hành động của mình.

Ảnh: Asianetnews

Lời nhắc nhở nhanh chóng biến thành cuộc tranh cãi. Hai bên liên tục lời qua tiếng lại, không khí ngày càng căng thẳng. Trong lúc xảy ra xô xát, người đàn ông bất ngờ vung tay đấm liên tiếp hai cú về phía người phụ nữ, khiến cô mất thăng bằng và ngã xuống sàn.

Những người có mặt tại phòng gym sau đó nhanh chóng tiến đến can ngăn, tránh để sự việc tiếp tục diễn biến phức tạp.

Đoạn video sau khi được chia sẻ đã nhận được nhiều ý kiến trái chiều. Nhiều người cho rằng việc đặt tạ về đúng vị trí sau khi sử dụng là quy tắc cơ bản khi tập luyện tại phòng gym, đồng thời hành động thả mạnh tạ xuống sàn có thể ảnh hưởng đến những người xung quanh. Tuy nhiên, việc sử dụng bạo lực để giải quyết bất đồng cũng bị nhiều ý kiến phản đối.

Hiện chưa có thông tin xác thực về địa điểm cụ thể, thời gian xảy ra vụ việc cũng như tình trạng sức khỏe của người phụ nữ sau khi bị tấn công.

Nguồn: Asianetnews