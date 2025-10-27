Liên tiếp 3 du khách tử vong tại công viên Disney trong 10 ngày

Theo tờ The U.S. Sun, nạn nhân mới nhất được xác nhận đã tự tử sau khi nhảy từ tầng 12 của khách sạn Disney’s Contemporary Resort - một trong những khách sạn cao cấp nằm trong khuôn viên Disney World. Nguồn tin từ lực lượng cứu hộ cho biết người đàn ông này đã trả tiền mặt để thuê phòng và nhận phòng vào tối ngày 22/10, trước khi sự việc thương tâm xảy ra.

Đây là trường hợp tử vong thứ ba trong vòng 10 ngày tại công viên Disney và là vụ tự tử thứ hai.

Trước đó vài ngày, một du khách nam khoảng 60 tuổi đã qua đời tại Disney’s Fort Wilderness Resort & Campground - khu cắm trại rộng hơn 300 ha - nơi du khách có thể nghỉ trong lều hoặc cabin giữa rừng thông và bách.

Theo báo cáo, cảnh sát nhận được cuộc gọi lúc 7 giờ 30 sáng báo có “một người gục ngã” trong khu vực. Khi tới nơi, họ phát hiện người đàn ông đang gặp tình trạng khẩn cấp về sức khỏe. Dù được nhanh chóng đưa tới bệnh viện, nạn nhân đã không qua khỏi. Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Orange xác nhận không có dấu hiệu tội phạm hay sử dụng ma túy.

Các du khách trong khu vực được thông báo về vụ việc qua tin nhắn cảnh báo khẩn cấp nội bộ của khu nghỉ dưỡng.

Trước đó một tuần, ngày 14/10, Summer Equitz, 31 tuổi - người được mô tả là “một fan cuồng Disney suốt đời” - cũng tử vong tại cùng khách sạn Disney’s Contemporary Resort.

Theo kết luận từ cơ quan giám định y khoa Quận Orange, Equitz chết do đa chấn thương sau cú ngã mạnh và vụ việc được xác định là “tự tử rõ ràng”.

Equitz từng làm việc tại Disney World từ năm 2012 đến 2015 với vai trò diễn viên hóa thân nhân vật và dẫn chương trình giải trí. Trên mạng xã hội, cô thường xuyên chia sẻ về tình yêu dành cho Disney, thậm chí từng đăng ảnh chụp cùng Giám đốc điều hành Disney - Bob Iger với dòng chú thích: “Cuộc đời tôi đã đạt đỉnh cao.”

Cô vừa có một chuyến trăng mật tại Disney World vào năm ngoái và vào tháng 12/2024, cô từng đăng bài thông báo đang mang thai. Những điều này khiến tin tức cô qua đời càng khiến cộng đồng mạng bàng hoàng.

Trước khi thông tin được xác nhận, một người tự xưng là người thân của Equitz đã đăng bài tìm kiếm cô trên Reddit, nói rằng cô rời nhà ở Illinois mà không thông báo cho ai. Ban đầu, có tin đồn cho rằng Equitz bị tàu điện trên cao (monorail) đâm phải, nhưng Cảnh sát Quận Orange đã bác bỏ khẳng định đây là “thông tin sai lệch.”

