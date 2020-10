Liên Quân Mobile: Xuất hiện dàn Cao Thủ đấu rank 100% thắng, nỗ lực chống buff ELO lại bị đặt dấu hỏi

Vấn nạn buff ELO đang thực sự khiến Liên Quân Mobile Việt Nam "vỡ trận". Dù "bộ mặt" của Rank Liên Quân Việt là BXH Thách Đấu đã và đang chứng kiến cuộc thanh lọc nghiêm túc từ Garena nhưng điều đó vẫn chưa thể nói lên nhiều điều.

Theo chia sẻ của rất nhiều người chơi leo tới mốc Cao Thủ thì số lượng nick bị khóa chỉ là "phần nổi của tảng băng chìm". Thậm chí những nick bị "bay màu" còn là bởi hành vi gian lận quá lộ liễu để rồi bị nạn nhân quay video tố cáo. Ngược lại, nếu chủ nick Cao Thủ "rởm" khéo léo trong việc cho - nhận Sao thì vẫn an toàn.

Người chơi được cài vào phá đối thủ sẽ thường cầm các tướng có kỹ năng tạo hiệu ứng đẩy lùi, kéo...

Nếu như nạn buff ELO giữa 5 "quân ta" và 5 "quân mình" sẽ chẳng khiến "người vô tội" bị ảnh hưởng tới thành tích. Thì nạn dàn xếp, cơ cấu người vào phe đối phương để phá hoại đã bùng phát dữ dội.

Tin được không khi mà những trận rank bị biến thành những vở kịch với cơ cấu 5 vs 1, 5 vs 2 (phe buff Sao cài 1 - 2 người sang bên đối thủ để phá trận nhằm giành lợi thế lớn). Quả thật, nếu đánh nghiêm túc thì 4 người đôi khi may mắn vẫn thắng được 5 đối tượng buff ELO.

Dàn Cao Thủ đấu rank... không bao giờ thua khiến cộng đồng ngỡ ngàng.

Nhưng trường hợp những người chơi cố tình buff lại là "tay to", cộng thêm ưu thế quân số thì khả năng họ thắng 100% là chuyện không lạ. Có chăng hy hữu lắm thì những người này mất kết nối mạng thì may ra mới có thể thua. Mới đây thôi, cộng đồng Liên Quân lại sửng sốt với loạt hình ảnh phơi bày cả dàn Cao Thủ leo rank với tỷ lệ thắng 100%.

"Không thể tin nổi, Garena bao giờ mới khóa nick những người phá game này?", chỉ là một trong số vô vàn thắc mắc của cộng đồng người chơi chân chính.

Rất nhiều Cao Thủ với tỷ lệ thắng tướng 100% kể trên là những nick Liên Quân tương đối VIP

Lại thêm trận thắng nữa và tỷ lệ 100% thắng của những nick này vẫn không thay đổi (thời gian trận đấu là vào ngày 12/10)

Với thủ thuật dàn xếp, cài cắm người để phá hoại này thì hệ thống rất khó để nhận diện và xử phạt. Game thủ chân chính sẽ phải giật mình khi thấy những Cao Thủ 5 - 6 mùa trở lên cũng gian lận.

Khi nhìn vào thành tích của các đối tượng gian lận, cộng đồng có thể sốc khi những nick này liên tục đạt Cao Thủ trong quá nhiều mùa giải. Rất nhiều câu hỏi được đặt ra lúc này là: "Liệu bao nhiêu nick Cao Thủ là thành quả của việc thi đấu trung thực?" hay "Phải chăng Garena chỉ xử phạt được lỗi buff Sao siêu tốc?"