Liên Quân Mobile: Tencent tung ưu đãi siêu khủng, tặng toàn skin Sổ Sứ Mệnh thậm chí là món mới cứng

Ưu đãi mà Tencent dành cho game thủ chơi Liên Quân Mobile bản Global là vô cùng hấp dẫn. Tuy nhiên, phần đông cư dân Arena of Valor vẫn chỉ đang tập trung ở các máy chủ do Garena quản lý. Do đó, những phần thưởng cộng đồng tưởng chừng như hấp dẫn lại đôi khi không mang nhiều ý nghĩa. Chiến lược ưu đãi này được Tencent duy trì trong thời gian dài. Bước sang giai đoạn cuối năm 2020 khi mà Arena of Valor phải đối mặt với đối thủ cạnh tranh tiềm tàng từ Riot thì cách mà Tencent "níu giữ" người chơi cũng càng đa dạng.

Event đăng nhập 10 ngày

Mới đây thôi, Tencent triển khai đồng loạt tất cả các tính năng tặng quà với phần thưởng là tướng, skin vĩnh viễn dành cho game thủ Arena of Valor đăng nhập vào trò chơi. Các điều kiện nhận thưởng là vô cùng đơn giản, game thủ chỉ mất thời gian ngắn là nhận được ưu đãi.

Điều đáng bàn là Tencent đã tặng một lượng lớn skin dưới dạng tự chọn, mà những skin này đều hữu hạn, chất lượng ở bậc S trở lên. Ngoải ra, skin mới được tặng cũng là điểm sáng của Tencent trong loạt event lần này.

Event đăng nhập 10 ngày: Nhận rương skin vĩnh viễn tự chọn

Rương skin vĩnh viễn tự chọn chứa skin hữu hạn bậc S tự chọn

Rương skin này gồm nhiều món bậc S (skin biến đổi hiệu ứng mặc định) như Enzo Trăng khuyết, Arum Linh tượng... cả Zuka Diệt Nguyệt (skin Sổ Sứ Mệnh). Nhiều skin trong số này vốn thuộc dạng hữu hạn, chỉ dành cho người nạp tiền mua Sổ từ trước đây khá lâu mới sở hữu. Khoảng thời gian 10 ngày đăng nhập tính từ ngày 10/10 này trở đi.

Đăng nhập nhận ngay rương tướng tự chọn

Rương tướng tự chọn bên trong có chứa Slimz, Lindis, Yena... hoặc 3 vé quay kho báu.

Thêm một Event đơn giản, game thủ đăng nhập là lấy ngay rương tướng tự chọn bên trong có chứa Slimz, Lindis, Yena... Có thể nói, những người thích chơi các tướng đi lane hay đi rừng đều hài lòng với danh mục tướng này.

Nhận Grakk Sumo ở Xưởng quà Moren

Grakk Sumo là skin thưởng ở cấp 1 của Sổ mùa 22 bên máy chủ Garena

Skin thưởng ở cấp 1 của Sổ mùa 22 bên máy chủ Garena đã được tặng miễn phí trong Xưởng quà của server Tencent. Game thủ Việt cũng chẳng còn lạ với tính năng "tích điểm đổi thưởng" này.

Vậy là tính cả số skin hữu hạn trong event đăng nhập 10 ngày thì trung bình mỗi nick sẽ nhận 2 skin vĩnh viễn, 1 tướng trong thời gian ngắn. Có thể nói, rất hiếm khi Tencent duy trì chuỗi event tặng miễn phí skin, tướng "chất lượng cao" một cách đồng bộ như thế này. Trong quá khứ, thường thì skin được Tencent tặng chất lượng nhưng skin lại kém hấp dẫn và đôi khi ngược lại.

Ảnh: Internet