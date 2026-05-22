Lịch thi vào lớp 10 TP.HCM năm 2026 CHÍNH THỨC

Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM đã chính thức công bố lịch thi chi tiết của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026 - 2027 theo từng môn thi.

Theo đó, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại TP.HCM sẽ diễn ra trong hai ngày 1 và 2/6/2026. Thí sinh sẽ hoàn thành 3 môn thi bắt buộc gồm Ngữ văn, Toán và Ngoại ngữ. Riêng những thí sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 chuyên hoặc lớp 10 tích hợp sẽ thi thêm bài thi môn chuyên hoặc môn tích hợp.

Cụ thể, trong ngày 1/6, buổi sáng thí sinh thi môn Ngữ văn, buổi chiều thi môn Ngoại ngữ. Sang ngày 2/6, buổi sáng thí sinh làm bài thi môn Toán, còn buổi chiều sẽ diễn ra bài thi môn chuyên hoặc môn tích hợp dành cho các thí sinh có đăng ký.

Điểm của mỗi bài thi được tính theo thang điểm 10 và làm tròn đến 0,25. Cả ba môn đều tính hệ số 1. Điểm xét tuyển là tổng điểm của 3 bài thi cùng với điểm ưu tiên, khuyến khích (nếu có). Để đủ điều kiện trúng tuyển, thí sinh bắt buộc phải tham gia đầy đủ cả 3 môn thi và không được có môn nào bị điểm 0.

Về đăng ký nguyện vọng, mỗi học sinh được lựa chọn tối đa 3 nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên. Khi đã trúng tuyển ở nguyện vọng nào, thí sinh phải xác nhận nhập học tại nguyện vọng đó và không được thay đổi sang trường khác.

Các trường THPT sẽ tiếp nhận học sinh trúng tuyển theo danh sách do Sở GD-ĐT phê duyệt thông qua hình thức nhận hồ sơ trực tuyến.

Lịch thi lớp 10 năm 2026 của TP.HCM

Quy trình tuyển sinh được chia thành 2 giai đoạn.

Ở giai đoạn 1, học sinh đăng ký 3 nguyện vọng (NV1, NV2, NV3) để tham gia xét tuyển vào các trường THPT công lập, ngoại trừ các trường gồm THPT chuyên Lê Hồng Phong (KV1), THPT chuyên Trần Đại Nghĩa (KV1), Trường Phổ thông Năng khiếu thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM, THPT chuyên Hùng Vương (KV2) và THPT chuyên Lê Quý Đôn (KV3).

Giai đoạn 2 là tuyển sinh bổ sung. Tùy vào tình hình nộp hồ sơ thực tế cũng như nhu cầu tuyển sinh của từng trường, Sở GD-ĐT có thể tổ chức xét tuyển bổ sung để đảm bảo quyền lợi cho học sinh và tuyển đủ chỉ tiêu. Đối tượng được tham gia là những học sinh đã dự thi nhưng không trúng tuyển cả 3 nguyện vọng đã đăng ký trước đó.

Ngoài hình thức thi tuyển, một số trường sẽ thực hiện xét tuyển. Cụ thể, Trường THCS-THPT Thạnh An (xã Thạnh An) tuyển những học sinh đã hoàn thành chương trình THCS tại trường trong năm học 2025 - 2026.

