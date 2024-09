Lịch sử tình trường của "sầu nữ" Lana Del Rey

Những ngày qua, chuyện tình cảm của Lana Del Rey một lần nữa là tâm điểm sự chú ý, khi nữ ca sĩ được bắt gặp nắm tay một người đàn ông tên Jeremy Dufrene. Lana phủ nhận tin đồn hẹn hò không lâu sau đó. Cô bình luận “No” (Tạm dịch: Không phải như vậy) dưới một bài đăng cho rằng Jeremy Dufrene là bạn trai cô.

Về đời tư, Lana Del Rey nổi tiếng đa tình. Cô thừa nhận đã từng hẹn hò với nhiều người cùng ngành. Bạn trai cũ của cô hầu hết là người cùng hoạt động nghệ thuật.

Barrie-James O'Neill

Trong một cuộc gặp gỡ định mệnh vào năm 2011, nữ hoàng u sầu Lana Del Rey đã tình cờ gặp chàng ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Scotland Barrie-James O'Neill, người nhanh chóng trở thành ngọn lửa đam mê trong âm nhạc của cô. Họ tìm thấy sự đồng điệu ngay lập tức, như sợi dây định mệnh liên kết họ với nhau.

Giống như hai bản nhạc bổ sung cho nhau, Del Rey và O'Neill hòa giọng, tạo nên một bản giao hưởng tình yêu và âm nhạc. Họ bắt tay vào hành trình sáng tác, chia sẻ giai điệu và lời thơ của mình với thế giới. Trong một cuộc phỏng vấn năm 2012 với Just Jared, Del Rey đã bộc bạch: "Chúng tôi viết nhạc cho nhau từ lâu rồi, ngay cả khi chúng tôi chưa biết điều đó".

Khi ban nhạc của O'Neill, Kassidy, mở màn cho chuyến lưu diễn Paradise của Del Rey vào năm 2013, ngọn lửa tình yêu của họ vẫn bùng cháy. Cùng năm đó, đôi uyên ương rộ lên tin đồn đính hôn sau khi Del Rey đeo trên tay một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh. Nhưng cuộc tình đẹp tựa cổ tích này đã kết thúc vào năm sau, để lại một nỗi buồn sâu thẳm trong trái tim cả hai.

"Chúng tôi không còn bên nhau nữa", Del Rey chia sẻ với tờ 20 Minuten của Thụy Sĩ, giọng buồn bã. "Anh ấy là một người tuyệt vời, nhưng chúng tôi cần thời gian cho những vấn đề cá nhân. Anh ấy phải đối mặt với những thách thức riêng, và điều đó đã ảnh hưởng đến mối quan hệ của chúng tôi."

Dù đã chia đôi ngả đường, cả Del Rey và O'Neill vẫn gìn giữ mối quan hệ thân thiết. Tình yêu và âm nhạc của họ vẫn tiếp tục đan xen vào nhau, khi O'Neill góp mặt với tư cách là nhà sản xuất và cộng tác viên trong album Blue Banisters của Del Rey vào năm 2021.

Francesco Carrozzini

Sau khi kết thúc mối quan hệ với James O'Neill vào tháng 7 năm 2014, ca sĩ Lana Del Rey đã tìm thấy tình yêu mới với nhiếp ảnh gia kiêm đạo diễn người Ý, Francesco Họ bắt đầu hẹn hò từ tháng 7 năm 2014. Mặc dù cả hai chưa bao giờ chính thức xác nhận họ đang hẹn hò, họ vẫn tiếp tục đi chơi với nhau trong suốt mùa thu. Đến tháng 1 năm 2015, họ lại được chụp ảnh tận hưởng một kỳ nghỉ lãng mạn ở St. Barts trong kỳ nghỉ. Họ cũng đã dành thời gian bên nhau ở Malibu cùng tháng đó.

Tuy không xác nhận chính thức mối quan hệ này, cặp đôi nhiều lần lộ ảnh hẹn hò, đi du lịch chung. Đến tháng 11 năm 2015, Lana Del Rey và Francesco Carrozzini được cho là đã “đường ai nấy đi”.

G-Eazy

Vào tháng 4 năm 2017, nam ca sĩ, người đã hợp tác với Tayor Swift, đã có mối quan hệ lãng mạn với Lana. Hai người được phát hiện đi cùng nhau tại Coachella, làm dấy lên tin đồn hẹn hò. Chỉ một tháng sau, họ được nhìn thấy đang tiệc tùng ở Hollywood, nhưng đến tháng 8, G-Eazy đã chính thức hẹn hò với Halsey, điều này đã chấm dứt mối quan hệ được cho là của anh với Del Rey.

Không có nhiều thông tin về thời gian họ ở bên nhau, nhưng người hâm mộ cho rằng G-Eazy có thể đã có đôi chút chỉ trích Del Rey trong bài hát năm 2020 của anh với Jack Harlow, Moana.

Lời bài hát có nội dung: "Tôi biết một Keisha và tôi biết Lana/ Họ cố gắng đưa tôi trở lại, nhưng tôi kiểu như, 'Không, không, không'/ Tôi xin lỗi, tôi không muốn có chuyện rắc rối/ Không, đó là một lời từ chối cứng rắn, bỏ qua đi."

Sean Larkin

Năm 2019, “Nữ hoàng sầu muộn” hẹn hò với diễn viên Sean Larkin. Hai người thoải mái công khai mối quan hệ trước truyền thông. Nam diễn viên nói họ ăn ý ngay từ buổi hẹn đầu tiên.

Cặp đôi không ngại chia sẻ những bức ảnh thân mật trên trang cá nhân, cùng nhau đi dự thảm đỏ. Sean được cho là đã đưa Lana về gặp các con riêng của mình.

Đến tháng 3 năm 2020, Sean tiết lộ trên tờ New York Times rằng anh và Lana đã chia tay.

Tuy nhiên, họ chia tay không êm đẹp. Trong thời gian quảng bá album Did You Know There's A Tunnel Under Ocean Boulevard, Lana Del Rey đặt duy nhất một biển quảng cáo ở Tulsa - nơi nam diễn viên sống, đồng thời ra mắt album vào tháng sinh nhật anh.

Đây được coi là một hành động khiêu khích bởi album này nói về những trải nghiệm yêu đương của Lana với một nỗi buồn sâu sắc.

Clayton Johnson

Cuối năm 2020, Lana hẹn hò với nhạc sĩ Clayton Johnson. Nguồn tin từ tờ People tiết lộ họ quen nhau qua ứng dụng hẹn hò.

Cặp đôi đăng tải nhiều ảnh chụp chung trên trang cá nhân. Thời điểm đó, truyền thông Mỹ còn đưa tin Lana đính hôn khi trông thấy cô đeo một chiếc nhẫn trên ngón áp út.

Clayton còn đưa Lana về ra mắt gia đình tại California. Chia sẻ về trải nghiệm này, Lana cho rằng đó là “một đêm ngọt ngào”.

Dù vậy, Lana Del Rey vẫn chưa tìm được bến đỗ. Cả hai chia tay trong lặng lẽ.