LESAC đồng hành cùng cô gái "đặc biệt" Vũ Hoàng Diệu

Câu chuyện đầy nghị lực và truyền cảm hứng của cô gái nhỏ Vũ Hoàng Diệu



Vũ Hoàng Diệu là một cô gái "đặc biệt" đối với LESAC. "Đặc biệt" khi cô bạn phải mang trong mình những khiếm khuyết bẩm sinh, và cũng rất đỗi "đặc biệt" bởi chính Vũ Hoàng Diệu, bằng nghị lực phi thường của mình trở thành nguồn cảm hứng cho bộ ảnh "In blossoming" của LESAC.

LESAC x Vũ Hoàng Diệu | In Blossoming

Cũng như rất nhiều người, LESAC lần đầu biết đến Diệu thông qua những video đời thường vô cùng đáng yêu và tràn đầy năng lượng tích cực trên kênh Tiktok, được ghi lại bởi anh trai của Diệu. Mang căn bệnh câm điếc bẩm sinh, khiến Diệu khác biệt hoàn toàn so với những người bạn đồng trang lứa. Tuy nhiên điều đó không ngăn được cô bạn thể hiện những cảm xúc chân thật nhất, không hề tự ti, mà ngược lại ta cảm nhận được sự yêu đời, nét ngây thơ, hồn nhiên và một nguồn năng lượng tích cực to lớn đến từ cô gái nhỏ bé này.

LESAC x Vũ Hoàng Diệu | In Blossoming

Lúc đó, team LESAC đã nghĩ rằng tại sao lại không giúp cho câu chuyện đầy cảm hứng của Diệu được lan tỏa nhiều hơn nhỉ? Vậy là bộ ảnh "In Blossoming" ra đời với sự tham gia của Diệu với tư cách là một mẫu ảnh và một người truyền cảm hứng.

Một hành trình đầy cảm xúc

"In Blossoming - Every flower blooms at a different pace" - Mỗi bông hoa lại có một tốc độ nở khác nhau. Bạn có để ý rằng, dù trong một vườn hoa với điều kiện sống và môi trường giống nhau, vẫn sẽ có những bông hoa nở muộn hơn so với những người bạn của mình. Và điều đó sẽ chẳng làm ảnh hưởng đến sự tỏa hương và vẻ đẹp rực rỡ khi nở rộ của bông hoa đó. Diệu chính là một "bông hoa nở muộn" như vậy.

"In Blossoming" chính là bộ ảnh gợi nhắc về hành trình tìm hiểu và khám phá tiềm năng của chính mình. Để rồi vào đúng môi trường, thời điểm, bất kỳ ai cũng sẽ tỏa sáng, như một bông hoa nở rộ. LESAC lựa chọn hình ảnh bông hoa Thanh Anh cho sự kết hợp lần này với Vũ Hoàng Diệu. Thanh Anh mang biểu tượng một loài hoa mang vẻ đẹp của một cô gái e ấp và dịu dàng, đẹp thuần khiết nhưng không quá phô trương.

LESAC lựa chọn hình ảnh bông hoa Thanh Anh nở rộ cho bộ ảnh

Tuy nhiên, hành trình tạo nên bộ ảnh "In Blossoming" cũng không hề dễ dàng. Do những khó khăn trong việc giao tiếp, sẽ rất khó để hướng dẫn Diệu, người lần đầu được tiếp xúc với nhiếp ảnh chuyên nghiệp hiểu và làm theo hướng dẫn. Một việc mà có lẽ người bình thường cũng sẽ lóng ngóng và cảm thấy khó khăn. Buổi chụp hôm đó đã kéo dài hơn những buổi chụp bình thường khác rất nhiều.

Khó khăn là vậy nhưng LESAC và Vũ Hoàng DIệu đều đã có một trải nghiệm đầy cảm xúc và đáng nhớ, khi cả hai đều có những "lần đầu" của mình: Lần đầu chụp ảnh chuyên nghiệp của Diệu và lần đầu học cách giao tiếp, làm việc bằng ngôn ngữ ký hiệu của team LESAC. Đây đều là những trải nghiệm quý giá và là cột mốc đáng nhớ đối với Diệu và toàn bộ ekip.

Lần đầu, Diệu trải nghiệm và thử sức với nhiếp ảnh chuyên nghiệp

"Mọi bông hoa đều sẽ nở rộ"

Và như vậy bộ ảnh đã thành công ghi lại những hình ảnh một Vũ Hoàng Diệu thật mới lạ nhưng vẫn trong treo và hồn nhiên. Như vậy. Diệu đã thành công tìm được "mùa hoa nở" cho riêng mình, dù muộn, nhưng vẫn tỏa sáng rực rỡ và ngát hương.

In Blossoming sẽ luôn là một hành trình đầy cảm xúc và đáng nhớ

"Bông hoa nào rồi cũng sẽ nở rộ"

"In Blossoming" của LESAC và Vũ Hoàng Diệu đã phần nào truyền cảm hứng cho những cô gái về sự tự tin vào chính mình. Hãy kiên nhẫn, mùa hoa nở của bạn nhất định sẽ đến vào thời gian và địa điểm do chính bạn quyết định.