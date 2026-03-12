Lenovo chào đón FIFA World Cup 2026 với các phiên bản laptop đặc biệt

Yoga Slim 7i Ultra Aura Edition FIFA World Cup 26™ Edition

Dòng sản phẩm mới gồm hai mẫu máy chủ lực: Yoga Slim 7i Ultra Aura Edition FIFA World Cup 26™ Edition (14", 11) hướng đến người dùng đề cao tính di động cao cấp, hiệu suất sáng tạo và năng lực xử lý được tăng cường bởi AI và Lenovo Legion Pro 7i FIFA World Cup 26™ Edition (16", 10) được thiết kế cho game thủ cần sức mạnh vượt trội, khả năng tản nhiệt tối ưu và trải nghiệm chơi game đắm chìm.

Ông Nguyễn Văn Giáp, Tổng Giám đốc Lenovo Việt Nam, chia sẻ: "Tại Việt Nam, bóng đá không chỉ là một môn thể thao, mà còn là ngọn lửa đam mê chung giúp gắn kết con người, khơi nguồn sáng tạo và nuôi dưỡng khát vọng vươn xa. Với các laptop phiên bản FIFA World Cup 26™, chúng tôi mong muốn lan tỏa tinh thần ấy bằng những thiết bị không chỉ tái hiện trọn vẹn bầu không khí cuồng nhiệt của sự kiện bóng đá lớn nhất hành tinh, mà còn nâng tầm trải nghiệm làm việc, sáng tạo và giải trí của người dùng Việt mỗi ngày. Nhờ kết hợp hiệu năng mạnh mẽ được tăng cường bởi AI, thiết kế cao cấp và sự thấu hiểu sâu sắc nhu cầu người dùng, Lenovo hướng đến việc đưa công nghệ đến gần hơn với những điều mà khách hàng thực sự quan tâm."

Yoga Slim 7i Ultra Aura Edition FIFA World Cup 26™ Edition: Hiệu năng vượt trội nhờ AI trong một thiết kế siêu di động

Yoga Slim 7i Ultra Aura Edition FIFA World Cup 26™ Edition (14", 11) dành cho những nhà sáng tạo và chuyên gia hiện đại muốn tối ưu sự linh hoạt mà vẫn giữ trọn sức mạnh xử lý. Với trọng lượng chỉ 975g, máy sở hữu khung hợp kim magie–nhôm siêu nhẹ, đạt chuẩn độ bền quân đội MIL‑STD‑810H.

Máy trang bị bộ xử lý Intel® Core™ Ultra X9 Series 3 kết hợp đồ họa Intel® Arc™ cho hiệu năng máy mạnh mẽ trong một thiết kế siêu mỏng. Đặc biệt, các công nghệ AI tích hợp sẵn giúp tăng tốc ứng dụng, đa nhiệm nhanh nhạy và vận hành êm ái. Hệ thống tản nhiệt tùy chỉnh với vật liệu graphene–nhôm và đồng kim cương giúp duy trì hiệu suất làm mát cao mà vẫn giữ trọng lượng máy gọn nhẹ.

Máy sở hữu màn hình 14" OLED PureSight Pro 2.8K với tần số quét 120Hz, Dolby Vision®, chứng nhận DisplayHDR™ True Black 1000 và độ chính xác màu đạt chuẩn chuyên nghiệp. Pin 75Wh, camera IR 5MP và công nghệ quản lý năng lượng thông minh giúp người dùng duy trì hiệu suất làm việc cả ngày.

Là một Copilot+ PC, Yoga Slim 7i Ultra Aura Edition mang đến trải nghiệm Windows AI thế hệ mới, kết hợp cùng các lớp bảo mật chuẩn doanh nghiệp với thiết kế nhiều lớp bảo mật sâu (Secured‑core PC) cùng chip xử lý bảo mật Microsoft Pluton.

Lenovo Legion Pro 7i FIFA World Cup 26™ Edition

Lenovo Legion Pro 7i FIFA World Cup 26™ Edition: Khai mở tiềm năng eSports của bạn

Lenovo Legion Pro 7i FIFA World Cup 26™ Edition (16", 10) được trang bị bộ xử lý Intel® Core™ Ultra 9 275HX và hiệu năng tăng cường bởi AI, máy cho trải nghiệm chơi game mượt mà, đa nhiệm nhanh và hỗ trợ tốt cho các tác vụ sáng tạo. Hệ thống cổng kết nối gồm Thunderbolt™ 4, HDMI 2.1 và Ethernet 2.5G, cho phép người dùng thiết lập một môi trường làm việc hoặc chơi game tương tự desktop ở bất kỳ đâu.

Hiệu năng đồ họa được đảm bảo bởi GPU NVIDIA® GeForce RTX™ 50 Series dành cho laptop, mang lại khả năng dò tia thế hệ mới, kết xuất bằng mô hình thần kinh và nhiều cải tiến dựa trên AI cho các tựa game hiện đại. Công nghệ NVIDIA DLSS 4 giúp tăng tốc độ khung hình và nâng cao độ sắc nét, trong khi NVIDIA Reflex 2 giảm độ trễ hệ thống để cải thiện độ phản hồi và độ chính xác trong chơi game.

Legion Pro 7i trang bị màn hình 16" Lenovo PureSight OLED, tần số quét 240Hz, thời gian phản hồi dưới 0,5ms và chứng nhận DisplayHDR™ True Black 1000 - trang bị hoàn hảo cho môn thể thao esport tốc độ cao nhờ có độ tương phản sâu, đảm bảo chuyển động mượt và độ chính xác màu 100% DCI‑P3, đồng thời duy trì chất lượng hiển thị ổn định nhờ công nghệ chống burn‑in tiên tiến.

Máy tích hợp hệ thống tản nhiệt Legion Coldfront Vapor với công nghệ làm mát HyperChamber, hỗ trợ tổng công suất hệ thống lên đến 250W, cùng với đó là điều khiển quạt thông minh và chuyển đổi hiệu năng chỉ bằng tổ hợp Fn + Q tiện lợi. Các tính năng phục vụ chơi game khác gồm bàn phím Legion TrueStrike với đèn RGB từng phím, âm thanh 3D Nahimic by SteelSeries, webcam AI và pin 99,99Wh hỗ trợ sạc nhanh cùng Wi‑Fi 7 cho chơi game trực tuyến với độ trễ cực thấp.

Giá bán lẻ tham khảo

Yoga Slim 7i Ultra Aura Edition FIFA World Cup 26™ Edition (14″, 11) sẽ có mặt trên thị trường từ tháng 04/2026, với giá bán lẻ dự kiến từ 49.990.000 VNĐ, kèm 03 năm dịch vụ bảo hành cao cấp Premium Care.

Lenovo Legion Pro 7i FIFA World Cup 26™ Edition (16", 10) đã có mặt trên thị trường từ tháng 03/2026, với giá bán lẻ từ 87.990.000 VNĐ, kèm 03 năm dịch vụ bảo hành cao cấp Legion Ultimate Support.