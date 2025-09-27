Lên chuyến xe “One LOTTE trip” cùng PEPERO: Check-in cực chất, quà tặng siêu xịn đang chờ Gen Z tại Lotte Mall West Lake Hà Nội

Ra mắt năm 1983 tại Hàn Quốc, những chiếc bánh que Pepero phủ socola giòn rụm đã nhanh chóng trở thành món ăn vặt quốc dân. Độ nổi tiếng của Pepero lan rộng đến mức có hẳn một ngày lễ văn hóa mang tên "Pepero Day" (11/11), trở thành biểu tượng kết nối cộng đồng. Vào ngày này, người Hàn thường tặng nhau bánh Pepero như một cách bày tỏ tình bạn, tình yêu và sự gắn kết - đúng với tinh thần của thương hiệu.

Sự xuất hiện của cửa hàng pop-up Pepero tại Lotte Mall West Lake Hà Nội - trung tâm giải trí, mua sắm, ẩm thực đa trải nghiệm được giới trẻ Thủ đô yêu thích - là minh chứng cho sức hút bền bỉ ấy. Đây không chỉ là cơ hội để fan K-culture trải nghiệm không khí Hàn Quốc giữa lòng Hà Nội, mà còn là bước đi quan trọng để đưa một thương hiệu đình đám trong hệ sinh thái Lotte đến gần hơn với người tiêu dùng Việt.

"Trạm xe buýt" Pepero tại Lotte Mall West Lake Hà Nội

Pepero Bus Station - Trạm xe buýt chuẩn vibe Hàn Quốc

Với chủ đề "One LOTTE trip with PEPERO" (Hành trình trải nghiệm Lotte cùng Pepero), cửa hàng pop-up được thiết kế tựa như một trạm xe buýt bắt mắt (Pepero Bus Station) ngập trong sắc màu rực rỡ đặc trưng của thương hiệu cùng dàn nhân vật Pepero ngộ nghĩnh.

Khách tham quan và check-in tại Pepero Pop-up Store

Với gian hàng chính - Trạm xe buýt Pepero được đặt tại tầng hầm B1 của Trung tâm thương mại Lotte Mall West Lake Hà Nội, khách tham quan có thể chụp ảnh check-in trong không gian thiết kế sáng tạo, nếm thử miễn phí 6 hương vị bánh que trứ danh của Pepero (Original, Almond, White Cookie, Crunchy, Choco Cookie, Snowy Almond) và nhận nhiều phần quà đa dạng từ móc khóa Pepero phiên bản giới hạn siêu đáng yêu cho tới voucher của các thương hiệu thuộc tập đoàn Lotte.

Các vị bánh nổi tiếng của Pepero tại pop-up store

Đặc biệt, xuyên suốt thời gian diễn ra sự kiện, vào mỗi khung giờ vàng 11 giờ 11 phút sáng thứ Bảy, khi tham gia trò chơi Pepero - trò chơi cặp đôi ăn bánh que nổi tiếng trong các show truyền hình thực tế của xứ sở kim chi, khách hàng sẽ có cơ hội rinh về phần quà tai nghe AirPods 4 siêu chất. Đến chủ nhật, không khí càng "bùng nổ" hơn khi Trạm xe bus Pepero trở thành sân khấu Meet & Greet, nơi các fan gặp gỡ, giao lưu cùng 2 Gen Z tài năng - Ca sĩ PiaLinh và Nhà sáng tạo nội dung Vừng.

Chưa hết, hành trình Pepero còn tạo ra trải nghiệm liền mạch bởi những điểm chạm thương hiệu đặt tại lối vào của Lotte World Aquarium Hà Nội, Lotteria, và Lotte Cinema trong khuôn viên Lotte Mall West Lake Hà Nội. Cụ thể, sau khi hoàn thành "nhiệm vụ" tại gian hàng chính - Trạm xe buýt Pepero (tầng hầm B1), khách hàng sẽ được phát phiếu hành trình (boarding pass) để tiếp tục tìm hiểu, trải nghiệm và nhận quà từ các thương hiệu khác thuộc tập đoàn Lotte. Tại mỗi điểm dừng này, khách tham quan sẽ tham gia minigame, thu thập con dấu xác nhận và cơ hội giành các phần quà như voucher dịch vụ, coupon sản phẩm. Khi hoàn thành trọn vẹn hành trình, khách hàng có thể quay lại gian hàng chính để nhận thêm nhiều phần quà đặc biệt khác.

Các "trạm trải nghiệm" xinh xắn đặt tại Lotteria, Lotte Cinema và Lotte World Aquarium Hà Nội

Toàn bộ trải nghiệm từ tham quan, check-in, chơi game, sưu tập dấu cho đến nhận quà, được thiết kế liền mạch vừa mang đến sự mới mẻ cho người tham gia, vừa tạo ra mối liên kết thú vị giữa các thương hiệu trong hệ sinh thái Tập đoàn Lotte.

Thông tin sự kiện Pepero Pop-up Store

Thời gian: 22/09 – 05/10/2025

Địa điểm: Tầng B1, Lotte Mall West Lake Hà Nội

Hoạt động nổi bật: Check-in Pepero Bus Station, ăn thử Pepero miễn phí, trò chơi Pepero Game khung giờ 11 giờ 11 phút thứ Bảy, gặp gỡ KOL vào 11 giờ 30 phút Chủ Nhật hàng tuần

Quà tặng hấp dẫn: móc khoá Pepero phiên bản giới hạn, nhiều phần quà tại gian hàng chính và các trạm dừng tại Lotteria – Lotte Cinema – Lotte World Aquarium Hà Nội