Lee Sung Kyung - Nam Joo Hyuk: Phim giả tình thật, chung nhà YG vẫn "toang" sau 4 tháng, nghi vấn "tiểu tam" là nữ phụ Tiên Nữ Cử Tạ

Ngày 23/6, các fan được phen xôn xao trước tin đồn "tiên nữ cử tạ" Lee Sung Kyung hẹn hò với rapper nổi tiếng Loco bởi cả 2 cùng đăng hình ảnh check-in tại 1 địa điểm. Đến ngày 24/6, mọi chuyện đã được đính chính. Hóa ra, nữ diễn viên và chàng rapper đang chuẩn bị ra bài hát song ca. Ai cũng vỡ lẽ ra rằng Lee Sung Kyung và Loco chỉ đang cùng nhau làm việc chứ không hề có chuyện hẹn hò bí mật nào.



Cũng chính vì vậy mà mới đây dân tình đã nhớ lại chuyện tình "phim giả tình thật" đẹp như mơ của Lee Sung Kyung với nam thần Nam Joo Hyuk. Được ủng hộ nhiệt tình là thế nhưng chỉ sau 4 tháng kể từ khi công khai, cặp đôi diễn viên - người mẫu lại thông báo chia tay. Trong quá trình yêu đương, Nam Joo Hyuk đã vướng lùm xùm tình ái khó hiểu với nữ phụ Jo Hye Jung trong bộ phim Tiên Nữ Cử Tạ Kim Bok Joo, làm dấy lên nghi vấn về sự xuất hiện của "tiểu tam" nên cặp đôi mới "toang".

Các fan được phen xôn xao trước tin đồn Lee Sung Kyung hẹn hò với Loco. Hóa ra, hai ngôi sao chỉ đang cùng nhau thực hiện chung 1 dự án âm nhạc đặc biệt

Từ bạn bè thân thiết ở YG, có chung xuất phát điểm đến cặp đôi "phim giả tình thật"

Hầu như ai cũng biết Nam Joo Hyuk bắt đầu bước vào giới giải trí và thành danh trong cả sự nghiệp người mẫu và diễn viên nhờ công YG Entertainment. Vào năm 2013, anh ra mắt với tư cách người mẫu dưới trướng công ty con của YG - YGKPlus. Sau đó, công ty chủ quản liên tục nâng đỡ, o bế Nam Joo Hyuk hết mình, cho anh đi chụp quảng cáo, đóng toàn MV đình đám.

Dần dần, đến năm 2015, Nam Joo Hyuk vụt sáng thành sao với vai diễn trong phim School 2015, sánh đôi bên sao nhí Kim So Hyun. Từ đó, sự nghiệp của anh lên như diều gặp gió. Đáng tiếc, vào năm 2020, Nam Joo Hyuk đã rời YG để gia nhập SOOP - công ty của Suzy, Gong Yoo, Choi Woo Sik...

Nam Joo Hyuk là nam diễn viên, người mẫu được YG cất công o bế, nâng đỡ từng bước trong sự nghiệp

Bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp của Nam Joo Hyuk chính là vai diễn trong School 2015

Lee Sung Kyung cũng bắt đầu sự nghiệp với khởi điểm là nghề người mẫu. Cô sở hữu chiều cao khủng 1m75, tỷ lệ cơ thể "đỉnh của chóp" cùng nhan sắc xinh đẹp mỹ miều, đặc biệt là đôi mắt nâu sáng hiếm có. Mỹ nhân họ Lee đã giành được 1 số giải thưởng người mẫu và dần được chú ý nhiều hơn.

Đến năm 2014, cô chính thức bắt đầu sự nghiệp diễn xuất với vai phụ trong bộ phim It's Okay, That's Love. Lee Sung Kyung chính là nữ diễn viên kiêm người mẫu đầu tiên hoạt động dưới trướng YG Entertainment và YGKPlus.

Lee Sung Kyung cũng là người mẫu và diễn viên dưới trướng YG Entertainment và YGKPlus, vẻ đẹp độc đáo của cô gây ấn tượng mạnh với khán giả ngay từ khi mới ra mắt

Có chung xuất phát điểm là người mẫu, cùng nhau hoạt động dưới một "mái nhà" và góp mặt trong rất nhiều dự án chung từ làm mẫu đến diễn xuất, Lee Sung Kyung và Nam Joo Hyuk đã trở thành bạn bè, chị em thân thiết. Đặc biệt vào năm 2016, bộ phim Tiên Nữ Cử Tạ đã khiến cả châu Á rần rần ghép đôi 2 ngôi sao này, mong về ngày họ thành đôi thật sự ngoài đời. Ai ngờ đúng theo mong ước của công chúng, bước ngoặt trong mối quan hệ của cả 2 cuối cùng đã đến vào năm 2017.

Cả Lee Sung Kyung và Nam Joo Hyuk đều là "gà nhà" của YG

Trước khi chính thức yêu nhau, Lee Sung Kyung và Nam Joo Hyuk đã là bạn bè, chị em thân thiết. Cặp đôi từng tham gia nhiều dự án quảng cáo với nhau

Cặp đôi càng trở nên thân thiết và được công chúng "ship" nhiệt tình sau bộ phim Tiên Nữ Cử Tạ

Bị Dispatch khui ảnh hẹn hò, cặp đôi Tiên Nữ Cử Tạ chính thức thành đôi

Vào tháng 4/2017, "hung thần" Dispatch đã tung ra loạt ảnh hẹn hò của Lee Sung Kyung và Nam Joo Hyuk. Theo Dispatch, sau khi kết thúc buổi quay phim vào ngày 25/12/2016, đúng dịp lễ Giáng Sinh, cả 2 diễn viên đã lên cùng 1 chiếc xe để trở về nhà.

Lee Sung Kyung và Nam Joo Hyuk luôn bận rộn quay phim nhưng họ vẫn tranh thủ thời gian rảnh rỗi vào mỗi thứ Năm hàng tuần để hẹn hò. Dispatch còn "chộp" lại được khoảnh khắc cả hai cùng xuất hiện tại bãi đỗ xe, cùng nhau đi chơi, đội mũ của nhau và loạt ảnh Nam Joo Hyuk mang quà từ Los Angeles về tặng bạn gái.



Nam Joo Hyuk và Lee Sung Kyung bị "hung thần" Dispatch tung ảnh hẹn hò bí mật

Sau khi bị Dispatch khui loạt ảnh hẹn hò tình tứ, YG Entertainment cũng lên tiếng xác nhận mối quan hệ yêu đương giữa 2 "gà nhà". Các fan ai ai cũng vui mừng bởi Lee Sung Kyung và Nam Joo Hyuk quá tương xứng về cả ngoại hình, sự nghiệp lẫn tính cách. Lee Sung Kyung và Nam Joo Hyuk từng là cặp đôi vàng của YG, được mọi người ủng hộ hết mực.

Cặp đôi Tiên Nữ Cử Tạ được fan ủng hộ hết mực

Lee Sung Kyung và Nam Joo Hyuk quá tương xứng về cả ngoại hình, sự nghiệp lẫn tính cách

Nam Joo Hyuk thân mật khó hiểu với nữ phụ, nghi vấn Lee Sung Kyung kèn cựa bạn diễn?

Thế nhưng cuộc vui ngắn chẳng tày gang. Chỉ sau 4 tháng kể từ khi công khai, Lee Sung Kyung và Nam Joo Hyuk đã thông báo chính thức "đường ai nấy đi". Netizen lúc này liền "đào" lại nhiều chi tiết khó hiểu trong thời gian cả 2 cùng tham gia đóng Tiên Nữ Cử Tạ.

Vào hồi tháng 3/2017, khi đoàn diễn viên của Tiên Nữ Cử Tạ cùng tham gia buổi phỏng vấn, nữ diễn viên phụ Jo Hye Jung đã phát sóng trực tiếp để giao lưu và chia sẻ với fan về sự kiện. Cô còn rủ rê thêm nam chính Nam Joo Hyuk và nhiều diễn viên khác xuất hiện trong buổi livestream. Chuyện sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu như sau đó vài phút Lee Sung Kyung không lập tức phát livestream ngay.

Jo Hye Jung và Lee Sung Kyung cùng phát sóng trực tiếp gần như trong cùng 1 thời điểm

Lee Sung Kyung bị nghi kèn cựa, "dằn mặt" bạn diễn Jo Hye Jung khi bật livestream cùng thời điểm

Với độ nổi tiếng của mình, Lee Sung Kyung dĩ nhiên có nhiều lượt xem hơn hẳn Jo Hye Jung. Nữ diễn viên đã bị netizen chỉ trích kịch liệt vì nghi ngờ kèn cựa, so đo hơn thua với Jo Hye Jung. Lee Sung Kyung sau đó đã lên tiếng xin lỗi Jo Hye Jung và khẳng định mối quan hệ tốt đẹp của 2 người.



Đây không phải là ồn ào duy nhất với sự góp mặt của 3 diễn viên Jo Hye Jung - Lee Sung Kyung - Nam Joo Hyuk. Sau khi cặp đôi nhà YG chính thức xác nhận chuyện hẹn hò, Jo Hye Jung đã đăng tải lên MXH dấu hỏi chấm đầy đáng ngờ. Dù sau đó đã xóa đi nhưng nhiều fan vẫn hoang mang và bất ngờ. Thì ra mọi chuyện bắt nguồn từ việc Nam Joo Hyuk thân thiết quá đà với Jo Hye Jung khi đang hẹn hò Lee Sung Kyung.

Trên phim trường Tiên Nữ Cử Tạ, Nam Joo Hyuk và Jo Hye Jung có nhiều khoảnh khắc tình cảm đến khó hiểu. Dù trong phim Jo Hye Jung chỉ đóng vai phụ Nan Hee nhưng cô nàng có nhiều hình ảnh hậu trường lãng mạn bên Nam Joo Hyuk chẳng thua gì Lee Sung Kyung. Ai cũng biết Lee Sung Kyung và Nam Joo Hyuk đã yêu nhau được 5 tháng trước khi bị Dispatch "khui" ra. Nghĩa là, trong thời gian quay Tiên Nữ Cử Tạ, cả 2 đã bắt đầu mối quan hệ lãng mạn. Bởi vậy, những hành động tình cảm của nam diễn viên càng trở nên khó hiểu.

Nam Joo Hyuk và bạn diễn Jo Hye Jung có vô vàn khoảnh khắc tình cảm trong hậu trường

Dù lúc này Nam Joo Hyuk và Lee Sung Kyung đã bắt đầu hẹn hò nhưng cả 2 hoàn toàn tương tác bình thường, không tỏ ra quá thân mật trên phim trường

Nghi vấn Jo Hye Jung là "tiểu tam" xen vào mối quan hệ của cặp đôi Tiên Nữ Cử Tạ cũng lớn dần. Giờ đây, Nam Joo Hyuk và Lee Sung Kyung đã chia tay được 4 năm nhưng chưa ai công khai tình mới. Nam Joo Hyuk được fan chăm chỉ "đẩy thuyền" với Suzy qua phim Start Up, còn Lee Sung Kyung vừa khiến khán giả mừng hụt 1 phen vì tưởng cô hẹn hò với rapper Loco.

