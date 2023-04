Lee Seung Gi khoe ảnh cưới đẹp như mơ với Lee Da In

Đám cưới của Lee Seung Gi và Lee Da In hiện vẫn đang là một trong những chủ đề được bàn tán trong giới showbiz Hàn Quốc. Sau khi hôn lễ kết thúc, phía đại diện của Lee Seung Gi - công ty Human Made - đã đăng tải loạt ảnh cưới của cặp đôi trên trang mạng cá nhân. Cùng với đó, nam diễn viên và công ty cũng cảm hơn những người hâm mộ đã chúc phúc cho cặp đôi.

"Lee Seung Gi và Lee Da In đã tổ chức hôn lễ trong sự chúc mừng của rất nhiều người. Một lần nữa, chúng tôi muốn gửi lời cảm ơn tới tất cả mọi người - những người đã chúc phúc cho tình yêu của họ", thông báo từ phía công ty.

Trong những bức hình này, cả hai diễn viên đều vô cùng rạng rỡ và hạnh phúc. Bất chấp nhiều sự phản đối của khán giả, cặp đôi cuối cùng cũng có thể chính thức trở thành vợ chồng.

Thực tế, Lee Da In vốn không được lòng khán giả tại Hàn Quốc do gia đình cô dính phải nhiều bê bối liên quan tới thao túng thị trường cổ phiếu và nghi vấn lừa đảo. Đây là lí do khiến những người hâm mộ vô cùng phản đối của hôn nhân giữa Lee Seung Gi và nữ diễn viên sinh năm 1992 này.

Được biết, hôn lễ có sự tham gia của nhiều gương mặt đình đám trong làng giải trí. Có thông tin cho rằng Yoo Jae Suk và Lee Soo Geun cũng tham gia lễ cưới, trong khi ca sĩ Lee Juk hát bài hát chúc mừng.

Ảnh: Human Made