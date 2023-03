Lee Seung Gi bị MC đình đám xứ Hàn từ chối chủ trì hôn lễ, nguyên nhân là gì?

Thông tin về đám cưới của Lee Seung Gi và Lee Da In vào tháng 4 sắp tới đang nhận được sự quan tâm của người hâm mộ. Việc "MC quốc dân" Yoo Jae Suk đảm nhận vai trò MC cho hôn lễ, mà không phải là MC Kang Ho Dong khiến truyền thông đặt nhiều câu hỏi. Nguyên do là bởi Lee Seung Gi và Kang Ho Dong vốn được biết đến là một trong những cặp anh em thân thiết của làng giải trí Hàn Quốc.

Lee Seung Gi và Kang Ho Dong có mối quan hệ thân thiết - Ảnh: Internet

Cả hai từng cùng tham gia nhiều chương trình truyền hình - Ảnh: Knowing Brothers

Trong một cuộc phỏng vấn với giới truyền thông vào ngày 3 tháng 3, nam diễn viên Son Ji Chang, bạn của cặp đôi và mẹ của cô dâu, đã có lời giải đáp trước những thắc mắc của khán giả. Son Ji Chang bất ngờ tiết lộ: "Thành thật mà nói, Lee Seung Gi đã nhờ Kang Ho Dong, người mà anh ấy tin tưởng và theo dõi kể từ khi họ cùng tham gia 2 ngày 1 đêm, để tổ chức buổi lễ. Thế nhưng Kang Ho Dong từ chối, anh ấy nói rằng anh ấy quá ngại và sẽ chúc mừng cho cặp đôi theo cách riêng của mình".

Hóa ra Lee Seung Gi đã mời Kang Ho Dong chủ trì hôn lễ của mình nhưng bị đàn anh từ chối - Ảnh: Internet

Trong bài phỏng vấn, Son Ji Chang cảm thấy buồn khi đám cưới của người quen lại không nhận được nhiều lời chúc phúc từ khán giả vì những tranh cãi xoay quanh gia đình nhà cô dâu. "Lee Seung Gi và Lee Da In đang rất bận rộn với đám cưới sắp diễn ra nên tôi đã tình nguyện giúp họ tổ chức hôn lễ như một món quà cưới. Đáng lẽ cuộc hôn nhân này sẽ nhận được nhiều lời chúc phúc nhưng tôi nghĩ có quá nhiều hiểu lầm", Son Ji Chang bày tỏ.

Trước thềm lễ cưới đang đến gần, cặp đôi Lee Seung Gi và Lee Da In vẫn không nhận được sự ủng hộ của công chúng. Nam tài tử chấp nhận cả những lời chỉ trích, dù bị khán giả hâm mộ quay lưng vẫn nhất quyết tuyên bố đi đến hôn nhân với Lee Da In.

Lee Seung Gi mặc lùm xùm gia đình nhà Lee Da In, vẫn kết hôn với cô - Ảnh: Internet

Năm 2009, bà Kyeon Mi Ri - mẹ của Lee Da In bị cảnh sát điều tra về hành vi thao túng cổ phiếu, còn chồng bà bị nghi ngờ giao dịch nội gián. Dù phủ nhận lừa đảo, khẳng định bản thân chỉ đầu tư kiếm lời nhưng bà Kyeon Mi Ri vẫn bị công chúng lên án. Đến năm 2018, cha dượng Lee Da In lại bị bắt vì tội lợi dụng danh tiếng vợ và các con chiêu mộ nhà đầu tư, thổi phồng giá và thao túng cổ phiếu của công ty để trục lợi. Sau đó, cha ruột của Lee Da In cũng bị bắt vì tội cản trở kinh doanh do say xỉn gây náo loạn tại quán ăn, đánh nhau với các vị khách khác. Nữ diễn viên Lee Yoo Bi - chị gái Lee Da In cũng vướng lùm xùm khi tham gia một bộ phim xuyên tạc lịch sử.

Nguồn: Allkpop