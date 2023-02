Lee Seung Gi công khai tỏ tình với "con gái Mama Chuê" trước đám cưới, nhưng vì đâu lại bị "ném đá" dữ dội?

Lee Seung Gi và "con gái Mama Chuê" Lee Da In sẽ chính thức làm đám cưới vào ngày 7/4 tới đây. Càng đến gần ngày cưới, "con rể quốc dân" càng thoải mái nói về nửa kia. Mới đây nhất, Lee Seung Gi khiến dân tình không khỏi dậy sóng khi công khai dành nhiều lời ngọt ngào cho vị hôn thê Lee Da In trong bài phỏng vấn với tạp chí GQ.

"Tôi đã mất nhiều thời gian để đi đến quyết định kết hôn. Tôi cảm thấy an lòng ngay từ khoảnh khắc quyết định sẽ ở bên cô ấy cả đời. Cô ấy là người tôi yêu say đắm. Nhờ có tình yêu, tôi có thêm sự tự tin và can đảm. Sức mạnh nội tại trong tôi cũng lớn hơn. Tôi sẽ không lùi bước nữa, thêm quyết tâm để làm đến cùng và không bỏ cuộc" - nam ca sĩ kiêm diễn viên đình đám xứ Hàn chia sẻ.

Lee Seung Gi tỏ tình ngọt ngào với vợ sắp cưới trong bài phỏng vấn mới

Tuy nhiên những lời tỏ tình ngọt ngào của Lee Seung Gi dành cho vợ sắp cưới lại không nhận được sự ủng hộ của công chúng. Nhiều người cho rằng vì gia đình Lee Da In quá tai tiếng, tốt nhất là Lee Seung Gi nên kín tiếng và tổ chức đám cưới riêng tư.

Lee Seung Gi sinh năm 1987, còn vợ chưa cưới Lee Da In kém anh 5 tuổi. Cặp đôi hẹn hò từ năm 2020 và nhận được sự ủng hộ từ 2 bên gia đình. Tuy nhiên với công chúng, nhiều người cho rằng Lee Seung Gi nổi tiếng với hình ảnh trong sạch, hoàn hảo nên không muốn anh dính líu đến gia đình Kyun Mi Ri.

Năm 2009, mẹ vợ nam ca sĩ kiêm diễn viên bị điều tra về hành vi thao túng cổ phiếu. Đến năm 2018, chồng hiện tại của Kyun Mi Ri - bố dượng Lee Da In bị bắt cũng vì hành vi tương tự. Chưa dừng lại ở đó, bố đẻ Lee Da In - nam diễn viên Im Young Gyu là nhân vật tiếp theo trong gia đình bị bắt vì tội cản trở công việc kinh doanh và gây rối. Dù "Mama Chuê" đã lên tiếng phủ nhận bê bối lừa đảo nhưng vẫn không thuyết phục được công chúng.

Công chúng cho rằng Lee Seung Gi nên kín tiếng hơn và tổ chức đám cưới riêng tư...

... vì những tai tiếng của gia đình "Mama Chuê" Kyun Mi Ri

Nguồn: GQ Magazine