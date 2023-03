Lee Hi lột xác đầy bất ngờ hậu giảm cân chỉ với 3 tuyệt chiêu ăn uống mà bạn có thể áp dụng ngay

Từng được mệnh danh là "Adele phiên bản Hàn", Lee Hi được công chúng biết đến nhiều hơn sau khi debut (ra mắt) với tư cách là thành viên YG - em gái của BIGBANG và 2NE1. Ở thời điểm đó, cô chỉ cao 1m57, ngoại hình không quá ấn tượng với thân hình tròn trịa, kém thu hút nên độ nổi tiếng chưa bằng các ca sĩ trực thuộc công ty.

Dù liên tục bị công kích về ngoại hình nhưng Lee Hi vẫn không từ bỏ sự nghiệp. Bằng chứng là sau đó cô rời YG và đầu quân về công ty của Jay Park - AOMG. Từ sau khi kết thúc hợp đồng vs YG, Lee Hi không chỉ chăm tập tành giảm cân mà cô còn thay đổi chế độ ăn và lột xác từ cô nàng kẹo bông ngọt ngào biến thân thành nữ ca sĩ quyến rũ, nổi bật.

Có 3 tuyệt chiêu ăn uống giúp Lee Hi siết cân hiệu quả mà bạn có thể áp dụng theo.

Uống 3 ly nước sau khi thức dậy

Thói quen hàng ngày của Lee Hi chính là uống nước sau khi ngủ dậy. Lee Hi chia sẻ rằng, cô sẽ uống một cốc nước mỗi sáng khi tỉnh giấc. Sau đó là một cốc viên sủi hòa tan trong nước để cung cấp vitamin C và cuối cùng là nhâm nhi một cốc cà phê Americano. Điều này nhằm bổ sung lượng nước bị mất đi trong khi ngủ.

Nếu bổ sung đủ nước khi giảm cân thì có thể giúp loại bỏ chất thải và độc tố ra ngoài, từ đó thúc đẩy lại quá trình trao đổi chất để đốt cháy chất béo. Đặc biệt, cà phê uống vào buổi sáng cũng giúp bạn bình tĩnh và bắt đầu một ngày mới tốt hơn.

Ăn 3 bữa chính đúng giờ

Lee Hi tin rằng việc ăn đủ 3 bữa đều đặn có thể giúp đường tiêu hóa vận động và nghỉ ngơi tốt hơn. Nhiều cô gái có thể bỏ ăn khi giảm cân nhưng lại nhanh bị đói trở lại và dễ ăn nhiều hơn mức calo cho phép. Bạn có thể học hỏi 3 bữa chính điển hình của Lee Hi gồm có:

- Bữa sáng: trứng luộc, dưa chuột, nửa quả bơ.

- Bữa trưa: khoai lang, súp lơ.

- Bữa phụ: trái cây (như cherry, cà chua bi).

- Bữa tối: salad ức gà.

Về chế độ ăn, cô cũng cố gắng chọn loại nguyên mẫu những thực phẩm giàu chất xơ, giàu đạm. Giữa các bữa ăn nếu cảm thấy đói có thể dùng thêm trái cây, rau xanh để tăng cảm giác no, đồng thời giảm calo xuống thấp.

Cách nhau 3 tiếng mỗi bữa ăn

Lee Hi cho biết cô cố gắng ăn sáng lúc 10h, ăn trưa lúc 13h và ăn tối lúc 16h, để thời gian ăn uống hàng ngày được duy trì trong vòng 6 tiếng. Điều này không chỉ tránh gây đói mà còn giảm khả năng tăng cân trở lại!



Nguồn và ảnh: Girlstyle