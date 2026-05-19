Lê Văn Tâm - "nông dân đẹp trai nhất Việt Nam” đi catwalk gây tranh cãi

Từng gây sốt mạng xã hội với danh xưng “anh nông dân đẹp trai nhất Việt Nam”, Lê Văn Tâm (nickname ZeD, sinh năm 2001) tiếp tục trở thành cái tên được chú ý khi xuất hiện trên sàn runway trong một show thời trang mới đây. Tuy nhiên, màn catwalk của chàng trai quê Lâm Đồng lại tạo ra nhiều ý kiến trái chiều trên MXH.

Theo đó, khi sải bước trên sàn catwalk, ZeD nhanh chóng được nhiều người nhận ra nhờ gương mặt góc cạnh, chiều cao nổi bật cùng thân hình săn chắc. Không ít netizen dành lời khen cho visual và body nét căng, thậm chí cho rằng ngoại hình của Tâm hoàn toàn phù hợp với các sàn diễn thời trang hoặc hoạt động giải trí.

Tuy nhiên bên cạnh đó, nhiều ý kiến lại cho rằng phần trình diễn của anh chưa thực sự ấn tượng. Một số bình luận nhận xét Tâm đi catwalk còn thiếu năng lượng, biểu cảm chưa đa dạng và phong thái chưa đủ nổi bật để tạo dấu ấn trên runway. Có người nói rằng anh sở hữu ngoại hình tốt nhưng kỹ năng trình diễn vẫn còn khá “tay ngang”.

Giữa những tranh luận, Lê Văn Tâm cũng có chia sẻ trên trang cá nhân. Anh viết: “Tôi thực sự rất tự ti vì nụ cười của mình. Tôi đã trải qua rất nhiều nỗi đau vì nó và tốn rất nhiều thời gian, ca niềng của tôi lại không như tôi mong đợi. Có lẽ tôi không thực sự có thể trở thành một người mẫu. Những thứ tôi muốn làm thì bộ răng của tôi không cho phép.

Tôi muốn trở thành một võ sĩ nhưng có lẽ nếu có trận đấu đầu tiên thì có lẽ tôi phải bai bai bộ răng của mình luôn”.

Chia sẻ này khiến nhiều người bất ngờ bởi trước đó, hình ảnh của Tâm trên mạng xã hội thường gắn với vẻ ngoài nam tính, khỏe khoắn và khá tự tin. Vì vậy cư dân mạng cũng để lại nhiều bình luận động viên, mong tâm trạng và suy nghĩ anh chàng có thể sớm thay đổi, tin tưởng vào bản thân.

Được biết, Lê Văn Tâm từng có khoảng thời gian lên TP.HCM lập nghiệp nhưng không thành công. Chia sẻ với chúng tôi năm 2024, anh chàng nói về quãng thời gian khó khăn đó: "Khi ở TP.HCM, mình bán hàng trên sàn thương mại điện tử. Mình bán các mặt hàng rất rẻ, chỉ khoảng vài chục nghìn. Bán thì cũng có người mua, nhưng bán kiểu ấy không đem lại nhiều giá trị. Kiểu như khách hàng mua được 1 lần thì sẽ không mua thêm tiếp nên mình dừng không bán nữa. Sau đó, mình có bán thêm linh kiện điện tử như máy tính, học sửa PC… Tuy nhiên, cũng gặp một số vấn đề nên lại tiếp tục ngừng kinh doanh".

Sau đó Tâm trở về quê làm nông cùng gia đình và bắt đầu đăng tải các video đời thường. Chính hình ảnh một chàng trai làm vườn sở hữu ngoại hình như người mẫu với gương mặt điển trai cực kì lãng tử, body 6 múi cùng chiều cao nổi bật 1m82 đã giúp Tâm viral mạnh trên MXH.

Hiện tại, ngoài thời gian làm nông, anh chàng nhận một số job làm mẫu ảnh.

