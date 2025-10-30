Lễ tổng kết, trao giải cuộc thi viết 'Vượt lên số phận' lần VIII

Tham dự lễ tổng kết và trao giải có các đồng chí Nguyễn Phú Trường – Vụ trưởng Vụ Dân chủ và cơ quan nhà nước, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; đồng chí Vũ Hồng Huy – Phó vụ trưởng Vụ y tế và Thể thao - Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; đồng chí Đặng Khắc Lợi – Phó cục trưởng Cục Báo chí Xuất bản – Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch; TS Tô Hồng Nam – Phó Cục Trưởng Cục Khoa học công nghệ và Thông tin – Bộ Giáo dục và Đào tạo; đồng chí Nguyễn Ngọc Quỳnh, Phó Chánh văn phòng Ủy Ban đoàn kết công giáo Việt Nam - Ủy Ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; TS Nguyễn Quốc Hùng, Tổng biên tập Tạp chí Kinh tế và Đồ uống; Nhà báo Tạ Văn Mây, Tổng Biên tập Tạp chí Môi trường và Xã hội.

Đơn vị tổ chức có Nhà báo Nguyễn Toàn Thắng - Bí thư Chi bộ, Tổng biên tập Tạp chí Thanh niên, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi; Nhà báo Đỗ Văn Huỳnh – nguyên Phó tổng biên tập Tạp chí Thanh niên, Trưởng Ban Giám khảo cuộc thi; TS Đỗ Mạnh Hùng - nguyên Phó nhiệm Văn phòng Quốc hội, Phó Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam; TS Nguyễn Đức Toàn - Phó Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền; Nhà báo Phạm Hương Ngát – Phó Trưởng ban đối Ngoại – Tuyên truyền, Hội Bảo trợ Người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam; Ths.Vũ Quốc Cường – Chánh văn phòng Học viện Báo chí và Tuyên truyền; TS. Phan Hoàng Quỳnh – Bí thư Đoàn thanh niên Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Nhà báo Nguyễn Toàn Thắng - Tổng biên tập Tạp chí Thanh niên, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi; đồng chí Nguyễn Phú Trường – Vụ trưởng Vụ Dân chủ và cơ quan nhà nước, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương và đồng chí Đặng Khắc Lợi – Phó cục Trưởng cục Báo chí Xuất bản – Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch trao giải đặc biệt cho tác giả Nguyễn Minh Châu (người nhận thay là ông Nguyễn Đức Trường - bố của tác giả Nguyễn Minh Châu)

TS Đỗ Mạnh Hùng - nguyên Phó nhiệm Văn phòng Quốc hội, Phó Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam; TS Nguyễn Đức Toàn - Phó Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền và ông Phạm Văn Quyết, Trưởng phòng vật tư Công ty CP Công nông nghiệp Tiến Nông trao giải A cho tác giả Phạm Sỹ Long

Đồng chí Vũ Hồng Huy – Phó vụ trưởng Vụ y tế và Thể thao - Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; bà Nguyễn Thanh Huyền, Giám đốc truyền thông tập đoàn MISA và ông Nguyễn Vũ Hoàng Huyên, trưởng phòng Marketing và truyền thông Công ty CP Đầu tư phát triển Máy Việt Nam trao 2 giải B cho các tác giả Lương Đình Khoa và Nhóm tác giả Nguyễn Vũ Thu Hường – Trần Thanh Tùng – Nguyễn Quốc Duy – Nguyễn Đình Đạt

TS Tô Hồng Nam, Phó Cục Trưởng Cục Khoa học và thông tin – Bộ Giáo dục và Đào tạo; ông Hoàng Tuấn Anh, Tổng giám đốc hệ thống Anh ngữ Jaxtina; ông Hoàng Văn Lựợc, Tổng giám đốc điều hành Trường quốc tế MIS trao 3 giải C cho các tác giả Trần Thị Khanh, Vũ Thị Hải Anh, Hoàng Thị Diệp

Nhà báo Phạm Hương Ngát – Phó Trưởng ban đối Ngoại – Tuyên truyền, Hội Bảo trợ Người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam và bà Nguyễn Thị Thanh Tâm, đại diện Nhà hàng chay Huệ Tâm trao giải khuyến khích cho các tác giả

Nhà báo Đỗ Văn Huỳnh – nguyên Phó tổng biên tập Tạp chí Thanh niên, Trưởng Ban Giám khảo cuộc thi và bà Trần Thị Quỳnh Trâm - Phó Giám đốc trung tâm Marketing Medlatec Group lên trao Giải thưởng cho các tác giả

Nhà báo Đỗ Văn Huỳnh - Nguyên phó tổng biên tập Tạp chí Thanh niên - Trưởng Ban giám khảo Cuộc thi, thay mặt ban tổ chức lên báo cáo tổng kết cuộc thi viết "Vượt lên số phận" lần thứ VIII

Cuộc thi giới thiệu, tôn vinh những gương thanh thiếu niên và những người khuyết tật, có hoàn cảnh khó khăn, nhưng luôn nuôi dưỡng ý chí mãnh liệt, khát khao vượt lên số phận khắc nghiệt. Cuộc thi lần này góp phần phát huy tính năng động, sáng tạo của tuổi trẻ trong lập thân, lập nghiệp, vươn lên làm chủ cuộc sống, đóng góp tích cực vào sự phát triển của quê hương, đất nước, để mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là lớp trẻ hiện nay học tập, noi theo.

Tác giả Nguyễn Minh Châu và bài dự thi

Cuộc thi viết "Vượt lên số phận" lần thứ VIII, Ban tổ chức đã nhận được hơn 1000 bài dự thi từ khắp mọi miền đất nước. Cuộc thi viết không chỉ là dịp ghi nhận, động viên, cổ vũ quá trình vượt qua những khó khăn, nghịch cảnh, những mất mát mà người khuyết tật, trẻ mồ côi phải đối mặt hàng ngày mà còn là dịp để những người khiếm khuyết một phần cơ thể, trẻ em chịu mất mát người thân được nói lên những mong ước, những cơ chế chính sách để để không bị phân biệt đối xử, hòa nhập tốt với cộng đồng.

Mặc dù chủ đề của cuộc thi không dễ thể hiện song các tác giả đều nhiệt tình đi tìm các nhân vật điển hình, các tấm gương vượt khó vươn lên, các tập thể, hội, nhóm, câu lạc bộ ở từng địa phương, đơn vị. Công phu trong thu thập thông tin, khéo lựa chọn hình thức thể hiện bằng nhiều thể loại báo chí sinh động, hấp dẫn, do vậy các bài viết dự thi đã khắc họa thành công chân dung những tấm gương, hoàn cảnh luôn khát khao vươn lên từ những thiếu sót, thiệt thòi trên khắp mọi miền đất nước. Đó là "Chuyện của Châu – một người mẹ, người thầy, người kiến tạo thay đổi". Dù chỉ cao 1m19 do khuyết tật loạn sản sụn từ nhỏ – một bệnh hiếm về gen khiến tay chân ngắn không cân đối so với người, đầu to, đi hơi nghiêng, phải sử dụng xe lăn. Vượt qua tuổi thơ dữ dội, chị đỗ vào trường Đại học Sư phạm Ngoại ngữ, đến khi tốt nghiệp thì mãi không thực hiện được ước mơ trở thành cô giáo. Đến 2004, nhờ nỗ lực chị trúng tuyển Trợ lý Hành chính tại một tổ chức quốc tế, , từ vị trí Trợ lý Hành chính, chị thi tuyển sang vị trí mới – Trợ lý Chương trình Bảo trợ trẻ em. Rồi bốn năm sau đó, chị tiếp tục vượt qua vòng tuyển chọn để trở thành Cán bộ Chương trình bảo trợ trẻ em của tổ chức Tầm Nhìn Thế Giới. Hiện nay chị làm tại Dự án hòa nhập người khuyết tật, Phòng Quản trị và Sự tham gia, Chương trình Phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam. Câu chuyện đầy cảm hứng của chị Nguyễn Minh Châu — người đã vượt lên số phận bằng sự dũng cảm, đó không còn là chuyện riêng của một người phụ nữ cao 1 mét 19 – đó là câu chuyện của hàng triệu người khuyết tật đang lặng lẽ vượt lên số phận, vươn mình - để sống, để thay đổi và cống hiến cho xã hội.

Bài dự thi "chàng rồng phương Đông" của Phan Sỹ Long trú tại Thôn Hợp Thuận, xã Đan Hải, tỉnh Hà Tĩnh khiến người đọc luôn nhớ "ngày định mệnh"– Ngày 2 tháng 9 năm 2003, khi vừa bước sang tuổi 16, một tai nạn kinh hoàng đã ập đến, khiến Long phải nằm bất động một chỗ. Từ một cậu thiếu niên năng động, tràn đầy ước mơ, trở thành người tàn tật, mọi sinh hoạt cá nhân, từ ăn uống, lật trở, cho đến tắm rửa, vệ sinh… đều phải nhờ đến sự trợ giúp của gia đình. Sau những tháng năm khủng hoảng, Sỹ Long tự nhủ: "Không lẽ mình sẽ sống như một cái xác cho đến hết đời? Mình còn có thể làm được gì với cơ thể vô dụng này? Ý tưởng dùng miệng ngậm bút để viết lóe lên trong đầu. Sau bao luyện tập trong gian khó, Sỹ Long đã tự viết cho mình những trang đời tươi sang hơn. Đến nay, Sỹ Long đã tích lũy được một "tài sản vô giá": gần 400 bài thơ, hơn 800 trang hồi ký, nhiều truyện ngắn và ba cuốn sách được xuất bản. Không dừng lại ở việc viết lách, cuối năm 2021, anh thành lập khóa học online "Thức Tỉnh Giọng Nói Bên Trong Bạn" nhằm giúp mọi người luyện giọng nói, kỹ năng MC và thuyết trình.

Để kết thúc bài dự thi, Sỹ Long tự nhủ:Tôi hiểu rằng nghịch cảnh có thể bào mòn thể xác, nhưng không thể dập tắt ý chí. Tôi chọn sống như một chiến binh - không chỉ để tồn tại, mà để thắp lên niềm tin cho những ai đang tuyệt vọng. Tôi không phải người phi thường, chỉ là một "Chàng Rồng Phương Đông" biết bay lên từ những mảnh vỡ của định mệnh".

Bên cạnh những bài dự thi do chính người khuyết tật viết về bản thân, còn là những bài viết cuốn hút, xúc động từ những tác giả viết về người khuyết tật. Tiêu biểu như bài viết "Vươn lên từ thử thách - viết tiếp giấc mơ đời" của nhóm tác giả Nguyễn Vũ Thu Hường – Trần Thanh Tùng – Nguyễn Quốc Duy – Nguyễn Đình Đạt đến từ các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng lại là lời tự sự chân thành về những con người bình dị đã biến nghịch cảnh thành động lực, biến khiếm khuyết thành sức mạnh. Họ là những "bông hoa đá", nở bừng rực rỡ trên mảnh đất khô cằn của số phận. Họ không chọn cách đầu hàng, không chấp nhận bị lãng quên, mà đã dũng cảm đối mặt, bền bỉ vươn lên để khẳng định giá trị bản thân và cống hiến cho xã hội. Nhân vật trong bài dự thi là một minh chứng sống động cho chân lý: Cuộc sống có thể lấy đi của ta nhiều thứ, nhưng không thể tước đoạt được quyền ước mơ và nỗ lực hiện thực hóa ước mơ đó.

Đọc bài dự thi Chàng trai vẽ "Màu của hy vọng" từ gam màu da cam nghiệt ngã của tác giả Lương Đình Khoa ở Đội 16, ấp Bá Khê, xã Văn Giang, tỉnh Hưng Yên chúng ta lại cảm nhận rõ nét về nghị lực phi thường của chàng trai Đỗ Hà Cừ - người bị ảnh hưởng bởi di chứng chất độc màu da cam. Hành trình vượt lên nỗi đau thể xác, học chữ đã gian nan. Nhưng bằng ý chí phi thường, Hà Cừ đã chinh phục được công nghệ, sáng tác nên những vần thơ, trang văn lay động lòng người. Từ những con chữ đầu tiên, Đỗ Hà Cừ đã không ngừng khẳng định bản thân và tạo ra những giá trị thiết thực cho cộng đồng. Anh thành lập "Không gian đọc Hy Vọng", một mô hình tủ sách cộng đồng do chính người khuyết tật quản lý, mang tri thức đến những vùng quê nghèo và tạo cơ hội hòa nhập cho những người cùng cảnh ngộ. cuốn tự truyện "Màu của hy vọng" của Đỗ Hà cừ không chỉ là một cuốn sách, mà là một câu chuyện cổ tích giữa đời thường, một minh chứng cho sức mạnh của ý chí và tình yêu thương. Cuốn sách sẽ tiếp tục lan tỏa cảm hứng, thắp sáng niềm tin, để mỗi người đều có thể sống một cuộc đời ý nghĩa và trọn vẹn.

Tổng kết cuộc thi, Ban tổ chức quyết định trao giấy chứng nhận kèm tiền thưởng gồm: 1 giải đặc biệt 15 triệu đồng, 1 giải A 10 triệu đồng, 2 giải B 5 triệu đồng mỗi giải, 3 giải C 3 triệu đồng mỗi giải, 5 giải khuyến khích và 2 triệu đồng mỗi giải, 1 Giải thưởng "Nhân vật truyền cảm hứng" 3 triệu đồng, 1 Giải thưởng "Nhân vật làm chủ khoa học công nghệ" 3 triệu đồng, 1 Giải thưởng "Sáng tạo" 3 triệu đồng, 1 Giải thưởng "Tâm huyết" 3 triệu đồng.

Nhà báo Nguyễn Toàn Thắng – Tổng biên tập Tạp chí Thanh niên, Trưởng ban tổ chức Cuộc thi trao Giấy chứng nhận nhà tài trợ Vàng

Ông Hoàng Tuấn Anh, Tổng giám đốc hệ thống Anh ngữ Jaxtina đại diện các đơn vị phát biểu cam kết đồng hành cùng cuộc thi

Nhà báo Nguyễn Toàn Thắng – Tổng biên tập Tạp chí Thanh niên, Trưởng ban tổ chức Cuộc thi và ông Đỗ Mạnh Hùng - nguyên Phó nhiệm Văn phòng Quốc hội, Phó Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam trao Giấy chứng nhận đơn vị đồng hành

Tại chương trình, Tạp chí Thanh niên ký kết với các đơn vị nhằm tiếp tục lan tỏa Tạp chí Thanh niên nghiên cứu khoa học được tính điểm đăng bài viết (0,75 điểm) tới các đơn vị nhà trường, nhà khoa học.

Tạp chí Thanh niên ký kết hợp tác với các đơn vị: Khoa chính trị - Học viện Báo chí và Tuyên truyền; Khoa chính trị - Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam; Khoa sinh học - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN; Công ty CP Tập đoàn mạng lưới chuyên gia Đức German Greatway Group; Công ty CP truyền thông và giải trí VIC Group; Trung tâm nghiên cứu và đào tạo, bồi dưỡng công tác kiểm tra Đảng - Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Công ty TNHH ứng dụng KHCN Quốc tế.