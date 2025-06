Lê Anh Nuôi, Bác sĩ Cung và Phạm Thoại bán yến sào 10 - 20k/ hũ: Động thái lạ khi bị soi thành phần!

Hơn 10 nghìn đồng/ hũ yến sào: Các KOC quảng cáo công dụng thế nào?

Vấn đề chất lượng sản phẩm ở livestream, link gắn giỏ hàng của các “chiến thần” chốt đơn đang là chủ đề nóng trong thời gian gần đây. Một trong những sản phẩm khiến người tiêu dùng đặt nhiều dấu hỏi nhất là yến sào, cụ thể là một thương hiệu yến sào mang tên Đ.T.T.

Theo ghi nhận trên các nền tảng MXH, nhiều KOC/KOL nổi tiếng như Lê Anh Nuôi, Bác sĩ Cung và Phạm Thoại từng bán sản phẩm này trên livestream. Trong những phiên chốt đơn này, họ liên tục tung deal yến sào siêu rẻ, chỉ dao động từ 16 - 20k/ hũ 70ml với lời quảng cáo thành phần lên đến 50% yến tươi.

Chi tiết hơn, trong một livestream của Lê Anh Nuôi, anh bán 50 hũ yến sào Đ.T.T. chưng sẵn, 50% yến tươi với giá dao động từ 1 - 1,2 triệu đồng (giá gốc là 2,5 - 2,9 triệu đồng), được tặng thêm 10 hũ. Tính trung bình, mỗi hũ yến do Lê Anh Nuôi bán có giá 17 - 20 nghìn đồng.

Lê Anh Nuôi trong một livestream bán yến

Khi có người thắc mắc về chất lượng yến sào, hoài nghi đây là yến giả, Lê Anh Nuôi đã nhanh chóng phủ nhận. Anh này đưa ra các bằng chứng như đây là sản phẩm được bày bán ở gian hàng chính hãng, có tiêu chuẩn HACCP (tức Hazard Analysis and Critical Control Points, được hiểu là Phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn), có tiêu chuẩn ISO (International Organization for Standardization, là Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế) in trên nhãn.

“Thế cho nên là làm gì có giả được” - Lê Anh Nuôi nói.

Trong một livestream khác, Lê Anh Nuôi cho biết vợ mình đang bầu 5 tháng, mẹ vợ đang ốm cũng ăn sản phẩm yến sào chưng sẵn này. Cũng theo anh này, mỗi hũ yến có 6g yến.

Ở một livestream khác nữa, Lê Anh Nuôi bán 50 hũ yến chưng sẵn Đ.T.T. 50% yến tươi có giá 1.289.000 đồng, có voucher 200 nghìn đồng, tặng thêm 16 hũ lẻ. Tính trung bình, mỗi hũ yến có giá 16.500 đồng.

Với bác sĩ Cung, anh này cho biết sau khi livestream yến sào Đ.T.T. và đã mua rất nhiều để tặng nhân viên, số lượng lên đến hàng trăm hũ để tặng nhân viên. “Nói chung mình bán cái gì thì mình phải dùng và người nhà mình cũng phải dùng” - bác sĩ Cung nói.

Cũng trong clip giới thiệu của mình, bác sĩ Cung khẳng định đã đến trực tiếp cơ sở yến sào Đ.T.T., chứng kiến toàn bộ quá trình sản xuất và thấy “tất cả các quy trình đảm bảo độ an toàn nên chị em cứ yên tâm sử dụng”.

Lê Anh Nuôi và bác sĩ Cung tại xưởng yến sào

Vẫn là yến sào Đ.T.T., trong livestream của Phạm Thoại vào dịp Tết Nguyên đán vừa còn có giá rẻ hơn nữa. Theo đó Phạm Thoại bán combo 50 hũ yến chưng sẵn 39% yến tươi, được tặng thêm 18 hũ, tổng cộng nhận về 68 hũ, mỗi hũ có giá 11 nghìn đồng.

Nhưng đó vẫn chưa phải là con số rẻ nhất!

Ở một livestream khác của Phạm Thoại, khách hàng chỉ cần bỏ ra 699.000 đồng để nhận về 68 hũ yến 70ml 39% yến tươi, tương đương hơn 10 nghìn đồng/ hũ.

Trong clip quảng cáo đến thăm nhà máy, Phạm Thoại còn giới thiệu sản phẩm yến sào Đ.T.T. có thành phần là nguyên liệu chất lượng cao như nấm đông trùng hạ thảo được sấy thăng hoa, yến sào không pha trộn không tẩm đường - phát hiện trộn thì đền 1000 lần, nhân sâm, nhuỵ hoa nghệ tây,...

Phạm Thoại bán yến sào 39% yến tươi có giá 10 - 11k/ hũ

Ở thời điểm hiện tại, các clip bán yến sào giá rẻ giật mình của các KOL/KOC này đã viral trở lại, khiến cư dân mạng bàn tán xôn xao. Nhiều từ khoá liên quan cũng nhanh chóng lọt tìm kiếm phổ biến như: yến sào Đ.T.T., Lê Anh Nuôi bán yến, yến sào Phạm Thoại,...

Cùng với đó, người tiêu dùng đặt dấu hỏi với chất lượng sản phẩm yến sào Đ.T.T. Bởi lẽ so với các thương hiệu yến sào nổi tiếng trên thị trường, sản phẩm yến sào này có hàm lượng yến cao hơn nhưng lại có giá thấp hơn rất nhiều. Ví dụ sản phẩm nước yến sào Khánh Hoà Sanest của Công ty TNHH Nhà nước MTV Yến sào Khánh Hoà sản xuất hũ 70ml, tỷ lệ yến 21% có giá khoảng 42,5k/ hũ.

Netizen thắc mắc về thành phần, chất lượng: Người bán lên tiếng

Không chỉ dừng lại ở việc thảo luận ở các topic về chất lượng yến sào, nhiều người đã tìm đến trang các nhân của các KOC/KOL này và để lại bình luận thắc mắc. Tuy nhiên theo ghi nhận vào chiều 9/6, những bình luận này không được phản hồi và cũng nhanh chóng biến mất.

Cũng trong chiều 9/6, bác sĩ Cung đăng tải thông báo chính thức trên tài khoản video @drtranduccung có 804k followers về các thông tin trên MXH gần đây. Theo bài đăng, các sản phẩm do bác sĩ Cung quảng cáo và bán trên livestream “đều có nguồn gốc rõ ràng, giấy tờ đầy đủ, được kiểm tra kỹ trước khi đến tay khách hàng” và “không kinh doanh hàng trôi nổi, hàng không rõ xuất xứ hoặc không kiểm soát được chất lượng”.

Bài đăng trên kênh của bác sĩ Cung

Bác sĩ Cung cũng khẳng định: “Một số thông tin lan truyền trên các nền tảng mạng có dấu hiệu cắt ghép, suy diễn sai lệch hoặc đưa ra nhận định không có cơ sở, ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín và hoạt động của chúng tôi”.

Hiện tại, phía bác sĩ Cung đưa ra hướng xử lý và khắc phục gồm 3 vấn đề: (1) Đang làm việc với nhãn hàng và các đơn vị liên quan để xác minh tận gốc sự việc, đảm bảo mọi vấn đề đều có căn cứ rõ ràng; (2) Nếu phát hiện có sai sót trong khâu vận hành hoặc truyền thông, DrCung Healthcare sẵn sàng nhận trách nhiệm và điều chỉnh; (3) Đang thu thập bằng chứng và làm việc với pháp lý đề làm việc các cá nhân hoặc đơn vị có hành vi đưa thông tin sai sự thật, nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của khách hàng và thương hiệu.

Ngoài ra đơn vị này cũng đảm bảo sẵn sàng đối thoại minh bạch với khách hàng, cơ quan chức năng và đối tác để làm rõ vấn đề, đồng thời hỗ trợ từng khách hàng khi khách liên hệ.

Tuy nhiên, người tiêu dùng lại tiếp tục đặt câu hỏi với phía bác sĩ Cung. Bởi lẽ 3 hướng xử lý và khắc phục này, bác sĩ Cung chưa nhắc đến vấn đề quan trọng nhất: Nếu phát hiện sản phẩm chất lượng không đảm bảo thì sẽ xử lý thế nào?

Theo ghi nhận đến chiều 9/6, phía Lê Anh Nuôi chưa có bất kỳ phản hồi nào. Tài khoản @le_anh_nuoi có 1,8 triệu người theo dõi vẫn livestream bán hàng bình thường.

Trong khi đó, Phạm Thoại vẫn “ở ẩn” từ thời điểm nổ ra ồn ào từ thiện, chưa bán hàng trở lại và chưa có bất kỳ bài đăng nào liên quan đến vấn đề chốt đơn, bao gồm cả vấn đề yến sào từng bán trong quá khứ.

Hiện tại giỏ hàng của Lê Anh Nuôi, bác sĩ Cung, Phạm Thoại đều không có sự xuất hiện của yến sào chưng sẵn Đ.T.T.

"Không tìm thấy sản phẩm", "hết hàng" giữa thời điểm nổ ra tranh cãi

Yến sào Đ.T.T, từ website thương hiệu, đây là sản phẩm của Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Việt Cường Nhân. Theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, công ty này thành lập ngày 5/6/2009, người đại diện theo pháp luật kiêm Giám đốc là cá nhân Phạm Quốc Việt.

Tuy nhiên theo thông tin từ website, người đại diện là cá nhân cùng tên với thương hiệu.

Hiện tại, công ty được đặt tại trụ sở số 24/22, khu phố Thống Nhất 1, phường Dĩ An, TP. Dĩ An, Bình Dương. Ngành nghề kinh doanh chính của công ty này là Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (Chi tiết: Đại lý bán vé máy bay, vé ô tô, vé tàu hỏa, dịch vụ uỷ thác xuất nhập khẩu hàng hoá).

Trên website, yến sào Đ.T.T giới thiệu mình mang đến những sản phẩm tốt nhất từ thiên nhiên: “Chào mừng quý khách đến với gian hàng Yến sào Đ.T.T - nơi chúng tôi không chỉ mang đến những sản phẩm chất lượng từ thiên nhiên mà còn gửi gắm giá trị sức khỏe và hạnh phúc đến từng gia đình. Với khẩu hiệu “Có sức khỏe, có tất cả”, Yến sào Đ.T.T tự hào là thương hiệu uy tín, luôn đặt sức khỏe người tiêu dùng lên hàng đầu”.

Thương hiệu này cũng nhấn mạnh về thành phần và công dụng như sau: “Yến sào và đông trùng hạ thảo đều là những thực phẩm quý giá, giàu protein, khoáng chất và axit amin, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, chống lão hóa, và phục hồi sức khỏe cho người lớn tuổi, trẻ em, phụ nữ mang thai, và người mới ốm dậy”.

Giới thiệu về thành phần trong sản phẩm yến chưng sẵn Đ.T.T.

Theo ghi nhận vào chiều 9/6, trên toàn bộ nền tảng TMĐT và website của thương hiệu, chỉ còn yến thô, yến sợi, yến rút lông,... các sản phẩm yến sào chưng sẵn đều không thể tìm thấy hoặc đã hết hàng.

Yến sào Đ.T.T. chưa có bất kỳ phản hồi nào liên quan đến sản phẩm của mình, bất chấp các bình luận thắc mắc về chất lượng sản phẩm của cư dân mạng. Từ ngày 1/6 đến nay, thương hiệu yến sào này đã dừng đăng tải các video quảng cáo yến trên kênh 330k người theo dõi.

