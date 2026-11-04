Lập trình viên đột ngột xuất huyết não ở tuổi 36: Bác sĩ chỉ ra sai lầm khiến người trẻ trả giá đắt

Một cơn đau đầu dữ dội kèm nôn vọt khiến nam lập trình viên phải nhập viện cấp cứu. Kết quả chụp CT hé lộ tình trạng xuất huyết nghiêm trọng.

Tiểu Lưu, 36 tuổi, làm nghề lập trình viên tại Trung Quốc. Mỗi khi có dự án cần hoàn thành gấp, anh thường xuyên phải làm thêm giờ và thức khuya. Trong vài năm gần đây, anh cũng chưa từng đi khám sức khỏe tổng quát một cách bài bản, Sohu đưa tin.

Thời gian gần đây, Tiểu Lưu thỉnh thoảng bị chóng mặt, đau đầu. Đặc biệt, sau những đêm thức khuya, anh thường cảm thấy ù tai nghiêm trọng. Tuy nhiên, các triệu chứng lại thuyên giảm khi được ngủ đủ giấc nên anh không quá để tâm.

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Cho đến một buổi sáng, anh đột ngột bị đau đầu dữ dội, nôn ói thành vòi. Gia đình lập tức đưa anh đến bệnh viện. Kết quả kiểm tra cho thấy huyết áp của anh tăng vọt lên mức 175/96 mmHg. Chụp CT sọ não phát hiện tình trạng xuất huyết dưới nhện lan tỏa. May mắn là anh được đưa đến bệnh viện kịp thời nên không gặp hậu quả nghiêm trọng.

Bác sĩ cho biết trên thực tế, không hiếm gặp những bệnh nhân tăng huyết áp như Tiểu Lưu. Tuy nhiên, nhiều người không biết bản thân mắc bệnh cho đến khi phải nhập viện vì một tình trạng cấp cứu. Tuy nhiên, không phải ai cũng may mắn như Tiểu Lưu. Trong những trường hợp nghiêm trọng, người bệnh thậm chí có thể phải trả giá bằng tính mạng.

Tăng huyết áp – “sát thủ thầm lặng” trong cơ thể

Theo số liệu trong Báo cáo toàn cầu về tăng huyết áp năm 2025, trên thế giới có tới 1,4 tỷ người mắc tăng huyết áp vào năm 2024. Trong số đó, chỉ khoảng 1/5 người bệnh kiểm soát được tình trạng bệnh nhờ thuốc, thay đổi lối sống và các biện pháp can thiệp khác.

Tại Trung Quốc, tình hình cũng không mấy khả quan. Năm 2024, trong nhóm người trưởng thành từ 30-79 tuổi (khoảng 270 triệu người), có khoảng 29% mắc tăng huyết áp. Tuy nhiên, chỉ 57% biết mình mắc bệnh, 43% được điều trị và tỷ lệ thực sự kiểm soát tốt huyết áp chỉ đạt 18%.

Giáo sư Trịnh Bác, Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu Bệnh tim mạch, Bệnh viện Nhân dân Đại học Bắc Kinh, Trung Quốc, cho biết tăng huyết áp là yếu tố nguy cơ độc lập dẫn đến các bệnh tim mạch. Tuy nhiên, cộng đồng vẫn chưa quan tâm đúng mức đến tình trạng tăng huyết áp ở người trẻ và trung niên. Nhiều người chưa nhận thức đầy đủ về tác hại của bệnh, thậm chí lo ngại thuốc điều trị gây tác dụng phụ. Điều này khiến tỷ lệ nhận biết, điều trị và kiểm soát tăng huyết áp đều ở mức thấp.

Tăng huyết áp được y học gọi là “sát thủ thầm lặng” bởi bệnh thường khởi phát âm thầm, ít có triệu chứng rõ rệt trong giai đoạn đầu. Tuy nhiên, nếu tiếp tục tiến triển, bệnh có thể bất ngờ gây ra các biến cố tim mạch và mạch máu não.

Nhiều người cho rằng nếu cơ thể không có bất kỳ biểu hiện khó chịu nào thì không cần điều trị. Nhưng điều này hoàn toàn không đúng. Không có triệu chứng không đồng nghĩa với việc sức khỏe không gặp vấn đề. Phần lớn người mắc tăng huyết áp không cảm thấy bất thường rõ rệt, trong khi huyết áp tăng vẫn âm thầm gây tổn thương các cơ quan trên toàn cơ thể.

Những cơ quan quan trọng như tim, não và thận đều có thể bị ảnh hưởng, làm tăng nguy cơ mắc bệnh mạch vành, rối loạn nhịp tim, đột quỵ, bệnh thận mạn tính và bệnh mạch máu ngoại biên.

Theo số liệu của Cục Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh thuộc Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc, các bệnh tim mạch và mạch máu não chiếm hơn 40% tổng số ca tử vong ở người dân nước này. Trong đó, khoảng 70% số ca tử vong do đột quỵ và 50% số ca tử vong do nhồi máu cơ tim có liên quan đến tăng huyết áp.

Tăng huyết áp hiện là vấn đề sức khỏe rất phổ biến. Ngay cả ở người trẻ, huyết áp cũng có thể âm thầm tăng lên dù cơ thể chưa xuất hiện bất kỳ triệu chứng khó chịu nào. Vì vậy, mọi người nên kiểm tra huyết áp định kỳ và đến cơ sở y tế thăm khám kịp thời khi phát hiện chỉ số bất thường.