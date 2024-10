Lão nông tiết lộ những khác biệt của 2 loại cải thảo và 3 điểm phải lưu ý khi mua để tránh nhầm lẫn, chọn được loại ngon, an toàn

Vào mùa thu đông hàng năm, cải thảo là một trong những loại rau được ăn nhiều nhất. Có người thích dùng cải thảo làm món canh, xào, người khác lại thích muối dưa, làm kim chi... Trong quá trình chế biến các món ăn, có những khi chúng ta nhận thấy cải thảo rất ngon, nhưng đôi lúc lại thấy ăn thật nhạt nhẽo, kém vị. Tại sao lại có sự khác biệt lớn như vậy! Trên thực tế, nếu bạn là người trồng cải thảo hoặc là "tín đồ" của món rau này, thì sẽ nhận thấy rằng cải thảo được chia thành 2 loại. Một loại có lá màu vàng và một loại lá màu xanh. Mặc dù chúng đều là cải thảo nhưng nhìn bằng mắt thường có thể dễ dàng nhận thấy điểm khác biệt. Một lão nông trồng cải thảo lâu năm đã tiết lộ rằng: "Có một sự khác biệt rất lớn giữa 2 loại cải thảo này". Sau khi nghe giải thích cặn kẽ, chúng tôi đã thực sự được mở mang sự hiểu biết của mình về sự khác biệt tưởng như rất đơn giản của loại rau này. Chúng tôi cũng sẽ giải thích chi tiết về sự khác biệt giữa 2 loại này. Bạn hãy theo dõi và nắm bắt để lần tới mua không bị nhầm lẫn, chọn phải hàng không an toàn, kém chất lượng.

Loại thứ nhất: Cải thảo lá màu vàng

Cải thảo vàng (hay còn gọi là cải thảo lá màu vàng) là giống trồng vào mùa hè và mùa thu. Loại cải thảo này không chịu được lạnh và thường cần nhiệt độ trên 10 độ C để sinh trưởng và phát triển. Chúng sẽ được thu hoạch sau khoảng 50 ngày trồng. Khi cải thảo phát triển sẽ hút rất nhiều nước, đồng thời để tránh thất thoát lượng nước lớn, lá của cải thảo sẽ quấn chặt nên hàm lượng chất xơ trong cải thảo vàng tương đối cao. Loại rau cải thảo vàng này rất thích hợp để làm món xào, trộn, hoặc luộc.

Loại thứ hai: Cải thảo màu xanh

Cải thảo màu xanh (hay còn gọi là cải thảo lá màu xanh) có khả năng chịu lạnh tốt. Thậm chí vào mùa đông ở nhiệt độ dưới 0 loại cải thảo này vẫn chống chọi được. Loại bắp cải này thậm chí có chu kỳ phát triển tương đối dài - trong khoảng 100-120 ngày. Điều đó có nghĩa nó có thể phát triển rất lớn, nặng trung bình 2 đến hơn 3kg. Cải thảo màu xanh chứa lượng nước ít hơn và nhiều chất xơ nên sẽ rất thích hợp làm kim chi, muối dưa hoặc nhân bánh bao... Hơn nữa, khi bảo quản, do cải thảo xanh chứa ít nước hơn nên sẽ để được lâu, không bị thối (nếu bảo quản tốt) trong 1 tháng vào mùa thu đông.

Chọn mua cải thảo cần nắm vững 3 điểm để mua được loại tươi ngon chất lượng nhất

Điểm thứ nhất: Tuyệt đối không mua khi thấy cải thảo có đốm đen

Khi cải thảo được bày bán ngoài thị trường, quan sát bằng mắt bạn có thể thấy một số cây bị đốm đen trên bề mặt. Đây là tình trạng rau cải thảo bị bệnh trong quá trình nuôi trồng hoặc do bảo quản không đúng cách. Thông thường, cải thảo bị đốm đen không chỉ có mùi vị kém ngon mà về mặt hình thức cũng tệ. Do đó khi gặp những cây cải thảo bị đốm đen, bạn không nên mua. Hãy chọn mua những cây cải thảo có bề mặt trắng và khi chạm vào có cảm giác ướt, đây là loại tươi nhất.

Điểm thứ 2: Ngửi không thấy mùi bất thường

Mặc dù cải thảo là một loại rau không dễ bị hư hỏng do tính chất sinh lý của nó. Tuy nhiên có một số người bán vì để giữ được hình thức bên ngoài tươi ngon và tránh cho rau mất độ ẩm nên họ đã phun một ít formaldehyde hoặc các chất bảo quản khác lên bề mặt. Bề mặt của cải thảo sau khi bị phụ hóa chất rất khó làm sạch và dù bạn dùng cách nào để rửa thì hóa chất này vẫn còn đọng lại trên thân và lá. Các chất này sẽ gây hại cho sức khỏe của chúng ta. Do đó, khi mua cải thảo, bạn có thể dùng khướu giác của mình để ngửi. Nếu không thấy mùi hăng lạ bất thường thì hãy mua những cây cải thảo. Trường hợp bạn nhận thấy những cây cải thảo có mùi lạ, khó chịu, tuyệt đối không nên mua. Màu sắc của cải thảo được phun formaldehyde cũng thường sáng hơn so với thông thường, do formaldehyde có thể duy trì độ tươi của rau, khiến chúng trông tươi hơn.

Điểm thứ 3: Quan sát thân cải thảo

Khi mua cải thảo, bạn phải quan sát phần thân của nó. Bạn cầng biết rằng khi phần thân (bẹ cứng) càng dày thì hệ thống rễ của cải thảo càng phát triển. Điều đó có nghĩa trong quá trình trồng, loại cải thảo này được hút nhiều nước cho nên giá trị dinh dưỡng sẽ cao hơn. Việc cải thảo được hút nhiều nước trong quá trình trồng cũng giúp nó ăn ngon, chất lượng hơn. Nếu bạn đi chợ, thấy cải thảo mỏng, nhỏ thì không nên mua, giá trị dinh dưỡng của nó không đạt và vị nhạt, không hề ngon chút nào.

Trên đây là toàn bộ những bí mật mà lão nông dân trồng cải thảo tiết lộ cho bạn để chọn được loại nguyên liệu tươi ngon. Ngoài việc bạn phân biệt giữa cải thảo xanh và cải thảo vàng thì có 3 điểm cần chú ý, đó là: Không mua loại có đốm đen - Ngửi không thấy mùi bất thường - Quan sát thân cải thảo dày, giòn.