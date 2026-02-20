Lào Cai thu 700 tỷ đồng trong 6 ngày Tết

Theo báo cáo nhanh của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai , tính đến ngày 19/2 (mùng 3 Tết), Lào Cai ước đón khoảng 250.000 lượt khách, trong đó có 23.000 lượt khách quốc tế. Tổng thu từ du lịch toàn tỉnh ước đạt 700 tỷ đồng.

Trong các địa phương, Sa Pa tiếp tục là điểm đến thu hút đông du khách nhất với khoảng 71.600 lượt, chiếm tỷ trọng lớn trong tổng lượng khách toàn tỉnh. Tổng thu du lịch tại Sa Pa ước đạt 459 tỷ đồng, công suất phòng lưu trú đạt 90-95%. Khu vực trung tâm Lào Cai đón khoảng 50.500 lượt khách, trong đó khách quốc tế chiếm hơn 10.500 lượt.

Ken đặc du khách thông quan ngày mùng 2 Tết tại Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai. Ảnh: Quang Huy.

Một số điểm đến khác cũng ghi nhận lượng khách tăng khá như Mù Cang Chải với hơn 5.000 lượt khách, công suất phòng đạt 80-85%; Tú Lệ, Bắc Hà duy trì không khí du lịch sôi động trong suốt kỳ nghỉ Tết.

Tại khu vực cửa khẩu quốc tế Lào Cai , công tác kiểm soát xuất nhập cảnh được tổ chức chặt chẽ, thông suốt, bảo đảm an ninh, an toàn và tạo thuận lợi cho du khách. Lượng người xuất nhập cảnh duy trì ở mức cao, chủ yếu là công dân Việt Nam và Trung Quốc. Việc triển khai hệ thống kiểm soát tự động giúp rút ngắn thời gian làm thủ tục, hỗ trợ tích cực cho hoạt động du lịch qua biên giới.

Cùng với lượng khách tăng cao, các địa phương trong tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, lễ hội, chương trình nghệ thuật phục vụ Nhân dân và du khách như hội xuân, lễ hội truyền thống, triển lãm ảnh, trình diễn nghệ thuật dân tộc, trò chơi dân gian. Các hoạt động tập trung tại Sa Pa, Bắc Hà, Mù Cang Chải và nhiều xã, phường khác, tạo không khí vui tươi trong những ngày đầu năm mới.

Đánh giá chung của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai cho thấy, hoạt động du lịch Lào Cai dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 diễn ra ổn định, an toàn; công tác quản lý nhà nước được triển khai đồng bộ; các cơ sở lưu trú, dịch vụ cơ bản chấp hành nghiêm quy định về niêm yết giá, bảo đảm chất lượng phục vụ.