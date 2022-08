Lào Cai: 3 người bị thương do sét đánh, hàng trăm ngôi nhà hư hại

Theo Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai cho biết, đêm 4/8, sáng ngày 5/8 trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện mưa to kèm theo giông lốc tại nhiều nơi.



Một số địa phương như thị xã Sa Pa và TP. Lào Cai xuất hiện giông lốc, mưa lớn cục bộ gây ngập lụt, lũ ống trên các khe, suối, làm thiệt hại nhiều tài sản và nhà ở của nhân dân.

Theo thống kê ban đầu, tính đến thời điểm sáng 5/8, giông lốc và mưa lũ đã làm bị thương 3 người do bị sét đánh; hư hỏng 592 nhà dân (TP. Lào Cai 170 nhà, thị xã Sa Pa 413 nhà, huyện Bát Xát 9 nhà); 1 trường học và một số công trình hạ tầng giao thông, nhà văn hóa...

Dông lốc thổi bay mái nhà tại xã Thanh Bình, thị xã Sa Pa. Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN

Mưa lớn khiến nhiều nhà dân bị ngập úng, tập trung ở các phường Nam Cường, Bắc Cường, Kim Tân và xã Thống Nhất; những ngôi nhà bị thiệt hại một phần (dưới 30%) tập trung ở các xã Đồng Tuyển, Cam Đường, Tả Phời, Hợp Thành, Cốc San và phường Nam Cường.



Về sản xuất, mưa lũ khiến hơn chục héc ta ngô, lúa, hoa màu của nông dân các xã Thống Nhất, Cốc San, Cam Đường, Đồng Tuyển và phường Nam Cường bị ngập úng, vùi lấp, thiệt hại từ 30% - 70%. Cùng với đó, một số hộ chăn nuôi gia súc, gia cầm ở các địa phương cũng bị thiệt hại về con giống, hư hỏng về chuồng trại.

Trên địa bàn thị xã Sa Pa, tại xã Bản Hồ, mưa lớn đã gây ra lũ ống kéo theo đất đá tràn xuống Tỉnh lộ 152 thuộc địa phận thôn Hoàng Liên gây ách tắc giao thông cục bộ. Lũ ống cũng gây đổ, ngập khoảng 25 ha lúa đang chuẩn bị bước vào vụ thu hoạch thuộc các thôn Hoàng Liên, Bản Dền, Lave. Ngoài ra, mưa lớn cũng khiến cho khoảng 50 hộ dân tại thôn Hoàng Liên bị tốc mái, hư hỏng nhà cửa.

Tại xã Thanh Bình, mưa lũ gây đổ, vùi lấp gần 10 ha lúa, hơn 80 hộ dân thuộc hai xã Thanh Bình, Mường Hoa bị tốc mái, hư hỏng nhà cửa.

Tại huyện Bát Xát, trong đêm 4/8, trong khi giông lốc, sét đã đánh trúng nhà của gia đình ông Chảo Láo Tả, tại Xã Tòng Sành, làm 3 người bị thương (1 người phải đưa đến trạm y tế xã cấp cứu, 2 người bị thương nhẹ điều trị tại nhà). Cùng với đó, mưa lũ đã làm 6 nhà dân bị hư hỏng (xã Phìn Ngan 1 nhà, Quang Kim 1 nhà, Cốc Mỳ 4 nhà).

Sau khi xảy ra thiên tai, UBND các huyện, thị xã, TP đã huy động lực lượng tại chỗ giúp đỡ người dân sơ tán tài sản và bố trí chỗ ở tạm đối với các hộ có nhà bị hư hỏng.

Trong khi đó, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo, chiều và đêm nay, khu vực Bắc bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40-80mm, có nơi trên 100mm.

Ngày và đêm 6/8, khu vực Bắc bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40-80mm, có nơi trên 100mm; khu vực Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 30-60mm, có nơi trên 70mm.

Khu vực Hà Nội, từ nay đến đêm ngày 6/8, có lúc có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to.

Đợt mưa lớn này còn có khả năng kéo dài đến hết ngày 7/8. Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Ngoài ra, trong nhiều ngày tới, Tây Nguyên và Nam bộ có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to (thời gian mưa giông tập trung vào chiều và tối) với lượng mưa từ 20-40mm/24h, có nơi trên 50mm/24h.