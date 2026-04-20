Lãnh đạo Hà Nội chỉ đạo nóng cho kỳ tuyển sinh lớp 10

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn cho biết, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2026-2027 trên địa bàn Thành phố diễn ra ngày 30 và 31/5/2026.

Với tuyển sinh vào lớp 10 trường công lập không chuyên, Hà Nội thực hiện phương thức thi tuyển với ba bài thi độc lập gồm toán, ngữ văn, ngoại ngữ. Ước tính có gần 130.000 thí sinh đăng ký dự thi. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội dự kiến bố trí khoảng 250 điểm thi với hơn 5.400 phòng thi. Ngày 22/6, Sở công bố điểm thi và điểm chuẩn trúng tuyển. Học sinh xác nhận nhập học từ 13h30 ngày 25/6 đến ngày 27/6/2026.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Linh Phạm

Với các trường tư thục, Hà Nội áp dụng phương án xét tuyển. Nhà trường xây dựng phương án tuyển sinh căn cứ vào điểm xét tuyển của thí sinh tham dự kỳ thi vào lớp 10 trường công lập năm học 2026-2027; kết quả rèn luyện, học tập của học sinh ở cấp trung học cơ sở và các quy định khác của quy chế tuyển sinh. Học sinh đăng ký dự tuyển trực tuyến trên cổng thông tin của trường từ ngày 20/4/2026; xác nhận nhập học và nộp hồ sơ nhập học trước ngày 12/7/2026.

Kỳ tuyển sinh lớp 10 công lập năm nay có điểm mới đáng chú ý là bỏ điều kiện về nơi thường trú, bỏ quy định về khu vực tuyển sinh; học sinh được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng bất kỳ vào 3 trường công lập không chuyên; giảm 50% mức điểm chênh lệch khi xét tuyển nguyện vọng 2, nguyện vọng 3 giảm còn 0,5 điểm và 1 điểm.

Chuẩn bị cho kỳ tuyển sinh năm học 2026-2027, Thành phố Hà Nội có thêm 3 trường trung học phổ thông công lập gồm Hoàng Quán Chi (phường Yên Hòa); Việt Hùng (xã Việt Hùng) và Tiểu học - Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Minh Châu (xã Minh Châu).

Trường PTTH Hoàng Quán Chi vừa được xây dựng trên địa bàn phường Yên Hòa

Phát biểu tại cuộc họp, bà Vũ Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu các đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch tổ chức kỳ thi, tuyển sinh; lưu ý thông tin cụ thể về đầu mối tiếp nhận thông tin và hỗ trợ, xử lý các tình huống đột xuất. Ban chỉ đạo các xã, phường và người đứng đầu địa phương chịu trách nhiệm trước lãnh đạo thành phố về việc bảo đảm an toàn cho việc tổ chức kỳ thi, tuyển sinh trên địa bàn.

Bà Hà yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội lưu ý các nhà trường tổ chức cho học sinh kiểm tra lại toàn bộ thông tin cá nhân, nguyện vọng đăng ký… trên phiếu đăng ký dự thi được tải và in từ hệ thống, hoàn thành chậm nhất trước ngày 24/4; rà soát kỹ các địa điểm dự kiến tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10, hoàn thành trước ngày 30/4; đặc biệt quan tâm công tác tập huấn nghiệp vụ coi thi, trong đó lưu ý đến việc phát hiện, phòng ngừa việc sử dụng các thiết bị công nghệ cao để gian lận.