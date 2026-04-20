Công bố 12 nhóm ngành "hút" thí sinh nhất 2025: Kinh doanh - quản lý áp đảo, nhóm Sư phạm tăng mạnh

Theo công bố của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tại Hội nghị thông tin tuyển sinh đại học sáng 20/4, theo Lao Động, bức tranh lựa chọn ngành học năm 2025 tiếp tục ghi nhận sự áp đảo của nhóm ngành Kinh doanh và quản lý. Đây vẫn là “điểm đến” quen thuộc của đông đảo thí sinh khi cứ 5 em thì có 1 em theo học lĩnh vực này.

Cụ thể, trong hơn 681.000 thí sinh nhập học đại học, có hơn 146.000 em lựa chọn nhóm ngành Kinh doanh - quản lý, chiếm 21%. Tuy nhiên, đáng chú ý là tỷ lệ này đã giảm 4% so với năm 2024, cho thấy sức hút của nhóm ngành này tuy vẫn lớn nhưng không còn tăng trưởng như trước.

Đứng thứ hai là nhóm Công nghệ kỹ thuật với hơn 72.500 thí sinh nhập học, chiếm 10,6%, tăng hơn 1% so với năm ngoái. Đây được xem là tín hiệu rõ rệt cho thấy xu hướng dịch chuyển sang các lĩnh vực gắn với công nghệ và sản xuất đang ngày càng mạnh mẽ.

Đặc biệt, Bộ GD&ĐT đánh giá có sự khởi sắc đáng kể ở nhóm ngành công nghệ chiến lược. Theo đó, 44 ngành thuộc nhóm này đã tuyển được 150.400 thí sinh, chiếm tới 22% tổng số, cho thấy sức hút ngày càng lớn của những lĩnh vực mang tính nền tảng cho nền kinh tế số và công nghiệp hiện đại.

Bên cạnh đó, khối ngành đào tạo giáo viên cũng ghi nhận mức tăng mạnh cả về điểm chuẩn lẫn số lượng đăng ký xét tuyển, đồng thời tỷ lệ nhập học năm 2025 cũng tăng lên đáng kể. Đây là tín hiệu tích cực trong bối cảnh ngành giáo dục đang cần bổ sung nguồn nhân lực chất lượng.

Trong danh sách 12 nhóm ngành được nhiều thí sinh lựa chọn nhất năm 2025, các lĩnh vực còn lại cũng ghi nhận tỷ lệ ổn định, bao gồm: Nhân văn (9,6%), Máy tính và công nghệ thông tin (9,2%), Sức khỏe (7,8%), Kỹ thuật, Khoa học và đào tạo giáo viên (5,8%), Khoa học xã hội và hành vi (4,8%),...

Ở góc nhìn tổng thể, năm ngoái các trường đại học tuyển gần 760.000 sinh viên, với tỷ lệ nhập học đạt khoảng 90%. Như vậy, trong tổng số 1,1 triệu thí sinh tốt nghiệp THPT, có khoảng 59% lựa chọn tiếp tục học đại học.

12 nhóm ngành hot nhất năm 2025

Về phương thức xét tuyển, ba hình thức phổ biến nhất vẫn là xét điểm thi tốt nghiệp THPT (50%), xét học bạ (29%) và xét tuyển kết hợp (15%). Tuy nhiên, Bộ GD&ĐT cho biết xét tuyển bằng kết quả học tập bậc THPT đang có xu hướng giảm so với năm 2024, trong khi một số phương thức khác thậm chí không có thí sinh nhập học.

Lựa chọn ngành học của thí sinh năm 2025 không còn “đóng khung” trong những ngành truyền thống như trước, mà đang dần phản ánh rõ hơn nhu cầu của thị trường lao động và xu hướng phát triển của nền kinh tế. Kinh doanh - quản lý vẫn giữ vị trí dẫn đầu, nhưng sự trỗi dậy của các nhóm ngành công nghệ, kỹ thuật và đào tạo giáo viên cho thấy một sự dịch chuyển đáng kể trong tư duy chọn ngành.

Trong bối cảnh chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và công nghiệp hóa diễn ra mạnh mẽ, những ngành học gắn với công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững đang dần trở thành “điểm đến mới” của thí sinh. Điều này không chỉ phản ánh sự thay đổi trong nhận thức của người học, mà còn cho thấy hệ thống giáo dục đại học đang từng bước thích nghi với yêu cầu thực tiễn.

Tuy nhiên, phía sau những con số, câu chuyện chọn ngành vẫn luôn là bài toán cá nhân hóa. Một ngành học hot chưa chắc đã phù hợp với tất cả và ngược lại, những ngành ít được chú ý vẫn có thể mang lại cơ hội lớn nếu người học có định hướng rõ ràng. Khi thị trường lao động ngày càng cạnh tranh, yếu tố quyết định không chỉ nằm ở việc chọn đúng ngành, mà còn ở việc người học có đủ năng lực để theo đuổi và phát triển trong chính lĩnh vực đó hay không.

