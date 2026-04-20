4 nhóm ngành nghề tưởng sẽ bị AI "nhấm chìm", nhưng thực tế vẫn sống khỏe

Trong làn sóng phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo, nhiều dự báo từng cho rằng hàng loạt công việc sẽ biến mất. Thậm chí, một số nghiên cứu ước tính AI có thể tự động hóa tới 25% công việc hiện nay trên toàn cầu.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy không phải nghề nào cũng dễ bị thay thế. Những lĩnh vực gắn với cảm xúc, sáng tạo, tư duy chiến lược và kỹ năng thực hành vẫn là “vùng an toàn” tương đối trong kỷ nguyên AI . Dưới đây là 4 nhóm nghề tiêu biểu từng bị nghi ngờ nhưng vẫn phát triển rất tốt.

Ngành sáng tạo nội dung

Sự xuất hiện của các công cụ AI có thể viết bài, tạo hình ảnh hay dựng video từng khiến nhiều người tin rằng ngành sáng tạo nội dung sẽ bị thay thế đầu tiên. Tuy nhiên, các chuyên gia chỉ ra rằng AI chủ yếu dựa trên dữ liệu có sẵn và khả năng tái tổng hợp, trong khi sáng tạo thực sự lại đến từ trải nghiệm cá nhân, góc nhìn riêng và cảm xúc con người . Chính vì vậy, vai trò của người làm nội dung không biến mất mà chuyển dịch từ “người sản xuất” sang “người định hướng và sáng tạo giá trị”.

Trong thực tế, những content creator, nhà báo, marketer hay designer vẫn có nhu cầu rất lớn, đặc biệt là những người có tư duy storytelling và cá tính rõ ràng. AI có thể hỗ trợ tốc độ, nhưng “chất người” mới là thứ giữ chân khán giả. Vì thế, ngành này không hề chết đi, mà đang bước vào giai đoạn cạnh tranh cao hơn về chất lượng.

Ngành y tế

Y tế là một trong những lĩnh vực ứng dụng AI mạnh mẽ nhất hiện nay, từ chẩn đoán hình ảnh đến phân tích dữ liệu bệnh án. Tuy nhiên, các nghiên cứu đều nhấn mạnh rằng những yếu tố như đạo đức nghề nghiệp, giao tiếp với bệnh nhân và quyết định điều trị vẫn cần con người đảm nhiệm . AI có thể đưa ra gợi ý, nhưng không thể thay thế hoàn toàn bác sĩ trong những tình huống phức tạp.

Ngoài ra, chăm sóc sức khỏe còn liên quan trực tiếp đến cảm xúc và niềm tin của bệnh nhân, điều mà máy móc khó có thể xây dựng. Trong bối cảnh dân số già hóa và nhu cầu chăm sóc y tế ngày càng tăng, ngành này không chỉ “sống khỏe” mà còn thiếu hụt nhân lực ở nhiều quốc gia.

Giáo dục

Dù AI có thể cung cấp thông tin nhanh chóng và cá nhân hóa việc học, nhưng giáo dục không chỉ dừng lại ở việc truyền tải kiến thức. Người thầy còn đóng vai trò định hướng, truyền cảm hứng và hình thành tư duy cho học sinh. Đây là những yếu tố mang tính con người mà AI chưa thể thay thế hoàn toàn .

Trong thực tế, công nghệ đang khiến ngành giáo dục thay đổi, nhưng theo hướng hỗ trợ chứ không thay thế. Giáo viên ngày nay có thể tận dụng AI để tối ưu bài giảng, trong khi vẫn giữ vai trò trung tâm trong lớp học. Điều này khiến giáo dục trở thành một trong những ngành có tính ổn định cao trong dài hạn.

Lao động kỹ thuật

Một điểm thú vị là trong khi nhiều công việc văn phòng bị AI đe dọa, các ngành nghề đòi hỏi kỹ năng thực hành như kỹ thuật, cơ khí, sửa chữa hay vận hành sản xuất lại có tính ổn định cao. Lý do là những công việc này yêu cầu khả năng xử lý tình huống linh hoạt và thao tác thực tế, điều mà robot hiện nay chưa thể thay thế hoàn toàn .

Theo nhiều báo cáo lao động, nhóm nghề này vẫn có nhu cầu tuyển dụng lớn và ổn định trong dài hạn, đặc biệt trong bối cảnh công nghiệp hóa và tự động hóa phát triển mạnh. Thay vì bị AI “lấy mất việc”, lực lượng lao động kỹ thuật đang dần trở thành mắt xích quan trọng để vận hành chính những hệ thống công nghệ đó.

Nhìn tổng thể, AI không đơn thuần là “kẻ thay thế”, mà là công cụ làm thay đổi cách con người làm việc. Những nghề mang tính lặp lại có thể bị đào thải, nhưng các lĩnh vực đòi hỏi sáng tạo, cảm xúc, tư duy và kỹ năng thực tế vẫn giữ vững vị trí. Điều quan trọng không nằm ở việc chọn ngành “an toàn”, mà là khả năng thích nghi và nâng cấp bản thân trong chính ngành nghề đó.