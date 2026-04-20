Xem xong video đưa con đi học này, tôi mới hiểu bao nhiêu cha mẹ đã thất bại trong "giáo dục ẩn" tại gia đình

Cách đây không lâu, có một đoạn video quay tại cổng trường bất ngờ viral khắp MXH Trung Quốc. Một phụ huynh lái xe đưa con đi học, khi đứa trẻ vội vàng xuống xe đã không chú ý đến chiếc xe điện bên cạnh, vô tình va phải hai mẹ con cũng đang tới trường. Chiếc xe điện ngã nhào, hai mẹ con nọ loạng choạng ngã xuống đường trông rất đau xót.

Thế nhưng, cảnh tượng tiếp theo mới thực sự khiến người xem cảm thấy lạnh lòng. Cô bé bước xuống từ ô tô nhìn hai mẹ con bị ngã mà không hề có một chút hối lỗi, không một chút hoảng loạn khi gây ra chuyện, càng không có ý định tiến lại gần để đỡ họ dậy. Cô bé chỉ nhìn thản nhiên vài cái rồi rời đi, như thể chuyện đó hoàn toàn không liên quan đến mình.

Còn phụ huynh cầm lái, từ đầu đến cuối không hề xuống xe, không một lời xin lỗi, không kiểm tra tình trạng người bị nạn, càng không có ý định chịu trách nhiệm mà trực tiếp nhấn ga rời đi. Thật may là có người đi đường đã báo cảnh sát và chủ xe sau đó đã nhận hình phạt thích đáng.

Cảnh tượng va chạm khiến nhiều người suy ngẫm

Đoạn video không có tình tiết phức tạp nhưng lại khiến chúng ta phải suy ngẫm sâu sắc. Hằng ngày, chúng ta luôn khổ tâm dặn dò con phải làm người lương thiện, phải biết lễ phép, có trách nhiệm và dũng cảm... Thế nhưng, thứ thực sự quyết định gia giáo tốt hay xấu, giáo dưỡng cao hay thấp của một đứa trẻ chưa bao giờ là những khẩu hiệu đầu môi, mà là giáo dục âm thầm trong gia đình.

Khẩu hiệu có thể quên, nhưng ánh mắt, giọng điệu và hành vi sẽ bộc lộ qua phản ứng đầu tiên của đứa trẻ khi gặp chuyện. Đó là sự lựa chọn bản năng đã khắc sâu vào xương tủy.

Con cái chính là tấm gương phản chiếu chân thực nhất bóng dáng của cha mẹ

Có một sự thật là trẻ con như một tấm gương, phản chiếu những gì chân thực nhất từ cha mẹ. Trẻ bình thường là người chân thành hay hư hỏng, khi gây họa là người chịu trách nhiệm hay trốn tránh, khi cảm xúc lên cao là bình tĩnh đối thoại hay giận dữ thô lỗ... tất cả đều học từ cha mẹ.

Trong cuộc sống, những kịch bản này diễn ra ở khắp mọi nơi:

Cha mẹ tùy tiện nói tục, trẻ từ nhỏ đã mở miệng là lời lẽ không hay, thiếu lễ phép.

Cha mẹ bất kính với người lớn tuổi, trẻ lớn lên cũng sẽ đối xử lạnh nhạt, xa cách với chính cha mẹ mình.

Cha mẹ thích chiếm lợi nhỏ, duy lợi là bản chất, trẻ sẽ trở nên tham lam, ích kỷ và có tầm nhìn hẹp hòi.

Những khoảnh khắc đời thường không cần diễn kịch này mới chính là thứ cấu thành nên nền tảng nhận thức thế giới của một đứa trẻ. Chúng ta luôn phàn nàn con cái không hiểu chuyện, thiếu giáo dưỡng, nhưng lại chưa từng phản tỉnh xem liệu bản thân có đang làm một tấm gương xấu hay không.

Những thói xấu "vô hại" của cha mẹ là mầm mống hủy hoại tương lai con trẻ

Một cư dân mạng từng chia sẻ câu chuyện đáng suy ngẫm về mẹ của mình. Khi đi mua rau, bà luôn tiện tay lấy thêm vài nhánh hành; đi siêu thị thì lén nhét một nắm túi nilon vào túi; thỉnh thoảng lại mang về nhà một tập giấy in hay hộp bút viết từ cơ quan...

Lúc nhỏ, người con cảm thấy vô cùng hổ thẹn vì hành vi của mẹ. Nhưng sau này khi đi du học, trong một lần phát hiện ra việc không quẹt thẻ cũng có thể đi xe buýt, người con đã nảy sinh ý định "trốn vé" theo bản năng. Cô ấy cứ ngỡ chuyện này không ai biết, nhưng ở nước ngoài, hồ sơ tín dụng cá nhân được xem trọng cực kỳ. Hành vi trốn vé đã bị hệ thống ghi lại. Đến khi tốt nghiệp đi xin việc, dù thành tích xuất sắc, cô vẫn bị đưa vào "danh sách đen" của các nhà tuyển dụng.

Đến lúc đó cô mới bừng tỉnh, những thói xấu tưởng chừng nhỏ nhặt của người mẹ đã âm thầm khắc sâu vào máu thịt của mình từ bao giờ không hay. Mỗi lỗi nhỏ, mỗi tính xấu của đứa trẻ thực chất đều là sự phản chiếu vấn đề của chính cha mẹ.

Trong giáo dục gia đình, sự làm gương của cha mẹ đóng một vai trò vô cùng quan trọng

Giáo dục đỉnh cao không nằm ở lời nói mà nằm ở sự làm gương

Cốt lõi của giáo dục nằm ở việc dùng sinh mệnh để ảnh hưởng đến sinh mệnh. Những bậc cha mẹ thông thái không bao giờ dùng đạo lý lớn lao để ép buộc con cái, mà dùng chính lời nói và hành động của mình để làm gương.

Nhà báo nổi tiếng Bạch Nham Tùng (Trung Quốc) có thói quen sau khi đi thang máy lên tầng nhà mình, ông luôn nhấn nút số "1" để thang máy quay trở lại tầng một. Ông giải thích với con trai rằng làm vậy sẽ giúp những người hàng xóm đi làm về muộn không phải chờ lâu. Ông chưa bao giờ ép con "sau này con cũng phải làm thế", nhưng đứa trẻ nhìn thấy và ghi nhớ trong lòng. Mỗi khi đi thang máy, cậu bé đều chủ động nhấn nút đưa thang máy về lại tầng một. Đúng như ông nói: "Thử thách lớn nhất của việc làm cha mẹ trước hết nằm ở chỗ bạn đang làm gì".

Mọi hành động nhỏ bé nhưng tử tế của cha mẹ đều là hạt giống tốt đẹp gieo vào lòng con trẻ:

Trên tàu điện ngầm, người mẹ dùng tay đỡ lấy chân đứa con đang ngủ vì sợ con đạp trúng hành khách bên cạnh.

Trong trung tâm thương mại, đứa trẻ vô tình làm đổ bát cháo, người mẹ đích thân dạy con cách lau dọn sạch sẽ.

Một cậu bé hay đi bậy trong thang máy, người mẹ biết chuyện đã bắt con viết bản kiểm điểm xin lỗi cả khu phố và yêu cầu con tự mình lau dọn thang máy sạch bóng trong suốt một tháng.

Giáo dục không phải là những lời giáo huấn lặp đi lặp lại mà là cha mẹ dùng thân mình làm gương. Bạn đối xử dịu dàng với thế giới, trẻ sẽ học được sự lương thiện; bạn bao dung với người khác, trẻ sẽ học được sự độ lượng; bạn tuân thủ quy tắc và có trách nhiệm, trẻ sẽ biết chừng mực và biết gánh vác.