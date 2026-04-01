Nữ sinh lớp 12 mượn điện thoại của chủ quán quen vào phòng thi quay cóp rồi bị bắt: Phụ huynh ép người cho mượn quỳ lạy xin lỗi

Trong mọi kỳ thi, gian lận là một điều tối kỵ, nhưng cách hành xử của phụ huynh khi con trẻ mắc lỗi đôi khi còn đáng sợ hơn cả bản thân lỗi lầm đó. Mới đây, một sự việc hy hữu xảy ra tại Trùng Khánh (Trung Quốc) đã khiến dư luận bàng hoàng khi một nữ sinh lớp 12 mượn điện thoại của chủ quán ăn để đi thi, sau khi bị giám thị bắt quả tang, phụ huynh thay vì dạy bảo con lại quay sang ép chủ quán phải quỳ gối xin lỗi vì... "đã cho mượn điện thoại".

Sự việc bắt đầu khi một nữ sinh lớp 12 thường xuyên ghé quán canh tê cay trước cổng trường nên có mối quan hệ khá thân thiết với người phụ nữ chủ quán. Vào ngày 13/4, nữ sinh này đã ngỏ ý mượn điện thoại của chủ quán với lý do "cần dùng để tham gia một kỳ thi trực tuyến". Vì tin tưởng và muốn giúp đỡ học sinh, người chủ quán đã không ngần ngại cho mượn.

Tuy nhiên, thay vì dùng đúng mục đích, nữ sinh này đã lén mang điện thoại vào phòng thi chính thức để gian lận. Trong quá trình thi, chuông báo thức trong điện thoại bỗng nhiên reo lên tới 3 lần, khiến giám thị chú ý và bắt quả tang hành vi vi phạm quy chế thi cử nghiêm trọng này.

Bi kịch thực sự bắt đầu khi phụ huynh của nữ sinh biết chuyện. Thay vì nhìn nhận sai lầm của con mình, người mẹ đã kéo đến cổng trường, lớn tiếng chất vấn và mắng chửi chủ quán trước mặt rất đông người qua đường.

Người mẹ này gay gắt quát tháo: "Việc cho học sinh mượn điện thoại có ý nghĩa gì bà biết không? Bây giờ nhà trường bắt được rồi, bà định xử lý thế nào?". Trước sức ép quá lớn và sự hung hăng của phụ huynh, người chủ quán tội nghiệp đã phải quỳ sụp xuống đất, liên tục nói: "Tôi sai rồi" để mong yên chuyện.

Sau khi biết tin con gian lận bị bắt quả tang, người mẹ đã đến gặp chủ quán ăn nơi con mình mượn điện thoại và làm ầm lên

Nữ chủ quán không còn cách nào khác ngoài quỳ lạy xin lỗi

Vào ngày 14/4, trường Trung học Thực nghiệm quận Khai Châu, Trùng Khánh - nơi nữ sinh gian lận theo học đã chính thức phát đi thông báo về vụ việc.

Theo đó, giám thị nhà trường xác nhận đã phát hiện một thí sinh mang theo điện thoại mượn từ người bán hàng bên ngoài vào phòng thi trái quy định. Sự việc tranh chấp giữa phụ huynh và chủ quán diễn ra vào tối cùng ngày là mâu thuẫn ngoài khuôn viên trường. Hiện tại, hai bên đã tự nguyện đạt được thỏa thuận hòa giải tại văn phòng điều phối của đồn cảnh sát khu vực. Về phía học sinh, nhà trường đã đưa ra hình thức kỷ luật nghiêm khắc theo đúng quy chế.

Nhà trường cũng nhấn mạnh sẽ coi đây là bài học để tăng cường công tác phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong việc giáo dục nhân cách cho học sinh.

Khi sự bao che mù quáng cắt đứt con đường trưởng thành của trẻ

Vụ việc này không đơn thuần chỉ là một vụ gian lận thi cử thông thường mà nó bóc trần những lỗ hổng chết người trong tư duy giáo dục của không ít gia đình hiện nay. Nhiều người cho rằng, sai lầm lớn nhất của người mẹ trong câu chuyện không phải là việc tức giận vì con bị bắt quả tang, mà là nỗ lực tìm kiếm một "kẻ thế thân" để trút bỏ trách nhiệm. Hành động ép người giúp đỡ con mình phải quỳ gối xin lỗi là một sự đảo lộn giá trị đạo đức nghiêm trọng. Nó vô tình dạy đứa trẻ rằng khi con làm sai, con không cần hối lỗi, chỉ cần tìm được người để đổ lỗi thì con sẽ trở nên vô tội.

Bên cạnh đó, hành vi này còn thể hiện sự lệch lạc đáng báo động về lòng biết ơn trong xã hội. Người chủ quán cho mượn điện thoại hoàn toàn xuất phát từ sự tin tưởng và lòng tốt. Việc phụ huynh quay lại "cắn ngược" người đã giúp đỡ con mình chính là biểu hiện của sự vô ơn, khiến những mầm mống tử tế giữa người với người dần bị thui chột. Khi sự tử tế bị đáp trả bằng sự nhục mạ, người ta sẽ dần chọn cách thờ ơ để bảo vệ bản thân, và đó là một mất mát lớn cho môi trường giáo dục cộng đồng.

Đứng sau hành động hung hăng của người mẹ có lẽ là nỗi sợ hãi về việc tương lai của con bị hủy hoại do vết nhơ gian lận. Thế nhưng, bà đã quên mất rằng một học sinh có thể trượt một kỳ thi và bắt đầu lại, nhưng một đứa trẻ hỏng về nhân cách do sự bao che mù quáng của cha mẹ thì rất khó để sửa chữa. Giáo dục gia đình là nền tảng, nếu cha mẹ sử dụng bạo lực và bất công để khỏa lấp sai lầm, họ đang tự tay đóng sập cánh cửa trưởng thành thực sự của con mình.

Thay vì ép người khác quỳ xuống, điều người mẹ nên làm là dạy con cách đứng thẳng để đối diện với sai lầm. Thà để con nhận một điểm kém nhưng giữ được lòng tự trọng và hiểu thấu giá trị của sự trung thực, còn hơn đạt điểm cao bằng sự gian dối và xây dựng tương lai trên sự tủi nhục của người khác.

Theo QQ