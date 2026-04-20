17 học sinh đồng loạt "tố" bị giáo viên... tác động vật lý

Ngày 20-4, theo nguồn tin của phóng viên Báo Người Lao Động, Trường THCS Trương Văn Chỉ ở xã Hiếu Thành, tỉnh Vĩnh Long vừa tổ chức cuộc họp giải quyết phản ánh của học sinh lớp 7/2 đối với thầy L.V.B, giáo viên bộ môn Toán.

Trường THCS Trương Văn Chỉ, nơi xảy ra sự việc

Theo đó, 17 học sinh phản ánh đã bị thầy B. gõ đầu, nhéo mạnh lỗ tai, đánh bằng roi. Thậm chí, có em còn cho biết thầy B. đã dùng cây đánh vào đùi khi em làm bài sai hình vẽ. Một số học sinh khác phản ánh thầy B. thường xuyên dùng sách hoặc thước kẻ gõ mạnh vào đầu khi các em không hiểu bài hoặc quay xuống hỏi bạn.

Đa số các học sinh đều bày tỏ sự sợ hãi và mệt mỏi mỗi khi đến tiết học của thầy B. Nguyện vọng chung của các em là mong thầy thay đổi phương pháp và "đừng đánh học sinh nữa".

Làm việc với nhà trường, thầy B. đã thừa nhận sự việc, xác nhận những gì các em nói là đúng và cam kết sẽ cố gắng khắc phục, điều chỉnh hành vi để đáp ứng nguyện vọng của học sinh.

Tại cuộc họp, cô T.T.X, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Trương Văn Chỉ, đã ghi nhận ý kiến của 17 học sinh. Lãnh đạo nhà trường khẳng định mục đích của thầy giáo là muốn giáo dục học sinh nhưng phương pháp không phù hợp. Ban giám hiệu trường sẽ có hướng xử lý và yêu cầu thầy B. phải điều chỉnh ngay lập tức.