Lặng lẽ mở 16 điểm bán lẻ khắp Châu Á, CHAUTFIFTH quay trở lại thị trường Việt Nam bằng 2 event hoành tráng

Không chỉ là một local brand quen thuộc với giới trẻ, CHAUTFIFTH đã phát triển hệ thống 16 điểm bán lẻ tại châu Á và chuẩn bị mở thêm cửa hàng thứ hai tại Singapore.

Tháng 10 vừa qua, thương hiệu túi xách Việt còn liên tiếp tổ chức những sự kiện quy tụ dàn hoa hậu, fashionista và nhiều gương mặt nổi bật, mang đến loạt trải nghiệm kết hợp thời trang, nghệ thuật và âm nhạc.

Nhắc đến CHAUTFIFTH, nhiều người có thể nghĩ ngay đến những chiếc túi xách cá tính, nhưng không phải ai cũng biết thương hiệu Việt này đã phát triển hệ thống 16 điểm bán lẻ tại châu Á. Đáng chú ý, CHAUTFIFTH còn đang chuẩn bị khai trương cửa hàng thứ hai tại Singapore vào tháng 11/2026, đúng dịp tròn một năm bước ra thị trường quốc tế. Trong lúc tiếp tục mở rộng hoạt động kinh doanh, thương hiệu cũng vừa có một tháng 10 khá náo nhiệt tại TP.HCM với chuỗi sự kiện INTO BLOOM, biến cửa hàng tại Vạn Hạnh Mall thành điểm hẹn của thời trang, nghệ thuật và những trải nghiệm dành cho giới trẻ.

Khi các nàng hậu cùng hẹn nhau giữa một khu vườn hoa

Mở màn chuỗi hoạt động tháng 10 là INTO BLOOM diễn ra ngày 16/10, quy tụ Hoa hậu – Diễn viên Đoàn Thiên Ân, Diễn viên Đoàn Minh Anh, Á Hậu Miss Universe Vietnam Trịnh Thị Hồng Đăng cùng loạt fashionista và nhà sáng tạo nội dung như Top 5 Miss World Vietnam 2023 Trần Thị Thoa Thương , Stylist Thuận Từ, Đan Tiên, Zicky Lee, Choco Trúc Phương, Jackie Njine...

Hoa hậu – Diễn viên Đoàn Thiên Ân - Diễn viên Đoàn Minh Anh - Á Hậu Miss Universe Vietnam Trịnh Thị Hồng Đăng

Stylist Thuận Từ - Top 5 Miss World Vietnam Trần Thị Thoa Thương - Zicky Lee - Đan Tiên - Ca sĩ Jackie Njine - Makeup Artist Jessy Nguyen

Giữa không gian BLOOM SPACE ngập tràn cảm hứng từ hoa, những thiết kế túi xách của CHAUTFIFTH được kết hợp cùng nghệ thuật sắp đặt, tạo nên một khu vườn đầy màu sắc. Khách mời còn được khám phá nghệ thuật hoa cùng Nixon Tran từ When S till và tự tay thực hiện những tác phẩm độc đáo tại workshop Quirky Flower.

Không chỉ là một buổi hẹn của những gương mặt nổi bật trong giới thời trang, INTO BLOOM còn gửi gắm tinh thần "Bloom Out of Bounds", tôn vinh vẻ đẹp tự do và cá tính riêng của mỗi người phụ nữ. Và khi không gian nghệ thuật hoa vừa khép lại, CHAUTFIFTH đã chuẩn bị một cuộc hẹn hoàn toàn khác cho ngày 20/10.

Từ khu vườn nghệ thuật đến đêm hội thời trang và âm nhạc

Chỉ bốn ngày sau INTO BLOOM, cửa hàng CHAUTFIFTH tại Vạn Hạnh Mall tiếp tục trở thành điểm hẹn của đông đảo khách hàng và người yêu thời trang với BLOOM THE NIGHT, sự kiện đặc biệt diễn ra đúng dịp Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Nếu INTO BLOOM mang đến không gian nhẹ nhàng với nghệ thuật hoa, BLOOM THE NIGHT lại khoác lên mình màu sắc sôi động hơn khi kết hợp những màn trình diễn âm nhạc, hoạt động giao lưu và các trải nghiệm mua sắm.

undefined

Sự kiện có sự góp mặt của nhiều gương mặt trong lĩnh vực giải trí và thời trang như Diễn viên Nguyễn Minh Trang, Ca sĩ - Người mẫu BNAT, Jackie Njine, PinkBunny, Lừng Nguyễn cùng các nhà sáng tạo nội dung.

Diễn viên Nguyễn Minh Trang - Ca sĩ Jackie Njine - Ca sĩ-diễn viên BNAT - Ca sĩ PinkBunny - Model Lừng Nguyễn

Một trong những điểm nhấn của chương trình là hoạt động Secret Gift 20.10, với hàng trăm phần hoa và quà được CHAUTFIFTH chuẩn bị dành tặng khách hàng và người tham dự. Bên cạnh đó, các minigame và hoạt động tương tác cũng góp phần mang đến không khí hào hứng cho đêm hội.

Hai sự kiện diễn ra cách nhau chỉ bốn ngày nhưng mang hai màu sắc khác biệt. Từ không gian nghệ thuật hoa đến đêm nhạc sôi động, CHAUTFIFTH cho thấy cách một cửa hàng thời trang có thể trở thành điểm hẹn để giới trẻ gặp gỡ, khám phá và tận hưởng những trải nghiệm mới, thay vì chỉ đơn thuần đến mua sắm.

Từ local brand Việt đến chuỗi 16 điểm bán lẻ tại châu Á

Đằng sau chuỗi sự kiện tháng 10 là hành trình phát triển đáng chú ý của CHAUTFIFTH. Từ những thiết kế túi xách và phụ kiện được chế tác thủ công tại Việt Nam, thương hiệu đã từng bước mở rộng hệ thống lên 16 điểm bán lẻ tại châu Á, đưa sản phẩm thời trang Việt đến gần hơn với khách hàng quốc tế.

Đặc biệt, CHAUTFIFTH đang chuẩn bị khai trương cửa hàng thứ hai tại Singapore vào tháng 11/2026 tại Bugis Junction - một trong những Trung tâm thương mại sầm uất nhất Singapore. Đây cũng là dịp kỷ niệm một năm kể từ khi thương hiệu chính thức bước ra thị trường quốc tế, tiếp nối hành trình mở rộng của một thương hiệu thiết kế Việt Nam.

Không chỉ đầu tư vào hệ thống cửa hàng, CHAUTFIFTH còn theo đuổi triết lý "Experiential Lab", kết hợp giữa thiết kế sản phẩm, khám phá chất liệu và trải nghiệm nghệ thuật. Những hoạt động như INTO BLOOM hay BLOOM THE NIGHT cũng là cách thương hiệu đưa tinh thần sáng tạo ấy đến gần hơn với khách hàng, để một cửa hàng thời trang không chỉ là nơi mua sắm mà còn là không gian gặp gỡ, khám phá và tìm kiếm cảm hứng.

Từ chuỗi 16 điểm bán lẻ tại châu Á đến những sự kiện thời trang và nghệ thuật liên tiếp trong tháng 10, CHAUTFIFTH đang cho thấy một hành trình thú vị của thương hiệu thời trang Việt. Và với cửa hàng thứ hai tại Singapore sắp ra mắt, cái tên này hứa hẹn sẽ còn mang đến nhiều điều đáng mong chờ trong thời gian tới.