Áo khoác gió đồng phục: Món quà sức khỏe vô giá dành cho nhân sự

Khi mùa đông cận kề, điều giữ chân và tiếp thêm động lực cho đội ngũ không chỉ dừng lại ở những chính sách trên giấy tờ, mà đến từ sự chăm sóc đúng thời điểm.

‏Trang bị áo khoác đồng phục trước khi đợt lạnh tràn về là cách Ban lãnh đạo gửi gắm sự thấu hiểu chân thành tới sức khỏe nhân sự - một khoản đầu tư thiết thực giúp củng cố nội lực và tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.‏

‏"Nhân sự khỏe - Doanh nghiệp mạnh": Đặt sức khỏe người lao động làm trọng tâm‏

‏Nhịp sống hối hả cùng những đợt gió lạnh thất thường dễ khiến người lao động cảm thấy mệt mỏi trên đường đi làm mỗi ngày. Việc trao tay chiếc áo khoác đồng phục chỉn chu không chỉ bảo vệ đội ngũ khỏi nguy cơ nhiễm lạnh, mà còn xóa tan khoảng cách nội bộ. Sự đồng hành thiết thực ấy giúp nhân sự an tâm gắn bó, đưa tập thể vượt qua áp lực công việc mùa cao điểm.‏

‏Thấu hiểu thực tế đó, nhiều doanh nghiệp hiện đại đã chủ động lựa chọn dòng sản phẩm‏ ‏áo khoác đồng phục‏ làm giải pháp bảo vệ sức khỏe toàn diện cho nhân sự. Một tập thể được quan tâm, bảo vệ từ những chi tiết nhỏ nhất sẽ tạo nên sợi dây gắn kết nội bộ bền chặt. ‏

‏Hải Anh: Nâng tầm diện mạo doanh nghiệp với BST áo gió 2026‏

‏Không dừng lại ở vai trò bảo vệ sức khỏe, áo khoác gió đồng phục còn là "vũ khí" truyền thông thị giác đắt giá. Bước sang mùa đông 2026, Đồng phục Hải Anh mang đến bước tiến mới trong thiết kế với phong cách tối giản, hiện đại và form dáng đứng chỉn chu, phù hợp với đa dạng ngành nghề từ văn phòng đến lực lượng thị trường.‏

‏Mỗi bộ trang phục đều được thiết kế và cắt may chuẩn theo bộ nhận diện thương hiệu. Hải Anh cung cấp giải pháp tư vấn và thiết kế miễn phí toàn diện: từ việc phối màu sắc nhận diện đến ứng dụng công nghệ in/thêu logo sắc nét, bền màu. Dưới đây là các bộ sưu tập áo khoác gió được yêu thích tại Hải Anh:‏

‏BST Windbreaker 04: Thiết kế hiện đại, năng động

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‏BST Windbreaker 03: Tối giản, chuẩn nhận diện

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‏BST Windbreaker 02: Thanh lịch và đa dụng

Chọn đồng phục áo gió chất lượng: Đột phá từ công nghệ vải mới 2026‏

‏Để mỗi chiếc áo nhà Hải Anh thực sự trở thành "lá chắn" bảo vệ sức khỏe người mặc trước thời tiết, thương hiệu ứng dụng chất liệu cao cấp như Nanomate, Warm Mate kết hợp công nghệ xử lý bề mặt thế hệ mới, tạo nên chuẩn mực mới giúp giải quyết bài toán mỏng nhẹ nhưng vẫn bảo vệ tối đa:‏

‏Cản gió và giữ ấm vượt trội: Cấu trúc dệt mật độ sợi cao giúp ngăn chặn tuyệt đối những luồng gió lạnh luồn qua khe vải, kết hợp cùng thiết kế cổ cao giúp bảo vệ tối đa vùng cổ và ngực.‏

‏Khả năng trượt nước tiên tiến: Bề mặt vải trơn mịn có tính năng chống thấm và trượt nước hiệu quả, giúp nhân sự tự tin di chuyển dưới những cơn mưa phun hay sương mù ẩm ướt mà không lo ngấm lạnh.‏

‏Mỏng nhẹ, thoáng khí và dễ chăm sóc: Chất vải thông thoáng không gây bí bách hay nặng nề, giúp người mặc linh hoạt vận động. Đặc ‏ ‏biệt, bề mặt vải phẳng mịn, chống nhăn và ít bám bụi giúp việc vệ sinh trở nên cực kỳ dễ dàng, giữ cho trang phục luôn tươm tất suốt cả ngày dài.‏

‏Thông tin liên hệ Đồng Phục Hải Anh:‏

Thông tin cửa hàng:‏

Địa chỉ:‏

268 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, TP. Hà Nội.‏

307 Cầu Giấy, Phường Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

110 Trường Chinh, Phường Kim Liên, TP. Hà Nội.‏

757 Cách Mạng Tháng 8, P. Tân Hòa, TP. Hồ Chí Minh.‏

Hotline: 0971.202.666 - 0965.013.894‏