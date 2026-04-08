Láng giềng Iran báo tin vui cho thế giới về 3,4 triệu thùng dầu

Iraq - quốc gia sản xuất dầu lớn thứ 2 trong Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) - cho biết có thể nhanh chóng khôi phục xuất khẩu lên mức khoảng 3,4 triệu thùng/ngày nếu chiến sự với Iran chấm dứt và eo biển Hormuz được mở lại.

Theo Bassem Abdul Karim, lãnh đạo Công ty Dầu khí Basra (BOC), Iraq hiện chưa nhận được bất kỳ văn bản chính thức nào đảm bảo tàu chở dầu của nước này được phép đi qua Hormuz.

Ông cho hay: “Cho đến lúc này, chúng tôi chỉ nhận được các cam kết bằng lời.”

Eo biển Hormuz gần như bị phong tỏa kể từ khi xung đột Mỹ - Israel với Iran bùng phát vào cuối tháng 2. Việc tuyến vận tải chiến lược này bị gián đoạn đã khiến Iraq chịu thiệt hại nặng nề nhất trong số các nhà sản xuất vùng Vịnh, do nước này gần như không có tuyến xuất khẩu thay thế.

Theo ước tính, sản lượng dầu của Iraq đã giảm tới 80% trong tháng qua, xuống chỉ còn khoảng 800.000 thùng/ngày, chủ yếu do không thể xuất khẩu và các bể chứa nhanh chóng đầy. Tại mỏ Rumaila - một trong những mỏ dầu lớn nhất nước này - sản lượng giảm từ khoảng 1,35 triệu thùng/ngày trước chiến sự xuống còn 400.000 thùng/ngày. Tương tự, mỏ Zubair cũng giảm mạnh, chỉ còn khoảng 300.000 thùng/ngày.

Một số mỏ nhỏ hơn vẫn duy trì hoạt động ở mức tối thiểu nhằm đảm bảo nguồn khí đồng hành phục vụ phát điện trong nước. Trong khi đó, việc tạm dừng sản xuất tại một số khu vực cũng được tận dụng để tiến hành bảo trì.

Trước khi chiến sự nổ ra, Iraq sản xuất khoảng 4,3 triệu thùng/ngày. Theo Abdul Karim, mức sản lượng này đủ để nhanh chóng nâng xuất khẩu trở lại 3,4 triệu thùng/ngày trong vòng một tuần, nếu điều kiện vận chuyển được khôi phục.

Không chỉ dầu thô, sản lượng khí đốt tại khu vực Basra cũng giảm đáng kể, từ khoảng 31,1 triệu mét khối tiêu chuẩn/ngày xuống còn 19,8 triệu mét khối/ngày, chủ yếu do sản lượng dầu suy giảm kéo theo.

Trong bối cảnh xuất khẩu bị đình trệ, Iraq buộc phải chuyển hướng ưu tiên nhu cầu nội địa. Hiện khoảng 400.000 thùng dầu/ngày đang được vận chuyển tới miền Bắc để cung cấp cho các nhà máy lọc dầu, trong đó 150.000 thùng được chở bằng xe tải và 250.000 thùng qua hệ thống đường ống trong nước. Nhu cầu lọc dầu nội địa ước tính khoảng 500.000 thùng/ngày.

Ngoài ra, sản lượng từ các mỏ phía Bắc như Kirkuk đạt khoảng 380.000 thùng/ngày, góp phần duy trì nguồn cung trong nước trong giai đoạn khó khăn.

Tình hình an ninh cũng là một thách thức lớn. Các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào cơ sở dầu khí đã gây thiệt hại đáng kể cho hoạt động sản xuất. Một vụ tấn công gần đây tại mỏ Rumaila đã khiến ba công nhân bị thương, đồng thời gây cháy tại các cơ sở do các công ty dịch vụ dầu khí quốc tế như Schlumberger và Baker Hughes vận hành.

Trong bối cảnh đó, áp lực lên Iraq ngày càng gia tăng. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cảnh báo sẽ có hành động mạnh nếu Iran không đạt được thỏa thuận cho phép tàu thuyền lưu thông trở lại qua Hormuz.

Theo Reuters﻿