129 tấn vàng dự trữ vừa bị rút khỏi Mỹ sau 100 năm

Ngân hàng Trung ương Pháp Banque de France cho biết đã rút toàn bộ lượng vàng còn lại đang lưu trữ tại New York. Theo thông cáo báo chí, số vàng này tương đương 129 tấn, chiếm khoảng 5% tổng dự trữ vàng của ngân hàng.

Pháp - một trong những quốc gia nắm giữ vàng lớn nhất thế giới - đã lưu trữ một phần vàng của mình tại Federal Reserve Bank of New York từ cuối những năm 1920. Tuy nhiên, từ những năm 1960, nước này đã bắt đầu chiến dịch đưa vàng về nước, trong bối cảnh Mỹ chấm dứt Hệ thống Bretton Woods - cơ chế từng cho phép các chính phủ đổi USD lấy vàng.

Trong khoảng 20 năm qua, Banque de France cũng từng bước thay thế các thỏi vàng “cũ” hoặc “không đạt chuẩn quốc tế”, bao gồm cả số vàng lưu trữ tại Mỹ, bằng các thỏi vàng đáp ứng tiêu chuẩn hiện đại. Theo khuyến nghị từ một cuộc kiểm toán nội bộ năm 2024, ngân hàng đã tiến hành thay thế số vàng này trong giai đoạn từ tháng 7/2025 đến tháng 1/2026. Thay vì tinh luyện và vận chuyển vàng, ngân hàng lựa chọn bán số vàng cũ và mua vàng mới tại thị trường châu Âu.

Thống đốc ngân hàng, ông Francois Villeroy de Galhau, cho biết quyết định giữ số vàng mới tại Paris “không mang động cơ chính trị”, mà chủ yếu do các thỏi vàng đạt chuẩn cao được giao dịch trên thị trường châu Âu.

Trong bối cảnh giá vàng tăng mạnh, động thái này giúp ngân hàng ghi nhận lợi nhuận vốn 13 tỷ euro (khoảng 15 tỷ USD), qua đó đạt lợi nhuận ròng 8,1 tỷ euro trong năm tài chính 2025, sau khi ghi nhận khoản lỗ 7,7 tỷ euro vào năm 2024.

Tổng quy mô dự trữ vàng của Pháp vẫn giữ nguyên ở mức khoảng 2.437 tấn, hiện được lưu trữ hoàn toàn tại kho ngầm của Banque de France ở La Souterraine. Ngân hàng trung ương Pháp cho biết vẫn còn khoảng 134 tấn vàng cần được nâng cấp tiêu chuẩn. Quá trình dự kiến sẽ hoàn tất vào năm 2028.

Động thái hồi hương vàng của Banque de France phản ánh xu hướng rộng hơn trong cách các quốc gia nhìn nhận lại tài sản dự trữ chiến lược trong bối cảnh địa chính trị nhiều biến động. Trong những năm gần đây, không chỉ Pháp mà nhiều ngân hàng trung ương khác cũng tăng cường kiểm soát trực tiếp lượng vàng nắm giữ, thay vì gửi ở nước ngoài như trước đây.

Việc đưa vàng về Paris giúp Pháp nâng cao tính chủ động và minh bạch trong quản lý tài sản, đồng thời giảm thiểu rủi ro liên quan đến biến động chính trị hoặc các lệnh trừng phạt tài chính xuyên biên giới. Đặc biệt, trong bối cảnh hệ thống tài chính toàn cầu ngày càng phân mảnh, vàng một lần nữa được xem như “tài sản trú ẩn cuối cùng”, không phụ thuộc vào bất kỳ đồng tiền hay quốc gia nào.

Bên cạnh yếu tố an ninh, quyết định này còn cho thấy sự linh hoạt về tài chính của Pháp khi tận dụng chu kỳ tăng giá vàng để tái cơ cấu danh mục dự trữ. Việc chuyển đổi sang các thỏi vàng đạt chuẩn quốc tế cũng giúp tăng tính thanh khoản, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các giao dịch trong tương lai. Tất cả những điều này cho thấy vàng vẫn giữ vai trò đặc biệt trong chiến lược tài chính quốc gia - không chỉ là di sản của quá khứ, mà còn là “tấm đệm an toàn” cho những bất định phía trước.

Theo: Mining.com