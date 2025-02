Lana Del Rey: Từ một cô hầu bàn đến ca sĩ được đề cử giải Grammy

Từ quá khứ khắc nghiệt...

Lana Del Rey tên thật là Elizabeth Woolridge Grant, sinh năm 1985 tại Manhattan, không hề có một tuổi thơ êm đềm. Cuộc sống sớm mang đến cho cô những thử thách khắc nghiệt, với những cuộc chiến cá nhân chống lại chứng nghiện rượu và ma túy khi còn ở độ tuổi thiếu niên.

Những năm tháng khó khăn ấy đã in sâu vào tâm trí cô, tạo nên nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho âm nhạc sau này. Sau khi nỗ lực vượt qua quá trình cai nghiện đầy gian nan, cô đã tìm kiếm sự ổn định bằng công việc của một hầu bàn. Công việc bình dị và vất vả này, tưởng chừng không liên quan gì đến sự nghiệp ca hát, lại trở thành một bước ngoặt bất ngờ, mở ra một chương mới trong cuộc đời cô.

Trong những giờ phút rảnh rỗi, Lana Del Rey bắt đầu khám phá niềm đam mê âm nhạc của mình. Cô học chơi guitar từ người chú, viết những bài hát đầu tiên và biểu diễn tại các câu lạc bộ nhỏ ở New York. Những sân khấu nhỏ bé đó là nơi cô rèn luyện kỹ năng, tìm kiếm phong cách riêng và nuôi dưỡng ước mơ trở thành ca sĩ. Khó khăn không hề làm cô nản lòng, mà trái lại, nó trở thành động lực để cô cố gắng hơn nữa.

Năm 2011, một bước ngoặt lớn đã đến với Lana Del Rey khi cô tải lên YouTube những video ca nhạc tự sản xuất. Bất ngờ thay, "Video games" và "Blue jeans" nhanh chóng trở thành hiện tượng lan truyền, thu hút hàng triệu lượt xem và đưa tên tuổi cô đến với công chúng. Thành công này đã mở ra cánh cửa cho sự nghiệp âm nhạc chuyên nghiệp của Lana Del Rey. Cô ký hợp đồng với hãng thu âm và bắt đầu phát hành những album đầu tiên.

Album "Born to die" (2012) đánh dấu bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Lana Del Rey, đưa cô trở thành một ngôi sao quốc tế. Album này đã bán được hàng triệu bản trên toàn thế giới và mang về cho cô những đề cử giải thưởng danh giá, trong đó có giải Grammy. Mặc dù nhận được nhiều ý kiến trái chiều từ giới phê bình, Lana Del Rey vẫn kiên định với phong cách âm nhạc độc đáo của mình, kết hợp giữa pop, rock, indie và những yếu tố hoài cổ, tạo nên một dấu ấn riêng biệt và không thể nhầm lẫn.

Từ đó trở đi, Lana Del Rey tiếp tục khẳng định vị thế của mình trong làng nhạc thế giới bằng những album thành công liên tiếp, như Ultraviolence (2014), Honeymoon (2015), Lust For life (2017), Norman F*****g Rockwell (2019) và Did You Know That Therte Is A Tunnel Under Ocean Blvd ocean blvd". Mỗi album là một tác phẩm nghệ thuật độc đáo, thể hiện sự trưởng thành và biến hóa trong phong cách âm nhạc của cô. Lana Del Rey không ngừng thử nghiệm, khám phá những âm thanh mới và chia sẻ những câu chuyện chân thực về cuộc sống, tình yêu và nỗi buồn.

Năm 2025, Lana Del Rey sẽ trở lại với album phòng thu thứ 10, The Right Person Will Stay hứa hẹn một sự đột phá khi cô khám phá những âm thanh mới của nhạc đồng quê và Americana. Album dự kiến ra mắt vào ngày 21 tháng 5 năm 2025, được kỳ vọng sẽ là một chương mới trong sự nghiệp của nữ ca sĩ.

Đến nữ ca sĩ triệu đô

Tính đến năm 2024, giá trị tài sản ròng ước tính của Lana Del Rey đạt khoảng 30 triệu USD. Con số này không chỉ là minh chứng cho tài năng và sự nỗ lực không ngừng nghỉ của cô trong lĩnh vực âm nhạc, mà còn là kết quả của những quyết định đầu tư thông minh và các hợp đồng hợp tác thương hiệu giá trị.

Bên cạnh sự nghiệp âm nhạc, Lana Del Rey còn là một nhà đầu tư thông minh và nhạy bén. Cô đã tham gia vào nhiều dự án hợp tác thương hiệu với các nhãn hàng nổi tiếng, như H&M và Skims của Kim Kardashian, qua đó củng cố vị thế của mình như một biểu tượng thời trang và văn hóa. Ngoài ra, Del Rey còn đầu tư vào thị trường bất động sản, sở hữu nhiều bất động sản có giá trị, bao gồm một "túp lều" ấm cúng ở Echo Park và một khu đất rộng lớn ở Beverly Hills, nơi cô xây dựng một khu phức hợp bao gồm ba bất động sản riêng biệt.

Chuyện tình cảm của Lana Del Rey luôn là một bức tranh đa sắc màu với những gam màu bất ngờ. Nữ ca sĩ tài hoa này từng "tay trong tay" với nhiều người đàn ông thuộc những lĩnh vực khác nhau, từ những nghệ sĩ tài hoa như nhạc sĩ, nhiếp ảnh gia, đến những người đàn ông mạnh mẽ như cảnh sát. Nhưng có lẽ, ít ai ngờ rằng, bến đỗ cuối cùng của trái tim cô lại là Jeremy Dufrene, một hướng dẫn viên du lịch đầm lầy cá sấu đến từ Louisiana.

Trước khi tìm thấy tình yêu đích thực, Lana Del Rey từng trải qua những mối tình lãng mạn với Sean "Sticks" Larkin, ngôi sao của chương trình "Live PD," rapper G-Eazy, diễn viên James Franco và nhiếp ảnh gia người Ý Francesco Carrozzini. Tuy nhiên những mối tình này chỉ khá ngắn ngủi.

Và rồi, vào ngày 26 tháng 9 năm 2024, một đám cưới ấm cúng đã diễn ra tại Des Allemands, Louisiana, chính thức se duyên cho Lana Del Rey và Jeremy Dufrene. Buổi lễ được chủ trì bởi mục sư nổi tiếng Judah Smith - cũng là cố vấn tinh thần cho Justin Bieber. Theo những thông tin được tiết lộ, cặp đôi đã nộp giấy đăng ký kết hôn tại Thibodaux, Louisiana. Giờ đây, Lana Del Rey đã tìm thấy bến bờ hạnh phúc bên cạnh người đàn ông giản dị, gần gũi với thiên nhiên, làm công việc hướng dẫn du lịch trên những chiếc thuyền Airboat Tours by Arthur.