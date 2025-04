Thời gian qua, làng nhạc Việt rung chuyển trước cơn sốt “xây tháp”, được khởi xướng bởi không ai khác ngoài “Nghiêm tổng” MCK. Từ 1 tình khúc nghe mà muốn tan chảy, anh chàng phối lại với âm thanh Hip-hop và Drill, tạo thành bản remix Tháp Drill Tự Do có nhịp điệu dồn dập hơn, mới lạ hơn. Chỉ với 1 verse dài chừng 40 giây, sản phẩm “trả bài vở” của MCK đã leo Top Trending vù vù, “đá văng” Quán quân trước đó - HIEUTHUHAI với ca khúc Nước Mắt Cá Sấu, để đứng đầu “ngọn tháp”.

Tháp Drill Tự Do - MCK

Không nằm ngoài dòng sự kiện, Tháp Drill Tự Do kéo theo loạt rapper “bắt trend” phối nhạc bản gốc Tháp Rơi Tự Do. Những Tháp Trap Tự Do - Obito, tháp soul tự do - Tiến pịp ft. 502 (RIO ft. 52Hz), THÁP CHẾ TỰ DO - Sương (CCMK), TRAP GIRL TỰ DO - TEZ, Tháp Drill Tự Do - CoolKid, Tháp Drill Tìnk Iêu - Ngô Thiên Vũ (Lil Van), tháp kim loại tự do - LIL KIM LOẠI (Gia Lộc - The Flob)... góp phần lan tỏa tinh thần Hip-hop tới cộng đồng.

Tuy nhiên, danh tính của “cha đẻ” bản gốc - LBI Lợi Bỉ, vẫn là 1 điều gì đó khá mơ hồ, ít nhất đối với khán giả Việt Nam. Kể cả ở thị trường Trung Quốc, anh chàng cũng không phải là 1 nhân vật khiến công chúng nhớ mặt rõ tên. Mới đây, nam nhạc sĩ đã có dịp diện kiến trước khán giả trên sóng truyền hình.

LBI Lợi Bỉ mới đây xuất hiện với tư cách khách mời trong tập 1 của The Treasured Voice - Giọng Hát Trời Ban mùa thứ 6

Xuất hiện trong chương trình âm nhạc ăn khách The Treasured Voice - Giọng Hát Trời Ban mùa thứ 6, LBI Lợi Bỉ đã có màn khoe giọng “ngọt như mía lùi” qua 1 đoạn nhạc Tháp Rơi Tự Do. Do chính anh sáng tác và thu âm, nam nhạc sĩ hiểu rõ cảm xúc bài hát muốn truyền tải đến người nghe rõ hơn ai hết. Không cần nhạc đệm vào, LBI Lợi Bỉ hát chay, kiểm soát cột hơi xuất sắc khiến toàn bộ thí sinh, giám khảo và khán giả phải trầm trồ không ngớt.

Vì đây là lần hiếm hoi anh chàng lộ diện trước 1 không gian đông người, ngoại hình của LBI Lợi Bỉ tất nhiên khiến ai nấy cũng phải tò mò. Nam nhạc sĩ có vóc dáng cao ráo, nước da trắng trẻo dễ gây thiện cảm. Anh có khuôn mặt tròn trịa, có phần phúng phính, tạo ấn tượng dễ thương, ưa nhìn.

Nam nhạc sĩ có ngoại hình khá cao ráo và ưa nhìn

Sự góp mặt của LBI Lợi Bỉ thu hút sự chú lớn của người hâm mộ từ nhiều nơi trên thế giới. Nhiều netizen hy vọng sẽ được thấy nam nhạc sĩ tham gia nhiều chương trình giải trí hơn bởi tài năng của anh cần được biết đến nhiều hơn, thay vì chỉ đứng đằng sau làm nhạc.

Bức ảnh hiếm hoi LBI Lợi Bỉ lộ diện khuôn mặt

Trước khi đại hội rapper “tỉ thí” đấu trường remake, Tháp Rơi Tự Do đã kịp gây bão trên nền tảng TikTok ở cả Trung Quốc lẫn Việt Nam và nhiều khu vực, được tài khoản sử dụng sound nhạc. Đây là một bản nhạc Pop Ballad kết hợp với verse rap hiện đại, chất chứa giai điệu da diết cùng lời ca nghe mà “thấm”. Mượn trò chơi cảm giác mạnh quen thuộc ở các công viên giải trí, LBI Lợi Bỉ ví von tình yêu lên xuống đột ngột ở nhiều trạng thái cảm xúc như buồn, vui, luyến tiếc, hụt hẫng và rồi chia tay.

Nhiều video Vietsub lại ca khúc Tháp Rơi Tự Do

Đồng cảm với những cung bậc tình yêu đó, nhiều video Vietsub, cover hay phiên bản tiếng Việt đều được yêu thích. Tháp Rơi Tự Do gắn liền với bộ phim Khó Dỗ Dành được khán giả trẻ mê mẩn. Mối tình và chemistry giữa Chương Nhược Nam và Bạch Kính Đình giúp cộng hưởng hiệu ứng lan tỏa cho ca khúc. Phần phối khí tuy không phức tạp nhưng giai điệu Cay lại gợi nhắc chút hoài niệm về nhạc Việt nhiều năm trước.