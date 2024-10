Rạng sáng 14/10 (giờ Việt Nam), mạng xã hội X (Twitter) rầm rộ chia sẻ clip Rosé (BLACKPINK) lộ diện trên đường phố Mỹ sau buổi after party của nam ca sĩ/rapper Pharrell Williams và những người bạn.

Đáng chú ý, bài viết đăng tải thu hút hàng trăm nghìn lượt xem chia sẻ dòng trạng thái khẳng định Rosé say xỉn thậm chí sử dụng chất cấm trong bữa tiệc tại Mỹ. Điều này khiến người hâm mộ vô cùng phẫn nộ, yêu cầu công ty quản lý THE BLACK LABEL can thiệp để ngăn chặn những tin đồn phỉ báng vô căn cứ.

Clip Rosé (BLACKPINK) được cho là say xỉn trên đường phố Mỹ

Rosé xuất hiện cùng những người bạn sau buổi tiệc của ca sĩ/rapper người Mỹ Pharrell Williams

Hình ảnh nàng "bông hồng nước Úc" liên tục có người dìu hai bên khiến cộng đồng mạng quốc tế đặt nghi vấn cô say xỉn

Rosé tỏ rõ sự không thoải mái khi bị fan cuồng quá khích quay clip cận mặt

Cô được bạn bè đi cùng che chắn kỹ càng để không bị lọt vào ống kính những khoảnh khắc nhạy cảm

Sau khi đoạn clip cùng bài đăng phỉ báng, lan truyền tin đồn được chia sẻ trên MXH X, cộng đồng fan của BLACKPINK nói chung cũng như Rosé nói riêng đã chung tay, có động thái gửi yêu cầu cứng rắn đến công ty chủ quản THE BLACK LABEL. Theo đó, nội dung của người hâm mộ cho hay: "Chúng tôi yêu cầu phía công ty hành động ngay lập tức và mạnh mẽ chống lại những tin đồn vô căn cứ và những tuyên bố phỉ báng đang lan truyền về Rosé. Những cáo buộc sai sự thật này không chỉ gây tổn hại đến danh tiếng mà còn cả sức khỏe của cô ấy".

Cộng đồng fan phẫn nộ yêu cầu THE BLACK LABEL có động thái bảo vệ Rosé trước những tin đồn vô căn cứ

Ngay giữa lúc MXH quốc tế lan truyền clip cùng tin đồn nhạo báng, Rosé có ngay động thái trên trang cá nhân. Cô đăng tải khoảnh khắc chụp cùng ca sĩ/rapper Pharrell Williams trên story Instagram như một cách đáp trả, không ngại nhận mình là cô gái trong clip và không sợ những tin đồn đang lan truyền về mình. Cũng trong sáng 14/10 (giờ Việt Nam), Rosé xuất hiện tại một sự kiện bóng rổ với diện mạo tươi tắn, đập tan những tin đồn bịa đặt chỉ trước đó vài tiếng đồng hồ.

Rosé đăng tải hình ảnh tại buổi after party cùng ca sĩ/rapper Pharrell Williams giữa lúc MXH quốc tế lan truyền tin đồn bịa đặt về mình