Làn sóng giảm lãi suất ngày càng sôi động, có ngân hàng đã hạ nhiều lần

Nhiều ngân hàng tiếp tục hạ lãi suất sau chỉ đạo quyết liệt từ Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân kinh doanh, sản xuất.

Làn sóng giảm lãi suất huy động và cho vay vẫn đang được các ngân hàng đẩy mạnh và dự báo sẽ còn kéo dài cho đến hết năm 2026.

Giảm lãi suất cho các ngành nghề cụ thể

Từ ngày mai (26/10), ngân hàng VPBank sẽ triển khai chương trình giảm 1,5% lãi suất cho vay với các khách hàng cá nhân hoạt động trong 6 ngành nghề trọng điểm gồm: kinh doanh dược; bán lẻ hàng hóa tiêu dùng và dịch vụ ăn uống; kinh doanh vật liệu xây dựng; du lịch; nông nghiệp và chăn nuôi thủy sản; sản xuất và kinh doanh sản phẩm thủ công mỹ nghệ.

Nhiều ngân hàng tiếp tục giảm lãi suất. (Ảnh minh họa: Đ.V)

Đối với nhóm khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME), ngân hàng này giảm tới 1,5% lãi suất cho vay khi vay bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh. Lãi suất huy động cũng được điều chỉnh giảm 0,5% với khách hàng cá nhân ở một số kỳ hạn trên kênh trực tuyến từ ngày 20/10.

Ngoài ra, ngân hàng cũng dành hạn mức 10.000 tỷ đồng xây dựng chương trình giảm lãi suất tới 1,5%, áp dụng cho các khách hàng doanh nghiệp vay bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh.

Chương trình áp dụng với ngành nghề kinh doanh thuộc các lĩnh vực nông nghiệp nông thôn; công nghiệp hỗ trợ, chế biến, chế tạo; doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao, kinh tế số, trí tuệ nhân tạo, công nghiệp bán dẫn; các doanh nghiệp thỏa mãn điều kiện của chương trình kinh tế xanh và các doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc các lĩnh vực ưu tiên khác trong từng thời kỳ.

Tương tự, SACOMBANK cho biết, tiếp tục thực hiện chủ trương của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước (NHNN) về giảm mặt bằng lãi suất, ngân hàng này đang triển khai thêm gói tín dụng ưu đãi với tổng quy mô 20.000 tỷ đồng, tập trung hỗ trợ nhóm khách hàng cá nhân với mức giảm lãi suất từ 1,5 - 2%/năm.

Trước đó, từ ngày 20/10, SACOMBANK đã điều chỉnh giảm 0,5%/năm lãi suất huy động đối với các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên và triển khai chương trình tín dụng 40.000 tỷ đồng dành cho khách hàng doanh nghiệp, giảm 2%/năm lãi suất cho vay.

Theo kế hoạch, ngân hàng này dành 10.000 tỷ đồng cho khách hàng cá nhân vay phục vụ sản xuất kinh doanh, bao gồm hộ kinh doanh, với mức giảm lãi suất từ 1,5%/năm so với khung lãi suất cho vay hiện hành. Nguồn vốn ưu đãi đáp ứng các nhu cầu như bổ sung vốn lưu động, nhập hàng hóa, nguyên vật liệu và mở rộng hoạt động kinh doanh, qua đó giúp khách hàng giảm chi phí vốn và chủ động nguồn lực cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Bên cạnh các khoản vay mới, SACOMBANK dành thêm 10.000 tỷ đồng để giảm lãi suất cho khách hàng hiện hữu đủ điều kiện. Tùy theo nhóm khách hàng và khoản vay, mức lãi suất có thể giảm từ 1,5% đến 2%/năm, qua đó trực tiếp giảm áp lực chi phí tài chính và tạo điều kiện để khách hàng tiếp tục duy trì, mở rộng hoạt động.

Lãi suất huy động và cho vay đều đang được điều chỉnh giảm. (Ảnh: Đại Việt)

Vietbank cũng vừa triển khai gói tín dụng ưu đãi quy mô 3.000 tỷ đồng với lãi suất thấp hơn tối thiểu 1,5%/năm so với mức thông thường, áp dụng đến hết ngày 30/6/2027 hoặc khi hết hạn mức.

Thông qua nguồn vốn từ Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, Vietbank cung cấp các khoản vay ngắn hạn với lãi suất ưu đãi từ 1,2%/năm. Các chương trình tập trung hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng mới như khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh.

Bên cạnh các ngân hàng nói trên thì ngân hàng Vietcombank, Agribank, BIDV, Vietinbank, MB, OCB, ABBank, Nam A Bank…cũng đã đồng loạt giảm lãi suất .

Tăng “sức khỏe” cho nền kinh tế

Ông Nguyễn Văn Thơi, chủ một doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh nhựa tại xã Phú Hòa Đông, TP.HCM cho biết, doanh nghiệp của ông vừa vay 2,5 tỷ đồng tại một ngân hàng với lãi suất được giảm 1,5%/năm so với trước.

Theo ông Thơi, việc giảm lãi suất sẽ giúp doanh nghiệp kéo giảm chi phí tài chính, tăng lợi nhuận trong bối cảnh kinh doanh gặp nhiều thách thức, đơn hàng giảm mạnh.

Đại diện một số doanh nghiệp tại TP.HCM cũng chia sẻ, khi lãi suất hạ nhiệt, các đơn vị đã mạnh dạn hơn trong việc gửi hồ sơ vay vốn để phát triển kinh doanh.

Theo ông Trần Thăng Long, chuyên gia kinh tế tài chính, việc ngân hàng giảm lãi suất sẽ tác động rất lớn đến nền kinh tế. Giảm lãi suất không chỉ giảm chi phí tài chính, gia tăng lợi nhuận mà còn giúp người dân, doanh nghiệp giảm giá thành sản phẩm, gia tăng sức cạnh tranh trên thị trường.

Theo ông Long, việc giảm lãi suất sẽ giúp doanh nghiệp giải phóng dòng tiền, bổ sung vốn lưu động.

Cụ thể, doanh nghiệp sản xuất thường phải chi tiền trước để mua nguyên liệu, tổ chức sản xuất, trả lương và vận chuyển hàng hóa. Doanh nghiệp chỉ thu được tiền sau khi bán hàng hoặc khách hàng thanh toán. Vì vậy, ngay cả doanh nghiệp có đơn hàng và hoạt động kinh doanh hiệu quả vẫn có thể gặp áp lực dòng tiền.

Khi lãi suất giảm, doanh nghiệp tiết kiệm được một phần tiền lãi phải trả cho ngân hàng. Nguồn tiền này có thể được sử dụng để: mua thêm nguyên vật liệu, thanh toán tiền lương, tiền điện, chi phí vận chuyển và các khoản phải trả nhà cung cấp...

Ông Long nhận định, giảm lãi suất cũng giúp người dân, doanh nghiệp giảm áp lực nợ vay, cải thiện “sức khỏe” tài chính, cũng như tăng khả năng mở rộng sản xuất, đầu tư công nghệ.

Ông Loic Faussier, Tổng Giám đốc SACOMBANK cho biết, ngân hàng xác định sự phát triển của ngân hàng luôn gắn liền với “sức khỏe” của nền kinh tế và sự phát triển của người dân, doanh nghiệp.

“Với tinh thần đồng hành và chia sẻ, chúng tôi kỳ vọng nguồn vốn ưu đãi sẽ tiếp thêm động lực cho doanh nghiệp mở rộng sản xuất, tạo việc làm, nâng cao năng lực cạnh tranh, đồng thời hỗ trợ người dân chủ động hơn trong các kế hoạch tài chính. Ngân hàng mong muốn đóng góp thiết thực vào mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững và thịnh vượng của đất nước”, ông Loic Faussier nói.