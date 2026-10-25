Ngày 25/10, gửi 100 triệu đồng 3 tháng tại Sacombank, SHB, HDBank, MB, VPBank, Techcombank và ACB nhận bao nhiêu tiền lãi?

Với khoản tiền gửi 100 triệu đồng kỳ hạn 3 tháng, số tiền lãi khách hàng nhận được tại MB, VPBank, Techcombank, Sacombank, SHB, HDBank và ACB có sự chênh lệch tùy theo hình thức gửi tại quầy hay online.

Gửi tại quầy: Lãi suất cao nhất 4,65%/năm

Theo biểu lãi suất VPBank đang áp dụng, ngân hàng niêm yết lãi suất tiền gửi tại quầy kỳ hạn 3 tháng ở mức 4,65%/năm đối với khoản tiền gửi dưới 1 tỷ đồng. Với 100 triệu đồng gửi trong 3 tháng, khách hàng dự kiến nhận 1,1625 triệu đồng tiền lãi nếu lĩnh lãi cuối kỳ.

Tại Techcombank, lãi suất kỳ hạn 3 tháng dành cho khách hàng thông thường có khoản tiền gửi dưới 1 tỷ đồng là 4,35%/năm. Với 100 triệu đồng gửi trong 3 tháng, tiền lãi dự kiến đạt 1,0875 triệu đồng.

SHB áp dụng lãi suất 4,5%/năm đối với sản phẩm tiết kiệm bậc thang, dành cho khoản tiền dưới 2 tỷ đồng. Theo đó, khách hàng gửi 100 triệu đồng sẽ nhận khoảng 1,125 triệu đồng tiền lãi sau 3 tháng.

Tại MB, biểu lãi suất tiết kiệm khách hàng cá nhân ghi nhận mức 4,1%/năm đối với khoản tiền dưới 1 tỷ đồng ở kỳ hạn 3 tháng. Khoản tiền gửi 100 triệu đồng tương ứng 1,025 triệu đồng tiền lãi.

Sacombank niêm yết lãi suất tiết kiệm tại quầy kỳ hạn 3 tháng ở mức 4,5%/năm đối với khoản tiền dưới 500 triệu đồng. Với 100 triệu đồng gửi đủ kỳ hạn, tiền lãi dự kiến đạt 1,125 triệu đồng.

Đối với HDBank, sản phẩm tiết kiệm có kỳ hạn thông thường có lãi suất 3,6%/năm ở kỳ hạn 3 tháng. Khoản tiền gửi 100 triệu đồng sẽ mang lại khoảng 900.000 đồng tiền lãi sau 3 tháng.

Tại ACB, theo biểu lãi suất tiết kiệm truyền thống được cung cấp, kỳ hạn 3 tháng có lãi suất lĩnh lãi cuối kỳ là 4%/năm. Với khoản tiền gửi 100 triệu đồng, khách hàng dự kiến nhận 1 triệu đồng tiền lãi sau 3 tháng.

Gửi 100 triệu đồng kỳ hạn 3 tháng nhận bao nhiêu tiền lãi?

Ngân hàng Tại quầy (%/năm) Tiền lãi tại quầy Online (%/năm) Tiền lãi online VPBank 4,65% 1,1625 triệu đồng 4,75% 1,1875 triệu đồng Sacombank 4,50% 1,125 triệu đồng 4,60% 1,15 triệu đồng Techcombank 4,35% 1,0875 triệu đồng 4,55% 1,1375 triệu đồng SHB 4,50% 1,125 triệu đồng 4,65% 1,1625 triệu đồng HDBank 3,60% 0,90 triệu đồng 4,30% 1,075 triệu đồng MB 4,10% 1,025 triệu đồng 4,65% 1,1625 triệu đồng ACB 4,00% 1,00 triệu đồng 4,40% 1,10 triệu đồng

Tiền lãi được tính theo công thức tiền gửi × lãi suất (%/năm) × 3/12, giả định gửi đủ 3 tháng và lĩnh lãi cuối kỳ.

Gửi online: VPBank niêm yết lãi suất 4,75%/năm

Ở kênh online, VPBank niêm yết lãi suất kỳ hạn 3 tháng ở mức 4,75%/năm đối với khoản tiền gửi dưới 1 tỷ đồng. Với 100 triệu đồng gửi trong 3 tháng, khách hàng dự kiến nhận 1,1875 triệu đồng tiền lãi.

SHB áp dụng lãi suất tiết kiệm online 4,65%/năm ở kỳ hạn 3 tháng. Với khoản tiền gửi 100 triệu đồng, tiền lãi dự kiến đạt 1,1625 triệu đồng.

Tại MB, biểu tiền gửi số truyền thống dành cho khách hàng Mass ghi nhận lãi suất trả sau 4,65%/năm ở kỳ hạn 3 tháng đối với khoản tiền dưới 1 tỷ đồng. Mức này tương ứng 1,1625 triệu đồng tiền lãi cho khoản gửi 100 triệu đồng.

Sacombank niêm yết lãi suất online kỳ hạn 3 tháng ở mức 4,6%/năm đối với khoản tiền gửi từ 50 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng. Với 100 triệu đồng gửi đủ kỳ hạn, tiền lãi dự kiến đạt 1,15 triệu đồng.

Techcombank áp dụng lãi suất online 4,55%/năm ở kỳ hạn 3 tháng đối với khách hàng thông thường. Khoản tiền gửi 100 triệu đồng sẽ mang lại khoảng 1,1375 triệu đồng tiền lãi.

ACB niêm yết lãi suất online kỳ hạn 3 tháng ở mức 4,4%/năm đối với khoản tiền gửi dưới 200 triệu đồng. Với 100 triệu đồng gửi trong 3 tháng, khách hàng dự kiến nhận 1,1 triệu đồng tiền lãi.

Trong khi đó, HDBank áp dụng lãi suất tiết kiệm online kỳ hạn 3 tháng ở mức 4,3%/năm, tương ứng 1,075 triệu đồng tiền lãi cho khoản gửi 100 triệu đồng.

Như vậy, với khoản tiền gửi 100 triệu đồng trong 3 tháng, VPBank có lãi suất online cao nhất trong nhóm được so sánh, ở mức 4,75%/năm, tương ứng 1,1875 triệu đồng tiền lãi. SHB và MB đứng tiếp theo với lãi suất 4,65%/năm, tương ứng 1,1625 triệu đồng tiền lãi.

Ở kênh tại quầy, VPBank cũng có mức lãi suất cao nhất trong nhóm khảo sát, ở mức 4,65%/năm. Trong khi đó, HDBank có mức lãi suất thấp nhất, ở mức 3,6%/năm, tương ứng 900.000 đồng tiền lãi cho khoản tiền gửi 100 triệu đồng trong 3 tháng.

Lưu ý: Các mức lãi suất trong bài được tổng hợp từ biểu lãi suất do các ngân hàng niêm yết, trong đó biểu VPBank áp dụng từ ngày 25/10/2026. Lãi suất được đối chiếu theo từng sản phẩm tiền gửi, kỳ hạn, số tiền gửi và điều kiện tương ứng. Lãi suất thực tế có thể thay đổi tùy thời điểm và chính sách của từng ngân hàng; mức lãi suất áp dụng cụ thể phụ thuộc vào thỏa thuận giữa ngân hàng và người gửi tiền.